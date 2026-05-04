Gasperini: "Magari avere sempre una Roma così. Pisilli doveva andare via e sono riuscito a trattenerlo"

Queste le parole di Giampiero Gasperini al post partita di DAZN. Il tecnico parla del rush finale, della crescita di Pisilli e del suo gruppo che lotta alla Champions.

Queste le parole di Giampiero Gasperini a DAZN nel post partita di Fiorentina Roma: "Magari. Questa è la Roma che voglio rivedere per queste ultime partite. Il nostro obiettivo è la Champions. Stiamo recuperando sempre più elementi, anche se non abbiamo ancora recuperato giocatori come Pellegrini e Dovbyk, che non so se recupererà prima della fine del campionato. In questo momento è una squadra che gioca un buon calcio e giocatori di buona qualità. Non abbiamo margini in queste ultime partite e ci prepariamo a questo.

Su Pisilli: "Ha sempre avuto doti importanti. E' un ragazzo molto giovane che non aveva un ruolo ben definito, pur dimostrando buone doti. E' maturato sotto tutti i punti di vista. E' affidabile, duttile, sta acquisendo una capacità di gioco con dei mezzi importanti. Sembrava che a Dicembre dovesse andare via e per fortuna sono riuscito a trattenerlo, ma è determinante.

Sulla squadra: "Questi ragazzi meritano il massimo. Sono ragazzi con sentimenti e caratteri. Dybala purtroppo è stato per tanto tempo fuori in un momento in cui stava molto bene fisicamente. Speriamo che in queste ultime partite si possa riavere quel Dybala lì. Ho sempre creduto alla Champions insieme alla squadra. in aggiornamento"