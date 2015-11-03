Labaro Viola

Notizie Gianfranco Monti Fiorentina

Monti: "Se Kean andasse via non mi strapperei i capelli, in questa rosa non ci sono inamovibili"

09 maggio 2026 19:06

Monti: "Voglio conquistare la Conference. Cremonese gara fondamentale, conta solo vincere"

14 marzo 2026 14:18

Monti attacca Parisi: “Sceneggiata inaccettabile, ha fatto fare alla Fiorentina una figura di mer**”

16 febbraio 2026 09:55

Monti: "13 punti sono pochi ma la direzione sembra quella giusta. Il colpo del mercato deve essere Paratici"

08 gennaio 2026 21:30

Monti: "Voglio vedere nella squadra l'atteggiamento di Vanoli, ora conta l'impegno non il bel gioco"

27 novembre 2025 19:22

Monti: "La Fiorentina non è una squadra da Champions League ma per valori deve rientrare tra le prime 10"

25 novembre 2025 21:27

Monti: "Vanoli è un tecnico giovane ma con grinta: la Juve è un' occasione per risollevare il morale"

15 novembre 2025 19:39

Monti: "Pioli non va cambiato, ma affiancato. Maldini è l'uomo ideale per far ripartire la Viola"

30 ottobre 2025 15:43

Monti: "De Gea appare in chiara difficoltà. Non fare giocare Martinelli stasera è un errore"

23 ottobre 2025 14:56

Monti durissimo: "Gudmundsson è un fantasma, non mi spiego l'atteggiamento che ha in campo"

06 ottobre 2025 20:56

Monti critica Pioli: "Fiorentina maltrattata come un pugile alle corde, giocherei con la difesa a quattro"

16 settembre 2025 23:24

Monti: "Da quel che so la Fiorentina ha fatto passi importanti verso Kean. Fiducia nel lavoro della società"

04 luglio 2025 18:34

Monti speranzoso: “Noi più forti di testa, stavolta si può fare. Proviamo a vincere l’Europa minore”

30 novembre 2024 09:48

Monti: "Mi hanno detto che Nico vuole andare via. Dalla conferenza di Pradè ho capito che poteva partire"

05 agosto 2024 19:53

Monti consiglia: "Vorrei Morata alla Fiorentina. Un giocatore così Firenze se lo merita"

11 giugno 2024 18:48

Monti sicuro: "Se la finale si giocasse domani io metto Nzola e non Belotti. Lo vedo in vantaggio"

20 maggio 2024 18:38

Monti: "Da Italiano non mi aspetto quelle parole. Buon primo tempo? La Fiorentina ha fatto un tiro in porta"

19 febbraio 2024 18:21

Monti: "Senza Europa voglio stare tra le prime 4 fino a gennaio ma serve qualità, i tifosi lo meritano"

13 giugno 2023 18:39

Monti: "Sarà una partita a scacchi: Fiorentina deve mettere ko Basilea con la testa, qualità ci sono"

18 maggio 2023 18:47

Monti: "Non condivido la scelta di giocare fuori Firenze, come del resto quasi tutti i tifosi viola"

30 marzo 2023 23:27

Monti: "Non farei investimento su Audero e punterei su Martinelli. Vicario? Ormai è andato"

27 marzo 2023 19:24

Monti: "Se ci fossero stati Milenkovic, Castrovilli e Ribery la partita me la giocavo meglio"

06 febbraio 2021 16:52

"Ho il Covid, sono attaccato all'ossigeno 16 ore al giorno. Mi lavano le infermiere. È dura, un film dell'orrore"

28 ottobre 2020 13:08

Monti: "Dopo la semifinale di Bergamo la squadra ha staccato la spina. Dare la colpa a Pioli era…"

06 maggio 2019 14:12

Monti: "Simeone mi piace, ma fino ad ora ha segnato troppo poco. Su Dabo..."

22 febbraio 2018 14:19

Gianfranco Monti: "Abbiamo attrezzato un'ottima squadra"

16 settembre 2017 16:57

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