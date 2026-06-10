Vardy demolisce la Serie A: "Lenta, difensiva, troppi allenamenti ed in partita non ne hai più"

L'attaccante inglese racconta le difficoltà vissute in Italia: boccia ritmi, metodologia e gestione dello spogliatoio

"Jamie Vardy's Having A Party", ovvero Jamie Vardy sta dando una festa: questo è il nome del podcast dell'attaccante che ha giocato per la Cremonese retrocessa nella stagione appena conclusa. Nel quale non mancano riflessioni dure sul campionato italiano:

"Com'è il calcio italiano rispetto a quello inglese? È molto più lento, più difensivo. L'allenamento è continuo: corri, corri, corri. Poi vai in partita e, letteralmente, non hai più niente da dare. Non è bello quando hai 38, 39 anni, vero? Ma non solo per me. Qui funziona così. E il direttore sportivo ha voce in capitolo su tutto, è pazzesco".

BOLOGNA E POI...

"In vista della partita contro il Bologna abbiamo fatto quello che facciamo di solito in Inghilterra. Quindi abbiamo avuto un giorno libero dopo la partita. Tutti sono entrati in campo freschissimi, e abbiamo vinto per 3-1. Tutti erano euforici. Quindi nella mia testa pensavo: 'Bene, continueremo così'. E invece… no, siamo tornati ad allenarci tutti i giorni, perchè 'questa partita è davvero importante'. Ma come? Tutte le partite lo sono, non c'è differenza, almeno questa è la mia mentalità".

DIFFICOLTA' DI AMBIENTAMENTO

"Se devo essere onesto, trasferirsi all’estero con una famiglia è davvero, davvero difficile. Com'è stato tornare? Molto bello, a dire il vero. Ovviamente avevamo già riportato i ragazzi indietro. È stata una lotta. Davvero. E mi sono anche sentito molto in colpa. Do il meglio di me quando mi diverto. Devi farti una risata. Mi faccio una risata da sempre, anche quando facevo panchina nelle serie minori. Quando non ho mai mollato, e ne è davvero valsa la pena. Il calcio mi ha salvato. Ho un pulsante di autodistruzione, avrei potuto prendere una direzione completamente diversa, magari trovarmi ad Alcatraz..."

Lo riporta calciomercato.com