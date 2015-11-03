Labaro Viola

Notizie Fabio Paratici Fiorentina

Rep: "Paratici riorganizza la Fiorentina: lavoro su Viola Park, mercato e struttura societaria"

20 maggio 2026 11:24

Rep: " Vanoli verso l’addio alla Fiorentina: separazione possibile già la prossima settimana"

20 maggio 2026 10:42

Paratici: “Non solo giocatori: per ripartire servono basi solide e una disamina profonda dopo questa stagione"

17 maggio 2026 11:44

Paratici: "Non mi muovo da Firenze, il mio focus è sul futuro viola. Ho preso casa a Firenze"

17 maggio 2026 11:31

La Nazione: "Mercato estivo viola, Paratici prepara la lista dei rinforzi con l’occhio anche all’estero"

14 maggio 2026 10:48

La Nazione: “Paratici, entro il 24 maggio il confronto con la famiglia Commisso per il nuovo tecnico”

14 maggio 2026 10:24

Lucchesi: “Ho qualche dubbio sulla permanenza di Paratici. Spero che prenda una scelta professionale”

12 maggio 2026 17:06

Pruzzo: “La salvezza un grande traguardo. De Rossi? Non vuole rimanere al Genoa. Ho fiducia in Paratici”

11 maggio 2026 15:25

Moretto: “Con la salvezza Paratici costruirà una Fiorentina solida e ambiziosa con un buon progetto”

11 maggio 2026 15:03

Sportmediaset: "Paratici può essere un nome buono anche per il Napoli come nuovo direttore sportivo"

11 maggio 2026 14:23

Calabrese su Repubblica: "Le speranze della Fiorentina hanno un nome e un cognome: Fabio Paratici"

11 maggio 2026 11:05

Ferrara: "Grazie a Vanoli per aver salvato la regina del non calcio. Paratici dovrà trasformare tutto"

11 maggio 2026 10:28

Longhi: "Paratici è andato a Firenze per fare grandi cose e non per una gita di piacere"

08 maggio 2026 14:06

Moretto: "Inigo Perez piaceva alla Fiorentina come tecnico, ma andrà quasi sicuramente al Villareal"

07 maggio 2026 14:19

Bucciantini: "Bene perdere ora, capisci cosa serve. Bisogna fissare l'asticella e diventare un modello

05 maggio 2026 20:00

Orlando duro: "Gudmundsson non è scarso, ma a Firenze non funziona e non ne ha azzeccata mai una"

05 maggio 2026 14:08

Repubblica: “Fiorentina da svuotare e ricostruire, serve un grande allenatore per ripartire”

05 maggio 2026 10:58

Pilar, la compagna di Paratici: “Una storia di amore vero, oltre i giudizi e la differenza di età”

29 aprile 2026 15:21

CorSport: "Paratici, missione attacco: tra conferme e rivoluzioni per il futuro offensivo"

22 aprile 2026 09:43

Cruciani attacca la Fiorentina: "Non puoi permettere a Kean di fare queste scenate, come società hai fallito"

20 aprile 2026 17:46

Zetti su La Nazione: “Vanoli se ne andrà, Paratici punta ad un altro profilo per la panchina viola”

16 aprile 2026 11:25

Masini: "Sogno un progetto e un'idea di calcio. Harrison lo riscatterei e lo vedrei bene terzino"

14 aprile 2026 19:08

Galbiati: ”Fiorentina salva? Sì. Paratici inizierà il suo lavoro sul mercato”

14 aprile 2026 15:20

Paratici: "Faremo fatica ma conquisteremo la salvezza, con Sarri abbiamo fatto un lavoro eccezionale"

13 aprile 2026 20:29

Condò dopo l'intervista a Paratici: "Si aspetta molto da Firenze. A Fagioli ho detto di sorridere di più"

09 aprile 2026 14:05

Moretto: "Dubbi sul riscatto di Solomon, Harrison verso l'addio. Fagioli al centro del progetto viola"

31 marzo 2026 19:03

Repubblica: “Paratici, prima la salvezza, poi la costruzione di una Fiorentina attrattiva”

30 marzo 2026 10:45

Paratici: "La salvezza è il percorso che ci aspetta quest'anno: nessuna paura ma consapevolezza"

22 marzo 2026 20:26

TMW rivela: “Chiamata tra Maresca e Paratici, sondaggio Fiorentina ma lui spera nel Manchester City”

19 marzo 2026 15:06

Roggi: "Fiorentina deludente ma con Paratici c'è speranza, è il profilo giusto per guidare la squadra"

16 marzo 2026 17:16

Tenerani: "Non è un caso che con l'arrivo di Paratici la squadra gestisca le partite in maniera diversa"

25 febbraio 2026 19:19

Bucciantini: Vanoli coraggioso, l'effetto Paratici aiuta. Voglio arrivare a Fiorentina-Inter con 30 punti

25 febbraio 2026 18:08

Giorgetti: "Conference? Condivido le scelte di Vanoli. Paratici ha vinto 19 trofei, lo spogliatoio lo ascolta"

18 febbraio 2026 18:52

Repubblica: "Nasce a Como una Fiorentina consapevole rilanciata dalla rivoluzione firmata da Fabio Paratici"

15 febbraio 2026 15:21

Calamai: "L'effetto Paratici funziona. Il nuovo ds ha trasmesso alla Fiorentina la voglia di soffrire"

15 febbraio 2026 14:12

Paganini: "Il prossimo allenatore della Fiorentina sarà Maurizio Sarri. Piace molto a Paratici"

13 febbraio 2026 17:08

Pizzigoni sui rumors De Zerbi-Fiorentina: "Paratici lo voleva anche al Tottenham; perchè no?"

11 febbraio 2026 22:00

Paratici: "Dovremo soffrire fino all'ultima giornata per raggiungere la salvezza della Fiorentina"

07 febbraio 2026 20:31

Frank replica a Paratici: “Proprietà seria, certe allusioni fanno sorridere”

07 febbraio 2026 12:07

Ferrari presenta Paratici: "Si apre una nuova pagina di storia del club: benvenuto nella famiglia viola!"

06 febbraio 2026 21:43

Ferrara: "Paratici è uno furbo, se ci salviamo e porta De Zerbi sono l'uomo più felice del mondo"

06 febbraio 2026 21:26

Sabatini: "Paratici e la Fiorentina un binomio vincente, Firenze città che merita grandi soddisfazioni"

05 febbraio 2026 21:37

Inizia l’era Paratici, è arrivato al Viola Park. Pronto per la sua nuova avventura alla Fiorentina

04 febbraio 2026 17:31

Agresti: "Paratici? Quando ha tenuto un club sulle spalle ha avuto qualche passaggio a vuoto"

15 gennaio 2026 14:38

Vitale: "Paratici è un professionista di prima fascia, spero che Commisso venda la Fiorentina"

14 gennaio 2026 21:26

UFFICIALE - Fabio Paratici dal 4 febbraio sarà il nuovo Direttore Sportivo della Fiorentina

14 gennaio 2026 14:40

Vitale: "Se Paratici sta lavorando per Tottenham e Fiorentina insieme, la società viola ha sbagliato."

13 gennaio 2026 17:41

Flachi: "Ferrari? Pensi a gestire il club, di calcio ne parlo con Paratici. Quando impari, puoi parlare"

12 gennaio 2026 13:23

Monti: "13 punti sono pochi ma la direzione sembra quella giusta. Il colpo del mercato deve essere Paratici"

08 gennaio 2026 21:30

Lucchesi: "Paratici non vede l'ora di dedicare anima e corpo alla Fiorentina per i prossimi anni"

06 gennaio 2026 17:25

Pedullà: "La Fiorentina deve fare quattro operazioni importanti, speriamo liberino Paratici il prima possibile"

06 gennaio 2026 15:52

Maspero: "Paratici deve ribaltare la squadra e fare sacrifici importanti perché non c'è più tempo"

01 gennaio 2026 21:40

Lucchesi: "Paratici mi da fiducia, mi sembra un messaggio da parte di Commisso di voler proseguire"

30 dicembre 2025 22:07

Poesio: "Paratici vuole iniziare il suo percorso con Vanoli, ma finchè non arriva la situazione peggiora"

30 dicembre 2025 17:47

Sabatini: "Salvezza come obiettivo massimo della Fiorentina. Paratici? Non farà il traghettatore"

30 dicembre 2025 13:30

Di Gennaro: "Paratici o viene per comandare o può essere l'apripista per la vendita futura della società"

29 dicembre 2025 18:19

Lucchesi: "Vanoli non lavora bene, non escluderei il ritorno di Pioli, Paratici prenda giocatori pronti"

29 dicembre 2025 16:30

Dall’Inghilterra: il Tottenham ha trovato un sostituto di Paratici, Fiorentina sempre più vicina

28 dicembre 2025 18:53

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