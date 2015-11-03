Labaro Viola

Notizie Braschi Fiorentina

Flachi duro: "La Fiorentina si è salvata per fortuna, Vanoli non ha dato niente a questa squadra"

12 maggio 2026 14:24

Vanoli non cambia idea: col Genoa favorito Gudmundsson come falso nove, Braschi ancora fuori

08 maggio 2026 22:41

Nazione: “Braschi spera nella convocazione e sogna la sua prima da titolare con la Fiorentina”

08 maggio 2026 08:29

Amerini: "Felice per Braschi, ma la Fiorentina non ha nemmeno un giovane pronto per la maglia viola"

07 maggio 2026 14:29

Fiorentina regina d'Italia per i giovani: 27 talenti lanciati dal vivaio negli ultimi cinque anni

07 maggio 2026 13:08

Gazzetta: “In caso di forfait dei due centravanti, possibile l’impiego dal 1’ di Braschi"

07 maggio 2026 10:43

Nazione: "Braschi, dal settore giovanile a 8 anni all’esordio in Serie A: sfiora il gol all’Olimpico"

06 maggio 2026 09:58

Galli: "De Gea sbaglia sul terzo gol della Roma, ma poi non ha altre colpe a differenza di tutta la difesa"

05 maggio 2026 14:37

Braschi: "A un passo da un qualcosa di magico, esordio in Serie A con la Fiorentina"

05 maggio 2026 14:18

Braschi, esordio tra le macerie: un palo e segnali da attaccante vero che fanno discutere

04 maggio 2026 23:21

Bucchioni: "A Vanoli è mancato il coraggio, in Europa i giovani giocano titolari già a 18 anni"

03 maggio 2026 13:22

Nazione: “Puntare il dito sulla Fiorentina e Vanoli per il mancato impiego di Braschi è fuorviante”

30 aprile 2026 08:59

Amoruso: "Braschi non viene fatto giocare perché non è pronto, fosse all'altezza Vanoli lo metterebbe in campo"

28 aprile 2026 14:48

Mareggini: "Martinelli è pronto per la Serie A, deve essere lui il titolare della Fiorentina l'anno prossimo"

27 aprile 2026 14:04

Galli: "La comunicazione sulle condizioni di Kean è intollerabile, non è possibile facesse fisioterapia"

27 aprile 2026 13:42

Bassetti duro: “Braschi 90’ in panchina. Unico Mondiale che possiamo giocare è quello dell’ipocrisia”

27 aprile 2026 09:00

Braschi ignorato nonostante l’emergenza in attacco: la gestione cambi di Vanoli divide ancora

26 aprile 2026 15:30

Probabili formazioni Viola: “Kean ancora out. Idea Braschi dal primo minuto. A centrocampo una tra Fabbian - Brescianini”

19 aprile 2026 11:45

Corriere Fiorentino: "In Polonia occhio alle sorprese Braschi e Balbo. Possono partire dal 1'"

18 marzo 2026 10:34

"Ci esaltiamo per i 10 minuti del 2006 Braschi, quando in Premier Dowman segna a 17 anni"

17 marzo 2026 23:28

Galloppa: "La vittoria più grande è vedere gli esordi dei ragazzi. Contro la Roma sarà una partita importante"

15 marzo 2026 19:21

L'esordio di Braschi con la Fiorentina festeggiato con uno striscione: "Siamo fieri di te"

15 marzo 2026 12:11

Nicoletti: "Non riesco a dare importanza alla Conference fino alle semifinali. Braschi da prima squadra"

14 marzo 2026 14:30

Per Braschi 10 mila euro di bonus per l'esordio e altri 30 mila euro se dovesse entrare ancora in campo

14 marzo 2026 10:36

Un anno fa Braschi era in Curva Fiesole per vedere Fiorentina-Inter, oggi gioca e si emoziona

14 marzo 2026 10:21

Fattori sull'esordio di Braschi: "Alla sua età avevo vinto 2 serie B e avevo giocato 40 partite in serie A"

13 marzo 2026 21:41

Galloppa: "Ieri ero allo stadio. E' stato emozionante vedere Braschi, so quanto è legato alla Fiorentina"

13 marzo 2026 19:04

Braschi: “Per arrivare fin qua è stata dura, ma ho fatto questi sacrifici per la mia squadra del cuore, la Fiorentina”

13 marzo 2026 17:05

Braschi brilla in primavera: l'attaccante della Fiorentina ha segnato 15 reti in 24 partite

05 marzo 2026 12:07

La Fiorentina Primavera perde 1-0 in casa contro il Cagliari: decisivo il rigore sbagliato da Braschi

21 dicembre 2025 15:30

Braschi si racconta: "La Fiorentina è la mia vita. Sogno la Prima Squadra e un gol contro la Juve al Franchi"

16 novembre 2025 15:28

Beltran fuori per scelta tecnica con il Nottingham. Nel secondo tempo gli viene preferito Braschi

05 agosto 2025 23:25

Nicchi rieletto spara su Braschi: "E' finito ed è un ingrato. L'ho aiutato..."

24 settembre 2016 16:32

Archivio

Esplora l'archivio di Braschi

Sett. 20 Sett. 19 Sett. 18 Sett. 17 Sett. 16 Sett. 12 Sett. 11 Sett. 10
Sett. 51 Sett. 46 Sett. 32
Sett. 38