Bassetti duro: “Braschi 90’ in panchina. Unico Mondiale che possiamo giocare è quello dell’ipocrisia”

"Ecco una delle tante ragioni per cui è giusto che l'Italia non vada al Mondiale"

Il professore delle malattie infettive e divulgatore medico-scientifico Matteo Bassetti ha scritto in un post su Instagram: “Riccardo Braschi, un giovane talento calcistico, ha 19 anni, è l'attaccante titolare della Fiorentina Primavera. Oggi è stato convocato in prima squadra per Fiorentina-Sassuolo, si è riscaldato senza pettorina e con la divisa da gioco, pronto a entrare in campo nella ripresa. Ma ha visto tutta la partita dalla panchina. Niente esordio in serie A. Ecco una delle tante ragioni per cui è giusto che l'Italia non vada al mondiale. L'unico mondiale che possiamo giocare è quello dell'ipocrisia”.