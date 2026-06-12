Ruggeri-Fiorentina, Pedullà frena: "È aperto a un ritorno, ma spenderesti 23-25 milioni per un terzino?"

Così il noto esperto di calciomercato sulla Fiorentina e sulle voci emerse nelle ultime 48 ore che vogliono Ruggeri accostato ai viola.

In esclusiva su Passione Fiorentina, Alfredo Pedullà ha parlato così del futuro di Matteo Ruggeri e dell'accostamento alla Fiorentina: "Ruggeri nelle ultime 48 ore lo hanno accostato a Roma, Juventus e Fiorentina. La Roma non lo vuole, la Juventus ha altri pensieri in questo momento".

E ancora: "Perché è venuta fuori la Fiorentina? Perché lui è aperto a un ritorno, e l'Atletico vuole Cucurella per questo viene accostato. Vedrai che verranno fuori altre squadre, la domanda è spenderesti 23/25 milioni per un terzino?".