PAGELLE FIORENTINA: PONGRACIC UMILIATO, SOLOMON SBAGLIA TUTTO. ESORDIO PER BRASCHI

La Fiorentina ha perso 4-0 all'Olimpico di Roma, queste le pagelle dei calciatori viola scesi in campo

De Gea 6: Incolpevole sul gol dell'1-0, su quello del 2-0 e su quello del 3-0. Prende tante reti per colpa dell'atteggiamento da spiaggia dei compagni Fa un miracolo su Malen

Dodò 5: Lascia Wesley tutto solo sul 2-0. Lui e Pongracic erano in 2 a marcare Malen e hanno lasciato il brasiliano libero di battere a rete, ma Wesley era l'uomo di Dodò. Si fa vedere in avanti senza riuscire a fare qualcosa di pericoloso

Pongracic 4: Impreciso e spesso in ritardo. Come quando viene ammonito su Malen in un 1vs1 a centrocampo. Non riesce mai a fare una chiusura o qualcosa di utile in difesa, ridicolizzato da Malen per 90 minuti. Esce al 45esimo dopo una prestazione horror

Ranieri 4.5: All'11esimo chiude su uno spunto di Malen e devia sulla traversa, Da lì però arriva la rete di Mancini che anticipa lo stesso Ranieri in ritardo sulla marcatura. Non commette grandi errori ma è lui che guida la difesa in una partita terminata in goleada

Gosens 5: Scivola troppo facilmente in occasione del 2-0 e da il via alla seconda rete della Roma. Anche la terza e la quarta rete nascono dalla sua parte. Forse è uno dei migliori come atteggiamento ma soffre fisicamente e sbaglia tantissimo. Continua il momento di grande sofferenza

Fagioli 5: Troppo leggero sul 3-0. Gioca senza grinta e mordente anche se con la palla tra i piedi mette sempre in mostra la sua classe

Ndour 5: Non da mai una mano a Gosens in fase di non possesso. Ci mette sicuramente impegno rispetto a tanti compagni ma si fa fatica a ricordarsi una cosa positiva in questa partita

Brescianini 5: Non dà nulla ne in fase di possesso ne quando c'è da mettere muscoli e recuperare palloni. Si fa vedere spesso ma poi fa giocate banali. Sbaglia uno stop facile a centrocampo e da lì nasce il 4-0

Harrison 5: Non incide mai e non riesce mai a fare nulla di pericoloso. Si perde Cristante sul 3-0. Esce al 45esimo dopo un primo tempo negativo

Gudmundsson 4.5: Si muove tanto ma non la prende mai. Gioca in una posizione non sua con una squadra spenta alle spalle. Non è solo colpa sua ma lui non fa nulla per migliorare la posizione. Infatti al 45esimo esce dopo l'ennesima prova deludente

Solomon 4.5: Sbaglia ogni giocata e ogni pallone toccato. Non riesce a far valere la tecnica di cui è dotato. Viene sempre sovrastato a livello fisico

Braschi 7: Se lo merita per l'esordio in Serie A. Entrava sul 3-0 non si può chiedere nulla a lui. Si presenta colpendo un palo al primo pallone in Serie A

Comuzzo 5: Salta male in occasione del 4-0, un errore che ha commesso spesso in questa stagione

Parisi 6: Si rivede dopo l'infortunio e torna da esterno alto. Prova a dare vivacità ad una squadra che era già morta sportivamente

Fazzini S.V.: Per la prima volta in stagione gioca nel suo ruolo

Fabbian S.V: