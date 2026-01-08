Monti: “13 punti sono pochi ma la direzione sembra quella giusta. Il colpo del mercato deve essere Paratici”

Gianfranco Monti ha parlato al Pentasport di Radio Bruno nel dayafter del pareggio della Fiorentina raccolto sul campo della Lazio.

“Il primo tempo è stato da mani nei capelli. Nel secondo, invece, sono venuti fuori i valori. Come migliore in campo per primo metto De Gea. Tutti parlano di Fagioli e Gudmundsson, giustamente, ma nel primo tempo De Gea ci ha praticamente salvato due gol”

Sulla vittoria sfumata:

“Ti rode, certo. Dopo il rigore di Gudmundsson la partita era vinta. Poi realizzi e il pareggio, alla fine, è un risultato che ci può stare.”

Sul calendario

“Le prossime sono Milan e Bologna. La Lazio era quella messa peggio delle tre. La Fiorentina deve iniziare a battere anche qualche big. O vinci contro tutte le piccole, ma è difficile, oppure inizi a vincere qualche partita di cartello.”

Sul mercato:

“La Fiorentina ha dimostrato di aver bisogno di un centrocampista. Chi arriva deve calarsi subito nel contesto e sapere che viene a Firenze per togliere la squadra dalla melma. Solomon infatti è il primo segnale arrivato a gennaio, ed è una dimostrazione.Il colpo da 90 del mercato di gennaio deve essere Paratici.”

Su Fagioli:

“Partita super. Non dimentichiamoci che ha salvato anche due gol sulla linea. Per me è da 7,5.

Segnali incoraggianti anche se 13 punti sono pochi, ma la direzione sembra finalmente quella giusta”.