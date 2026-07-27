Dall'Argentina: la Fiorentina ci prova per Modica, ma il Gimnasia vuole trattenerlo fino a fine anno

Il centravanti classe 2003, nato in Italia e in possesso del doppio passaporto, piace ai viola

Dall'Argentina emerge un nuovo nome accostato all'attacco della Fiorentina. L'indiscrezione arriva da Aurora Argentina 91.3, emittente radiofonica di Mendoza che segue da vicino il Gimnasia y Esgrima de Mendoza. Secondo quanto riportato, il club viola avrebbe messo nel mirino Agustín Modica, centravanti classe 2003 della formazione argentina.

Sempre secondo la fonte sudamericana, la Fiorentina avrebbe già presentato un'offerta per l'attaccante, che possiede anche il passaporto italiano essendo nato a Villanova d'Albenga. La dirigenza del Gimnasia, tuttavia, avrebbe fatto sapere che il giocatore resterà in Argentina almeno fino al termine dell'anno. Resta da capire se il direttore sportivo Fabio Paratici deciderà di tornare alla carica nei prossimi mesi per assicurarsi le prestazioni di Modica.