Gazzetta: “In caso di forfait dei due centravanti, possibile l’impiego dal 1’ di Braschi"
Emergenza in attacco e soluzioni obbligate per Vanoli: il giovane classe 2006 può avere una chance dal primo minuto.
Doppia seduta e aumento dei carichi di lavoro per Moise Kean, che prova a recuperare in tempo per il finale di stagione e dare il suo contributo allo sprint conclusivo del campionato. Se non dovesse farcela per la sfida di domenica contro il Genoa, l’obiettivo diventerebbe la trasferta contro la Juventus, gara dal sapore speciale per il suo passato in bianconero.
Rientrato in città martedì sera dopo la nascita del secondo figlio, l’attaccante è tornato subito al Viola Park per proseguire il lavoro personalizzato, con l’obiettivo di superare il problema alla tibia.
Prosegue inoltre il percorso individuale anche per Roberto Piccoli, che mantiene qualche possibilità di essere a disposizione già contro il Genoa al Franchi.
In caso di forfait dei due centravanti, Paolo Vanoli dovrebbe nuovamente valutare soluzioni alternative: Albert Gudmundsson utilizzato come falso nove oppure l’impiego dal primo minuto del giovane Riccardo Braschi, classe 2006, già esordiente in Serie A e protagonista di una buona prova all’Olimpico.
Buone notizie infine per la difesa, con Niccolò Fortini che ha iniziato a lavorare parzialmente in gruppo. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.