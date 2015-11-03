Notizie Fabio Paratici Fiorentina

Rep: "Paratici riorganizza la Fiorentina: lavoro su Viola Park, mercato e struttura societaria"
20 maggio 2026 11:24
Rep: " Vanoli verso l’addio alla Fiorentina: separazione possibile già la prossima settimana"
20 maggio 2026 10:42
Paratici: “Non solo giocatori: per ripartire servono basi solide e una disamina profonda dopo questa stagione"
17 maggio 2026 11:44
Paratici: "Non mi muovo da Firenze, il mio focus è sul futuro viola. Ho preso casa a Firenze"
17 maggio 2026 11:31
La Nazione: "Mercato estivo viola, Paratici prepara la lista dei rinforzi con l’occhio anche all’estero"
14 maggio 2026 10:48
La Nazione: “Paratici, entro il 24 maggio il confronto con la famiglia Commisso per il nuovo tecnico”
14 maggio 2026 10:24
Lucchesi: “Ho qualche dubbio sulla permanenza di Paratici. Spero che prenda una scelta professionale”
12 maggio 2026 17:06
Pruzzo: “La salvezza un grande traguardo. De Rossi? Non vuole rimanere al Genoa. Ho fiducia in Paratici”
11 maggio 2026 15:25
Moretto: “Con la salvezza Paratici costruirà una Fiorentina solida e ambiziosa con un buon progetto”
11 maggio 2026 15:03
Sportmediaset: "Paratici può essere un nome buono anche per il Napoli come nuovo direttore sportivo"
11 maggio 2026 14:23
Calabrese su Repubblica: "Le speranze della Fiorentina hanno un nome e un cognome: Fabio Paratici"
11 maggio 2026 11:05
Ferrara: "Grazie a Vanoli per aver salvato la regina del non calcio. Paratici dovrà trasformare tutto"
11 maggio 2026 10:28
Longhi: "Paratici è andato a Firenze per fare grandi cose e non per una gita di piacere"
08 maggio 2026 14:06
Moretto: "Inigo Perez piaceva alla Fiorentina come tecnico, ma andrà quasi sicuramente al Villareal"
07 maggio 2026 14:19
Bucciantini: "Bene perdere ora, capisci cosa serve. Bisogna fissare l'asticella e diventare un modello
05 maggio 2026 20:00
Orlando duro: "Gudmundsson non è scarso, ma a Firenze non funziona e non ne ha azzeccata mai una"
05 maggio 2026 14:08
Repubblica: “Fiorentina da svuotare e ricostruire, serve un grande allenatore per ripartire”
05 maggio 2026 10:58
Pilar, la compagna di Paratici: “Una storia di amore vero, oltre i giudizi e la differenza di età”
29 aprile 2026 15:21
CorSport: "Paratici, missione attacco: tra conferme e rivoluzioni per il futuro offensivo"
22 aprile 2026 09:43
Cruciani attacca la Fiorentina: "Non puoi permettere a Kean di fare queste scenate, come società hai fallito"
20 aprile 2026 17:46
Zetti su La Nazione: “Vanoli se ne andrà, Paratici punta ad un altro profilo per la panchina viola”
16 aprile 2026 11:25
Masini: "Sogno un progetto e un'idea di calcio. Harrison lo riscatterei e lo vedrei bene terzino"
14 aprile 2026 19:08
Galbiati: ”Fiorentina salva? Sì. Paratici inizierà il suo lavoro sul mercato”
14 aprile 2026 15:20
Paratici: "Faremo fatica ma conquisteremo la salvezza, con Sarri abbiamo fatto un lavoro eccezionale"
13 aprile 2026 20:29
Condò dopo l'intervista a Paratici: "Si aspetta molto da Firenze. A Fagioli ho detto di sorridere di più"
09 aprile 2026 14:05
Moretto: "Dubbi sul riscatto di Solomon, Harrison verso l'addio. Fagioli al centro del progetto viola"
31 marzo 2026 19:03
Repubblica: “Paratici, prima la salvezza, poi la costruzione di una Fiorentina attrattiva”
30 marzo 2026 10:45
Paratici: "La salvezza è il percorso che ci aspetta quest'anno: nessuna paura ma consapevolezza"
22 marzo 2026 20:26
TMW rivela: “Chiamata tra Maresca e Paratici, sondaggio Fiorentina ma lui spera nel Manchester City”
19 marzo 2026 15:06
Roggi: "Fiorentina deludente ma con Paratici c'è speranza, è il profilo giusto per guidare la squadra"
16 marzo 2026 17:16
Tenerani: "Non è un caso che con l'arrivo di Paratici la squadra gestisca le partite in maniera diversa"
25 febbraio 2026 19:19
Bucciantini: Vanoli coraggioso, l'effetto Paratici aiuta. Voglio arrivare a Fiorentina-Inter con 30 punti
25 febbraio 2026 18:08
Giorgetti: "Conference? Condivido le scelte di Vanoli. Paratici ha vinto 19 trofei, lo spogliatoio lo ascolta"
18 febbraio 2026 18:52
Repubblica: "Nasce a Como una Fiorentina consapevole rilanciata dalla rivoluzione firmata da Fabio Paratici"
15 febbraio 2026 15:21
Calamai: "L'effetto Paratici funziona. Il nuovo ds ha trasmesso alla Fiorentina la voglia di soffrire"
15 febbraio 2026 14:12
Paganini: "Il prossimo allenatore della Fiorentina sarà Maurizio Sarri. Piace molto a Paratici"
13 febbraio 2026 17:08
Pizzigoni sui rumors De Zerbi-Fiorentina: "Paratici lo voleva anche al Tottenham; perchè no?"
11 febbraio 2026 22:00
Paratici: "Dovremo soffrire fino all'ultima giornata per raggiungere la salvezza della Fiorentina"
07 febbraio 2026 20:31
Frank replica a Paratici: “Proprietà seria, certe allusioni fanno sorridere”
07 febbraio 2026 12:07
Ferrari presenta Paratici: "Si apre una nuova pagina di storia del club: benvenuto nella famiglia viola!"
06 febbraio 2026 21:43
Ferrara: "Paratici è uno furbo, se ci salviamo e porta De Zerbi sono l'uomo più felice del mondo"
06 febbraio 2026 21:26
Sabatini: "Paratici e la Fiorentina un binomio vincente, Firenze città che merita grandi soddisfazioni"
05 febbraio 2026 21:37
Inizia l’era Paratici, è arrivato al Viola Park. Pronto per la sua nuova avventura alla Fiorentina
04 febbraio 2026 17:31
Agresti: "Paratici? Quando ha tenuto un club sulle spalle ha avuto qualche passaggio a vuoto"
15 gennaio 2026 14:38
Vitale: "Paratici è un professionista di prima fascia, spero che Commisso venda la Fiorentina"
14 gennaio 2026 21:26
UFFICIALE - Fabio Paratici dal 4 febbraio sarà il nuovo Direttore Sportivo della Fiorentina
14 gennaio 2026 14:40
Vitale: "Se Paratici sta lavorando per Tottenham e Fiorentina insieme, la società viola ha sbagliato."
13 gennaio 2026 17:41
Flachi: "Ferrari? Pensi a gestire il club, di calcio ne parlo con Paratici. Quando impari, puoi parlare"
12 gennaio 2026 13:23
Monti: "13 punti sono pochi ma la direzione sembra quella giusta. Il colpo del mercato deve essere Paratici"
08 gennaio 2026 21:30
Lucchesi: "Paratici non vede l'ora di dedicare anima e corpo alla Fiorentina per i prossimi anni"
06 gennaio 2026 17:25
Pedullà: "La Fiorentina deve fare quattro operazioni importanti, speriamo liberino Paratici il prima possibile"
06 gennaio 2026 15:52
Maspero: "Paratici deve ribaltare la squadra e fare sacrifici importanti perché non c'è più tempo"
01 gennaio 2026 21:40
Lucchesi: "Paratici mi da fiducia, mi sembra un messaggio da parte di Commisso di voler proseguire"
30 dicembre 2025 22:07
Poesio: "Paratici vuole iniziare il suo percorso con Vanoli, ma finchè non arriva la situazione peggiora"
30 dicembre 2025 17:47
Sabatini: "Salvezza come obiettivo massimo della Fiorentina. Paratici? Non farà il traghettatore"
30 dicembre 2025 13:30
Di Gennaro: "Paratici o viene per comandare o può essere l'apripista per la vendita futura della società"
29 dicembre 2025 18:19
Lucchesi: "Vanoli non lavora bene, non escluderei il ritorno di Pioli, Paratici prenda giocatori pronti"
29 dicembre 2025 16:30
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