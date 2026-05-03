Vanoli convoca Antonio Pirrò. Chi è il giovanissimo classe 2008 che andrà in panchina contro la Roma

Trequartista classe 2008, partirà con la prima squadra per Roma, dove sarà a disposizione di mister Vanoli per la partita contro i giallorossi.

Emergenza ancora in corso in casa Fiorentina. Non saranno all'Olimpico contro la Roma Piccoli, Kean, ma anche Fortini, che non ha ancora recuperato. Per questo c'è molto spazio ai ragazzi della Primavera di Galloppa. Ma non solo. Tra chi sta provando l'emozione della convocazione c'è anche il giovanissimo Antonio Pirrò, calciatore addirittura dell'Under 18 viola.

Trequartista classe 2008, la prima squadra di cui abbiamo notizie è il Pro Fagagna, società dilettantistica dell'omonima città situata in Provincia di Udine. Nel 2016 Pirrò passa alle giovanili dell'Udinese. Il ragazzo milita sia nell'Udinese Giovani, sia nell'Under 17 dei friulani.

Considerato uno dei migliori talenti della propria fascia d'età, è sempre rimasto nel giro delle rispettive Nazionali giovanili e ha rappresentato il vero leader e fantasista dell'Udinese Under 17. Inizialmente il ragazzo avrebbe voluto chiudere la stagione 2024/2025 a Udine, ma poi ha ceduto alle avances della Fiorentina per vestir viola già da gennaio 2025. Dall'estate 2026 fa parte dell'Under 18 dei viola, agli ordini del mister Marco Capparella.

