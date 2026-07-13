Al via il ritiro al Viola Park sotto la guida di Grosso: Kean lavora a parte, presenti circa 100 tifosi

Sotto i 37 gradi di Bagno a Ripoli è iniziata la preparazione estiva della Fiorentina. Kean ha svolto un programma personalizzato dopo il riscaldamento con il gruppo.

È ufficialmente cominciata la stagione della Fiorentina. Sotto un sole cocente e con temperature che hanno sfiorato i 37 gradi, il Viola Park ha aperto le porte all'allenamento del ritiro estivo agli ordini di Fabio Grosso, dopo la seduta di stamattina. Il tecnico viola ha diretto la seduta pomeridiana davanti a circa un centinaio di tifosi presenti sugli spalti del centro sportivo di Bagno a Ripoli. La squadra ha iniziato a mettere benzina nelle gambe in attesa che il mercato di Paratici consegni nuovi elementi alla Fiorentina. Dopo i grandi acquisti messi a segno nelle ultime settimane, Grosso aspetta soprattutto gli esterni offensivi, pedine fondamentali per sviluppare il suo 4-3-3, sistema di gioco sul quale si inizierà a lavorare con sempre maggiore continuità nel corso del ritiro.

GLI ASSSENTI - Tra gli assenti dal lavoro con il gruppo c'è Fabiano Parisi. Il difensore prosegue il percorso di recupero dopo la rottura del legamento crociato anteriore rimediata nel finale della scorsa stagione e resterà ancora ai box per diverso tempo. Non presente anche Marin Pongracic, che beneficia di un periodo di vacanza supplementare dopo gli impegni con la Croazia al Mondiale disputato negli Stati Uniti. Naturalmente non si allenano neanche quei calciatori - come Gosens, Sottil, Nzola, Bianco e Richardson - non convocati per il ritiro in quanto esclusi dal progetto e che saranno ceduti nel corso dell'estate.

KEAN - Fa invece parte del gruppo Moise Kean. L'attaccante è regolarmente convocato per il ritiro ma, in questa prima fase della preparazione, sta svolgendo un programma di lavoro personalizzato, separato dal resto della squadra, per mettersi definitivamente alle spalle i problemi fisici che ne hanno in parte condizionato il rendimento la scorsa stagione. Nella seduta odierna, ha fatto riscaldamento col gruppo e poi ha proseguito l'allenamento lavorando a parte.

È soltanto il primo giorno, ma la nuova Fiorentina ha acceso i motori. Tra il caldo torrido del Viola Park e un mercato ancora aperto, Fabio Grosso può finalmente iniziare a plasmare la squadra che dovrà affrontare la stagione 2026-27.