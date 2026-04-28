La Fiorentina non lancia giovani? Numeri e statistiche dicono un altra verità. 17 giovani lanciati dal 2021

La polemica sollevata dopo il caso Braschi è sterile. Le statistiche raccontano un altra storia. La Fiorentina è criticabile in tanti modi, ma certamente non per questo.

Durante la partita di domenica ha fatto scalpore il mancato ingresso di Braschi, fatto scaldare a lungo da Vanoli e poi non fatto entrare. Di qui tutta una lunghissima serie di critiche alla Fiorentina, accusata di non lanciare i giovani in prima squadra, o di farne comunque giocare pochi. In realtà tutto si può dire ai viola tranne che non faccia giocare i giovani.

L'ultimo titolare è Balbo, giovane terzino della primavera classe 2006 sceso in campo già in Conference League contro il Crystal Palace e poi schierato titolare contro il Sassuolo. E non solo. Quest'anno Balbo ha fatto sei presenze tra campionato e coppa.

Un altro a fare un bel percorso è stato Kuadio (classe 2006). Per lui 8 partite e una da titolare. Il 2006 più usato è però Fortini. 22 presenze per lui tra campionato e coppa, poi stato a lungo infortunato.

Allargando lo sguardo, sono 17 i giocatori delle giovanili che hanno esordito in Prima Squadra dal 2021,. Di questi 16 sono italiani, e 11 sono toscani. La Fiorentina Primavera è una delle realtà più interessanti di tutto il panorama delle squadre primavera in Italia. Presenta pochi stranieri e una forte identità toscana. Un grande simbolo di questo è Pietro Comuzzo, spesso titolare e lanciato lo scorso anno da Palladino.

E poi c'è Ndour (classe 2004), spesso decisivo, che è una poche rivelazioni di quest'anno. È anche un leader della Nazionale Under 21. Arrivato in sordina lo scorso anno, questa stagione si è rivelato uno dei migliori centrocampisti della Fiorentina.

Se si osservano i dati delle ultime stagioni di Primavera 1 (2025/2026), emerge con grande chiarezza una doppia caratteristica della Fiorentina. Intanto un utilizzo molto limitato di giocatori stranieri 7 su 27 in rosa. E poi una forte presenza di calciatori italiani, in particolare toscani (61% del totale). Un modello che la distingue in modo netto rispetto alla maggior parte dei club del campionato. E che ha prodotto dal 2019 la vittoria di 4 coppe Italia, 2 super coppe, oltre ad aver raggiunto la finale scudetto nelle ultime due edizioni. E anche quest'altro la Fiorentina ha le carte in regola per centrare nuovamente i play off per la vittoria dello scudetto.

Naturalmente rimane la riflessione da fare sul fatto che il divario fra Primavera e prima squadra sia molto ampio. Ecco perché è necessario insistere sul progetto U23.