Zazzaroni e Caressa sicuri e d’accordo: "La Fiorentina perderà all'Olimpico contro la Roma"
Tempo di pronostici per Zazzaroni e Caressa, che dicono la loro sul match dell'Olimpico tra Roma e Fiorentina
A cura di Redazione Labaroviola
02 maggio 2026 13:28
Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni insieme a Fabio Caressa, telecronista di Sky Sport, hanno fatto, come di consueto, i loro pronostici per le partite della giornata di serie A che si sta per giocare, tra cui Roma-Fiorentina.
I due sono sicuri e d'accordo sul risultato finale dell'Olimpico: "Vincerà la Roma".