Tommaso Stefanini

Il Frosinone è in Serie A! Battuto 5-0 il Mantova. I crociari ritrovano la massima serie dopo due stagioni.
08 maggio 2026 22:40
Flachi: "Sconfitta con la Roma? Loro avevano mille motivazioni in più. Allenatore? Andrei sul sicuro con Sarri"
08 maggio 2026 22:08
Bocci: "La salvezza non è un traguardo. De Rossi? Mi piace, è un allenatore giovane e ha delle idee"
08 maggio 2026 21:41
Serena: "Negli altri campionati i calciatori di vent'anni giocano titolari e nelle prime squadre. In Italia no"
06 maggio 2026 19:34
Amoruso: "Non vorrei essere nei panni di Paratici. Ieri solo lanci lunghi per un centravanti che non hai"
06 maggio 2026 18:29
I numeri horror della difesa della Fiorentina: sono addirittura 13 i gol presi di testa
05 maggio 2026 23:01
Fagioli: "Il mio nome ha sempre suscitato le polemiche. In Nazionale avrei potuto esserci anche io"
04 maggio 2026 23:56
Gasperini: "Magari avere sempre una Roma così. Pisilli doveva andare via e sono riuscito a trattenerlo"
04 maggio 2026 23:43
Fagioli: "Abbiamo sbagliato quasi tutto. Facciamo questo punticino e poi diamo il massimo nelle ultime tre"
04 maggio 2026 23:28
Vanoli convoca Antonio Pirrò. Chi è il giovanissimo classe 2008 che andrà in panchina contro la Roma
03 maggio 2026 19:37
Ventola: "Sarri lo vedrei bene alla Fiorentina. Ma va gestito, è prolisso e si lamenta nelle interviste"
28 aprile 2026 23:01
La Fiorentina non lancia giovani? Numeri e statistiche dicono un altra verità. 17 giovani lanciati dal 2021
28 aprile 2026 22:10
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