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Notizie Esclusiva Fiorentina

A fine stagione conferenza stampa di Paratici. Il suo futuro alla Fiorentina non è in discussione

13 maggio 2026 13:20

Paratici piace anche al Milan. La Fiorentina non può smentire che sia apprezzato da altri. Testa al futuro

11 maggio 2026 14:19

Vanoli verso l'addio, Iraola piace molto a Paratici ma il tecnico prende tempo. Sarri per ora snobbato

06 maggio 2026 20:22

Mediacom ancora non comunicato sulla nuova maglia? Motivi organizzativi per il centenario. La spiegazione

18 aprile 2026 13:28

Pradè preferisce Ikonè a Berardi. Costa 15 milioni rispetto ai 30 di Berardi, ed è più giovane

28 novembre 2021 19:51

Esclusiva Garbo, Mediaset: "Iachini sarà il primo tecnico esonerato dell'anno. Fiorentina in Europa League.."

01 novembre 2020 09:46

Esclusiva, alla scoperta del Vc Gorizia: " Sventoliamo il giglio in terra friulana. Fra pallone e buon cibo"

30 ottobre 2020 18:02

Esclusiva Pizzul: "Fiorentina e Udinese nate per il 4-3-3. Che rimpianto Simeone per i viola.."

25 ottobre 2020 12:25

Esclusiva tifo, alla scoperta del Vc Barga: "La passione per la Fiorentina a forti tinte rosa"

29 settembre 2020 13:32

Indiscrezione Ceccherini: accordo totale con l'Hellas. Pradè vuole Fazio per sostitutuirlo. Le ultime

28 settembre 2020 13:40

Esclusiva Di Gennaro: "L'organico della Fiorentina non vale l'europa. Vlahovic sia titolare, altrimenti.."

23 settembre 2020 13:00

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