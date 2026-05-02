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Zazzaroni e Caressa sicuri e d’accordo: "La Fiorentina perderà all'Olimpico contro la Roma"

Tempo di pronostici per Zazzaroni e Caressa, che dicono la loro sul match dell'Olimpico tra Roma e Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 maggio 2026 13:28
Zazzaroni e Caressa sicuri e d’accordo: "La Fiorentina perderà all'Olimpico contro la Roma" -
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Il direttore del Corriere dello Sport Ivan Zazzaroni insieme a Fabio Caressa, telecronista di Sky Sport, hanno fatto, come di consueto, i loro pronostici per le partite della giornata di serie A che si sta per giocare, tra cui Roma-Fiorentina.

I due sono sicuri e d'accordo sul risultato finale dell'Olimpico: "Vincerà la Roma".

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