Notizie Gianfranco Monti Fiorentina

Monti: "Se Kean andasse via non mi strapperei i capelli, in questa rosa non ci sono inamovibili"
09 maggio 2026 19:06
Monti: "Voglio conquistare la Conference. Cremonese gara fondamentale, conta solo vincere"
14 marzo 2026 14:18
Monti attacca Parisi: “Sceneggiata inaccettabile, ha fatto fare alla Fiorentina una figura di mer**”
16 febbraio 2026 09:55
Monti: "13 punti sono pochi ma la direzione sembra quella giusta. Il colpo del mercato deve essere Paratici"
08 gennaio 2026 21:30
Monti: "Voglio vedere nella squadra l'atteggiamento di Vanoli, ora conta l'impegno non il bel gioco"
27 novembre 2025 19:22
Monti: "La Fiorentina non è una squadra da Champions League ma per valori deve rientrare tra le prime 10"
25 novembre 2025 21:27
Monti: "Vanoli è un tecnico giovane ma con grinta: la Juve è un' occasione per risollevare il morale"
15 novembre 2025 19:39
Monti: "Pioli non va cambiato, ma affiancato. Maldini è l'uomo ideale per far ripartire la Viola"
30 ottobre 2025 15:43
Monti: "De Gea appare in chiara difficoltà. Non fare giocare Martinelli stasera è un errore"
23 ottobre 2025 14:56
Monti durissimo: "Gudmundsson è un fantasma, non mi spiego l'atteggiamento che ha in campo"
06 ottobre 2025 20:56
Monti critica Pioli: "Fiorentina maltrattata come un pugile alle corde, giocherei con la difesa a quattro"
16 settembre 2025 23:24
Monti: "Da quel che so la Fiorentina ha fatto passi importanti verso Kean. Fiducia nel lavoro della società"
04 luglio 2025 18:34
Monti speranzoso: “Noi più forti di testa, stavolta si può fare. Proviamo a vincere l’Europa minore”
30 novembre 2024 09:48
Monti: "Mi hanno detto che Nico vuole andare via. Dalla conferenza di Pradè ho capito che poteva partire"
05 agosto 2024 19:53
Monti consiglia: "Vorrei Morata alla Fiorentina. Un giocatore così Firenze se lo merita"
11 giugno 2024 18:48
Monti sicuro: "Se la finale si giocasse domani io metto Nzola e non Belotti. Lo vedo in vantaggio"
20 maggio 2024 18:38
Monti: "Da Italiano non mi aspetto quelle parole. Buon primo tempo? La Fiorentina ha fatto un tiro in porta"
19 febbraio 2024 18:21
Monti: "Senza Europa voglio stare tra le prime 4 fino a gennaio ma serve qualità, i tifosi lo meritano"
13 giugno 2023 18:39
Monti: "Sarà una partita a scacchi: Fiorentina deve mettere ko Basilea con la testa, qualità ci sono"
18 maggio 2023 18:47
Monti: "Non condivido la scelta di giocare fuori Firenze, come del resto quasi tutti i tifosi viola"
30 marzo 2023 23:27
Monti: "Non farei investimento su Audero e punterei su Martinelli. Vicario? Ormai è andato"
27 marzo 2023 19:24
Monti: "Se ci fossero stati Milenkovic, Castrovilli e Ribery la partita me la giocavo meglio"
06 febbraio 2021 16:52
"Ho il Covid, sono attaccato all'ossigeno 16 ore al giorno. Mi lavano le infermiere. È dura, un film dell'orrore"
28 ottobre 2020 13:08
Monti: "Dopo la semifinale di Bergamo la squadra ha staccato la spina. Dare la colpa a Pioli era…"
06 maggio 2019 14:12
Monti: "Simeone mi piace, ma fino ad ora ha segnato troppo poco. Su Dabo..."
22 febbraio 2018 14:19
Gianfranco Monti: "Abbiamo attrezzato un'ottima squadra"
16 settembre 2017 16:57
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