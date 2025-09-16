17 Settembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 00:52

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Monti critica Pioli: “Fiorentina maltrattata come un pugile alle corde, giocherei con la difesa a quattro”

Radio

Monti critica Pioli: “Fiorentina maltrattata come un pugile alle corde, giocherei con la difesa a quattro”

Redazione

16 Settembre · 23:24

Aggiornamento: 17 Settembre 2025 · 00:52

TAG:

#FiorentinaGianfranco MontiPioli

Condividi:

di

Lo speaker e attore toscano critica le scelte di Pioli alla luce della sconfitta interna contro il Napoli

Intervenuto al margine del Pentasport di Radio Bruno, Gianfranco Monti ha criticato la prestazione della Fiorentina sconfitta dal Napoli nella prima partita casalinga stagionale:

“La Fiorentina è stata maltrattata dal Napoli come un pugile alle corde, senza alcuna reazione. Sono convinto che i viola abbiano un buon organico e un buon allenatore ma le critiche in questo momento sono giuste.
Ora mi aspetto qualcosa in più sia in campo sia da Pioli in panchina. Bisogna accelerare i tempi: due punti in tre partite non basta”.

Il modulo adottato da Mr. Pioli continua a far discutere cosi come la disposizione tattica adottata dall’allenatore emiliano, come evidenziato da Monti:

“Vedo il centrocampo in grande difficoltà, manca filtro per la difesa. Io giocherei a quattro dietro anche se probabilmente Pioli non lo farà mai”.

 

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio