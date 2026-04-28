Di Livio: "Kean? Mi sembrano invenzioni che lui non fosse al Franchi per fare fisioterapia, devono dirci la verità"

Le impressioni di Angelo Di Livio sulla mancata presenza di Moise Kean all'Artemio Franchi in occasione di Fiorentina-Sassuolo

Ospite del palinsesto di Radio Firenze Viola, l'ex capitano della Fiorentina Angelo Di Livio ha parlato della complicata stagione della squadra viola, salvata dalla cura Paolo Vanoli.

Ecco le parole dell'ex centrocampista viola e della Juventus:



"Da fuori è difficile trovare una spiegazione precisa. Posso solo dire che ho provato una grande paura, quella di vedere la Fiorentina retrocedere in Serie B. Non so cosa succederà nella prossima stagione, ma sento di dover fare i complimenti a Paolo Vanoli per il lavoro svolto, davvero notevole. Molti giocatori hanno reso al di sotto delle aspettative e pochi sono riusciti a superare una valutazione di 6,5. Non so se resterà, ma a mio avviso ha compiuto qualcosa di straordinario."

Sul rendimento altalenante di Moise Kean:

"Io vedo tanti giocatori in questa squadra a fine ciclo. Mi sembra una storia inventata che lui, la scorsa domenica, non fosse allo stadio per vedere la partita ma fosse a fare fisioterapia. E' sbagliato raccontare bugie: va detta la verità. Come si fa a non vedere una partita? Io le cure le facevo prima o dopo la partita".