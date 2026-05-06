Dall'Argentina: Fiorentina interessata al mediano Medina del Lanus. Sul giocatore ci sono anche Como e Atalanta

Nome nuovo proveniente dall'argentina per la Fiorentina del futuro che avrebbe osservato da vicino Agustin Medina del Lanus

Secondo il giornalista argentino Angel Carmé, osservatori di Fiorentina, Atalanta e Como erano presenti la scorsa settimana alla sfida di Copa Libertadores tra il Lanús e i boliviani dell’Always Ready per seguire da vicino il centrocampista Agustín Medina. Il classe 2006, che in questa stagione ha già totalizzato 19 presenze, era stato tra i protagonisti anche nella passata annata, culminata con la vittoria della Copa Sudamericana. Medina è attualmente legato al Lanús da un contratto valido fino al 2028 e avrebbe un valore di mercato che si aggira sui 5 milioni di euro.