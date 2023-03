Monti: “Non condivido la scelta di giocare fuori Firenze, come del resto quasi tutti i tifosi viola”

Questa mattina l’autore televisivo, Gianfranco Monti, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per rispondere ad alcune domande riguardanti la sua squadra del cuore, la Fiorentina. Il primo tema affrontato è stato quello dello stadio, argomento principale in questi giorni quando si sente parlare della squadra viola. Queste le sue parole in merito:

“Se ne parlerà finché non metteranno il primo mattone. Lo stadio si farà, ma sono preoccupato per la moltitudine di opinioni discordanti sull’argomento. Pensavo si potesse trovare una soluzione giocando le partite di campionato a Firenze e le partite europee al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Era stato proposto anche di giocare le partite in casa al Ridolfi, costruendo intorno delle tribune. Il problema però è che le misure del campo sembrerebbero non essere a norma, così come l’impianto della scuola Marescialli, che sembrerebbe non essere a norma per ospitare una sfida di Serie A. Non condivido la scelta di giocare a Spezia o a Modena, così come credo non la condivida nemmeno il 50% dei tifosi viola. Fossi stato il sindaco avrei interpellato maggiormente i tifosi”.

Gianfranco Monti ha poi chiuso il suo intervento esprimendosi sulla partita di sabato contro l’Inter:

“Ho lavorato per 5 anni a Milano, questo mi ha permesso anche di conoscere alcuni amici interisti. Tra questi uno in particolare lavora proprio per il club nerazzurro e mi ha spiegato come la situazione societaria non sia delle migliori. Il mercato non ha portato giocatori che hanno migliorato la posizione di classifica o il gioco della squadra. Credo che Inzaghi avrebbe preferito tornare dalla sosta con una partita più semplice. Attualmente, se la Fiorentina sarà quella di due settimane fa, potrebbe creare qualche problema all’Inter. Credo che Italiano debba preparare la partita pensando ad impostare un gioco propositivo senza pensare troppo all’avversario che ha davanti”.

Una brutta notizia per l’Inter prima della Fiorentina: non ci sarà Calhanoglu, distrazione muscolare