La Fiorentina sta lavorando per Grosso, l’intenzione di Paratici è cercare di definire l’operazione

Paratici sta cercando di chiudere per l'attuale tecnico del Sassuolo. Dunque niente permanenza di Paolo Vanoli, come si chiacchiera da settimane.

Dopo settimane di casting, sondaggi e nomi più o meno suggestivi, il cerchio per la panchina della Fiorentina sembra stringersi attorno a Fabio Grosso. L’attuale tecnico del Sassuolo è infatti la pista principale su cui starebbe lavorando il direttore sportivo viola Fabio Paratici, intenzionato a chiudere per il campione del mondo 2006.

Da Maresca a De Zerbi, passando per altri profili emersi nelle ultime settimane, fino all'eterna diatriba se confermare o meno Paolo Vanoli, il casting della dirigenza gigliata sembra ora aver trovato un favorito chiaro. Naturalmente, nel calciomercato degli allenatori le sorprese non mancano mai. E fino alla firma, ogni scenario resta aperto. La Fiorentina continua a mantenere prudenza e non si possono escludere inserimenti o cambi di rotta improvvisi.

Ma ad oggi, la direzione sembra piuttosto chiara: la priorità della società viola porta al nome di Fabio Grosso.