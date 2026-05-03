Sportitalia: Si decide il futuro della panchina viola, Paratici incontrerà Vanoli dopo la partita contro la Roma

Meeting in programma tra il direttore sportivo della Fiorentina e l'attuale allenatore viola: in ballo la possibilità di proseguire insieme

Si avvicina una fase decisiva in casa Fiorentina. Dopo la sfida contro la Roma, nella prossima settimana è previsto uno dei primi incontri tra il responsabile dell’area tecnica Fabio Paratici e l’allenatore Paolo Vanoli per valutare la possibilità di proseguire insieme.

Secondo quanto riportato da Luca Cilli di Sportitalia su X, al centro del confronto ci saranno sia gli aspetti legati al contratto sia la volontà del club di inserire figure di fiducia all’interno dello staff tecnico attuale.

Nel caso in cui non si trovasse un’intesa, il primo nome sulla lista per la panchina resta quello di Fabio Grosso.