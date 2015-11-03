Notizie Braschi Fiorentina

Flachi duro: "La Fiorentina si è salvata per fortuna, Vanoli non ha dato niente a questa squadra"
12 maggio 2026 14:24
Vanoli non cambia idea: col Genoa favorito Gudmundsson come falso nove, Braschi ancora fuori
08 maggio 2026 22:41
Nazione: “Braschi spera nella convocazione e sogna la sua prima da titolare con la Fiorentina”
08 maggio 2026 08:29
Amerini: "Felice per Braschi, ma la Fiorentina non ha nemmeno un giovane pronto per la maglia viola"
07 maggio 2026 14:29
Fiorentina regina d'Italia per i giovani: 27 talenti lanciati dal vivaio negli ultimi cinque anni
07 maggio 2026 13:08
Gazzetta: “In caso di forfait dei due centravanti, possibile l’impiego dal 1’ di Braschi"
07 maggio 2026 10:43
Nazione: "Braschi, dal settore giovanile a 8 anni all’esordio in Serie A: sfiora il gol all’Olimpico"
06 maggio 2026 09:58
Galli: "De Gea sbaglia sul terzo gol della Roma, ma poi non ha altre colpe a differenza di tutta la difesa"
05 maggio 2026 14:37
Braschi: "A un passo da un qualcosa di magico, esordio in Serie A con la Fiorentina"
05 maggio 2026 14:18
Braschi, esordio tra le macerie: un palo e segnali da attaccante vero che fanno discutere
04 maggio 2026 23:21
Bucchioni: "A Vanoli è mancato il coraggio, in Europa i giovani giocano titolari già a 18 anni"
03 maggio 2026 13:22
Nazione: “Puntare il dito sulla Fiorentina e Vanoli per il mancato impiego di Braschi è fuorviante”
30 aprile 2026 08:59
Amoruso: "Braschi non viene fatto giocare perché non è pronto, fosse all'altezza Vanoli lo metterebbe in campo"
28 aprile 2026 14:48
Mareggini: "Martinelli è pronto per la Serie A, deve essere lui il titolare della Fiorentina l'anno prossimo"
27 aprile 2026 14:04
Galli: "La comunicazione sulle condizioni di Kean è intollerabile, non è possibile facesse fisioterapia"
27 aprile 2026 13:42
Bassetti duro: “Braschi 90’ in panchina. Unico Mondiale che possiamo giocare è quello dell’ipocrisia”
27 aprile 2026 09:00
Braschi ignorato nonostante l’emergenza in attacco: la gestione cambi di Vanoli divide ancora
26 aprile 2026 15:30
Probabili formazioni Viola: “Kean ancora out. Idea Braschi dal primo minuto. A centrocampo una tra Fabbian - Brescianini”
19 aprile 2026 11:45
Corriere Fiorentino: "In Polonia occhio alle sorprese Braschi e Balbo. Possono partire dal 1'"
18 marzo 2026 10:34
"Ci esaltiamo per i 10 minuti del 2006 Braschi, quando in Premier Dowman segna a 17 anni"
17 marzo 2026 23:28
Galloppa: "La vittoria più grande è vedere gli esordi dei ragazzi. Contro la Roma sarà una partita importante"
15 marzo 2026 19:21
L'esordio di Braschi con la Fiorentina festeggiato con uno striscione: "Siamo fieri di te"
15 marzo 2026 12:11
Nicoletti: "Non riesco a dare importanza alla Conference fino alle semifinali. Braschi da prima squadra"
14 marzo 2026 14:30
Per Braschi 10 mila euro di bonus per l'esordio e altri 30 mila euro se dovesse entrare ancora in campo
14 marzo 2026 10:36
Un anno fa Braschi era in Curva Fiesole per vedere Fiorentina-Inter, oggi gioca e si emoziona
14 marzo 2026 10:21
Fattori sull'esordio di Braschi: "Alla sua età avevo vinto 2 serie B e avevo giocato 40 partite in serie A"
13 marzo 2026 21:41
Galloppa: "Ieri ero allo stadio. E' stato emozionante vedere Braschi, so quanto è legato alla Fiorentina"
13 marzo 2026 19:04
Braschi: “Per arrivare fin qua è stata dura, ma ho fatto questi sacrifici per la mia squadra del cuore, la Fiorentina”
13 marzo 2026 17:05
Braschi brilla in primavera: l'attaccante della Fiorentina ha segnato 15 reti in 24 partite
05 marzo 2026 12:07
La Fiorentina Primavera perde 1-0 in casa contro il Cagliari: decisivo il rigore sbagliato da Braschi
21 dicembre 2025 15:30
Braschi si racconta: "La Fiorentina è la mia vita. Sogno la Prima Squadra e un gol contro la Juve al Franchi"
16 novembre 2025 15:28
Beltran fuori per scelta tecnica con il Nottingham. Nel secondo tempo gli viene preferito Braschi
05 agosto 2025 23:25
Nicchi rieletto spara su Braschi: "E' finito ed è un ingrato. L'ho aiutato..."
24 settembre 2016 16:32
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