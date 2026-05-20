Labaro Viola

Tommaso Stefanini

Tommaso Stefanini

Il Frosinone è in Serie A! Battuto 5-0 il Mantova. I crociari ritrovano la massima serie dopo due stagioni.

08 maggio 2026 22:40

Flachi: "Sconfitta con la Roma? Loro avevano mille motivazioni in più. Allenatore? Andrei sul sicuro con Sarri"

08 maggio 2026 22:08

Bocci: "La salvezza non è un traguardo. De Rossi? Mi piace, è un allenatore giovane e ha delle idee"

08 maggio 2026 21:41

Serena: "Negli altri campionati i calciatori di vent'anni giocano titolari e nelle prime squadre. In Italia no"

06 maggio 2026 19:34

Amoruso: "Non vorrei essere nei panni di Paratici. Ieri solo lanci lunghi per un centravanti che non hai"

06 maggio 2026 18:29

I numeri horror della difesa della Fiorentina: sono addirittura 13 i gol presi di testa

05 maggio 2026 23:01

Fagioli: "Il mio nome ha sempre suscitato le polemiche. In Nazionale avrei potuto esserci anche io"

04 maggio 2026 23:56

Gasperini: "Magari avere sempre una Roma così. Pisilli doveva andare via e sono riuscito a trattenerlo"

04 maggio 2026 23:43

Fagioli: "Abbiamo sbagliato quasi tutto. Facciamo questo punticino e poi diamo il massimo nelle ultime tre"

04 maggio 2026 23:28

Vanoli convoca Antonio Pirrò. Chi è il giovanissimo classe 2008 che andrà in panchina contro la Roma

03 maggio 2026 19:37

Ventola: "Sarri lo vedrei bene alla Fiorentina. Ma va gestito, è prolisso e si lamenta nelle interviste"

28 aprile 2026 23:01

La Fiorentina non lancia giovani? Numeri e statistiche dicono un altra verità. 17 giovani lanciati dal 2021

28 aprile 2026 22:10

Iraola lascia il Bournemouth: Cassano lo aveva suggerito a Pradè, lo ascolterà Paratici?

14 aprile 2026 17:53

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