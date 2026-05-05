Funaro aggiorna: "Montato il primo palo della copertura, i lavori sul Franchi vanno avanti"

La Funaro ha fatto il punto sullo stadio e sull'avanzamento del cantiere della nuova curva Fiesole

"I lavori allo stadio stanno andando avanti, sta andando avanti il montaggio delle gradinate e proprio in questo momento stanno montando il primo palo di 20 metri che sarà uno dei pali che poi andranno insieme alla parte di acciaio superiore a reggere quella che è la copertura". Lo ha detto Sara Funaro, sindaca di Firenze, facendo il punto con i giornalisti sui lavori di restyling dello stadio Artemio Franchi.

I lavori, ha spiegato Funaro a margine dell'assemblea di Confesercenti Firenze Metropolitana, "procedono nonostante la giornata sia un po' complicata con la pioggia, ma è un altro passo nella direzione del completamento dei lavori della curva." Lo scrive Firenze e Dintorni