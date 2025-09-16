Monti critica Pioli: “Fiorentina maltrattata come un pugile alle corde, giocherei con la difesa a quattro”

Intervenuto al margine del Pentasport di Radio Bruno, Gianfranco Monti ha criticato la prestazione della Fiorentina sconfitta dal Napoli nella prima partita casalinga stagionale:

“La Fiorentina è stata maltrattata dal Napoli come un pugile alle corde, senza alcuna reazione. Sono convinto che i viola abbiano un buon organico e un buon allenatore ma le critiche in questo momento sono giuste.

Ora mi aspetto qualcosa in più sia in campo sia da Pioli in panchina. Bisogna accelerare i tempi: due punti in tre partite non basta”.

Il modulo adottato da Mr. Pioli continua a far discutere cosi come la disposizione tattica adottata dall’allenatore emiliano, come evidenziato da Monti:

“Vedo il centrocampo in grande difficoltà, manca filtro per la difesa. Io giocherei a quattro dietro anche se probabilmente Pioli non lo farà mai”.