Notizie Esclusiva Fiorentina

A fine stagione conferenza stampa di Paratici. Il suo futuro alla Fiorentina non è in discussione
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Paratici piace anche al Milan. La Fiorentina non può smentire che sia apprezzato da altri. Testa al futuro
11 maggio 2026 14:19
Vanoli verso l'addio, Iraola piace molto a Paratici ma il tecnico prende tempo. Sarri per ora snobbato
06 maggio 2026 20:22
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18 aprile 2026 13:28
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28 novembre 2021 19:51
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30 ottobre 2020 18:02
Esclusiva Pizzul: "Fiorentina e Udinese nate per il 4-3-3. Che rimpianto Simeone per i viola.."
25 ottobre 2020 12:25
Esclusiva tifo, alla scoperta del Vc Barga: "La passione per la Fiorentina a forti tinte rosa"
29 settembre 2020 13:32
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28 settembre 2020 13:40
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