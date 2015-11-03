Labaro Viola

Notizie Inter Fiorentina

Lazio di Sarri inconsistente, si arrende all’Inter: nerazzurri padroni della finale di Coppa Italia

13 maggio 2026 23:00

Da Milano rilanciano: "Martinez piace alla Fiorentina, potrebbe essere il nuovo portiere viola"

06 maggio 2026 14:10

Corona: "Marotta è la persona più disonesta del calcio, gli interisti sono i più corrotti che ci sono"

04 maggio 2026 14:36

Inter campione d’Italia: vittoria per 2-0 contro il Parma, a S.Siro esplode la festa

03 maggio 2026 22:56

Marotta spegne ogni voce: “Inchiesta Rocchi? Siamo tranquillissimi, agito sempre con correttezza”

03 maggio 2026 21:09

Nainggolan senza freni: si mette sopra tutti e incorona solo pochi rivali: “Io meglio degli altri”

01 maggio 2026 23:02

Milan, tutto in una notte: perde a Napoli, scende al 3°posto e dà addio al sogno scudetto

06 aprile 2026 22:58

Marotta duro: "Italia? Noi dal 2006, al netto dell'Europeo vinto, non siamo stati competitivi"

06 aprile 2026 09:54

Marotta difende Bastoni: "Vergognoso il linciaggio su di lui. È un patrimonio del calcio italiano"

06 aprile 2026 09:54

Inter formato scudetto, Roma travolta a San Siro 5-2: notte da incubo per Gasperini

05 aprile 2026 23:01

Chivu rivela: "Bastoni? Ci ha messo la faccia. L'ho lasciato con le stampelle, 3 giorni dopo in Nazionale"

04 aprile 2026 16:51

Crocifisso per una simulazione, capro espiatorio del fallimento azzurro: Bastoni va al Barcellona

03 aprile 2026 23:05

Amoruso: "Vanoli criticato anche con l'Inter, ma partita preparata benissimo, all'Inter concesso poco"

24 marzo 2026 22:46

Tonolini a Open Var: "Il tocco di mano di Pongracic non è punibile, il contatto avviene in posizione naturale"

24 marzo 2026 15:42

Bucchioni: "Fiorentina da applausi per l'atteggiamento, ha giocato meglio dell'Inter; è un punto d'oro"

23 marzo 2026 21:57

Gosens positivo nel day-after di Fiorentina-Inter: "Passo dopo passo. Grande Fiorentina ieri!"

23 marzo 2026 20:51

Marotta: "Mano di Pongračić? Non vogliamo cercare scuse, ma chiediamo uniformità nelle decisioni"

23 marzo 2026 15:19

Scugnizzo Viola: "Una Viola che lotta, gioca e cresce, ma guai a togliere Fagioli"

23 marzo 2026 15:01

Kolarov: "La Fiorentina non è l'ultima arrivata. Oggi va dato i meriti alla squadra di Vanoli"

22 marzo 2026 23:55

Ndour risponde a Pio Esposito, Fiorentina-Inter finisce 1-1. Viola a +2 su Cremonese e Lecce

22 marzo 2026 22:41

PAGELLE FIORENTINA: NDOUR MIGLIORE IN CAMPO, KEAN SPRECA TUTTO, RANIERI UN SOLO ERRORE

22 marzo 2026 22:40

Marinozzi: "La Fiorentina ha il passato che pesa, con il cambio di allenatore e modulo ha svoltato"

22 marzo 2026 20:40

Paratici: "La salvezza è il percorso che ci aspetta quest'anno: nessuna paura ma consapevolezza"

22 marzo 2026 20:26

Bucchioni: "La Fiorentina deve ringhiare oggi perché l'Inter avrà pressione, pesa il forfait di Mandragora"

22 marzo 2026 20:01

Mandragora in tribuna contro l'Inter, risentimento al polpaccio per il centrocampista viola

22 marzo 2026 19:55

FORMAZIONE FIORENTINA: MANDRAGORA IN TRIBUNA, KEAN CENTRAVANTI, PARISI ESTERNO ALTO

22 marzo 2026 19:50

Pazzini: "Inter consapevole dell'importanza del match: la Fiorentina è in crescita, è un avversario ostico"

22 marzo 2026 18:16

Nazione: “L’Inter l’estate scorsa aveva cercato di tentare De Gea”

22 marzo 2026 09:51

Nazione: “Franchi da record! Circa 22 mila spettatori per Fiorentina-Inter”

22 marzo 2026 09:44

Notte cruciale per la classifica: Fiorentina a caccia di punti salvezza, Inter pressione scudetto

21 marzo 2026 21:49

Graziani: "La Fiorentina deve giocare con grinta, se pensi di giocare in difesa contro l'Inter perdi"

21 marzo 2026 19:51

Biasin: "L'Inter domani proverà a tornare al suo livello, ma la Fiorentina in casa è tosta da sfidare"

21 marzo 2026 19:07

Valenti: "Firenze campo tosto per l'Inter. Vorrei molti calciatori della Viola, Fagioli è un grande talento"

21 marzo 2026 14:48

Orlando: "La Fiorentina creerà sicuramente problemi all'Inter. Se i nerazzurri non stanno bene rischiano"

20 marzo 2026 19:16

Alvino: “Fiorentina-Inter finirà 0-4, Firenze una passeggiata per i nerazzurri. Andate a scommettere!”

20 marzo 2026 15:38

Fiorentina-Inter sarà arbitrata da Colombo: 6 partite con i viola e 0 vittorie. Con l'Inter invece 6 su 8

19 marzo 2026 12:34

Mutu: "Ho sempre creduto nella salvezza della Fiorentina. Kean mi aspettavo più maturità da parte sua

18 marzo 2026 18:40

Sky Sport rivela: “Lautaro ancora lavoro differenziato. Recuperati Çalhanoğlu e Bastoni, assente Mkhitaryan“

18 marzo 2026 16:41

Bocci: "Parisi il miglior esterno della Fiorentina, deve sempre giocare. Non voglio illudermi, ancora non è finita"

17 marzo 2026 18:47

Chivu squalificato per una partita, salterà Fiorentina-Inter: al suo posto in panchina ci sarà Kolarov

17 marzo 2026 18:05

Inter, problema muscolare per Mkhitaryan: il giocatore è a rischio per la gara con la Fiorentina

16 marzo 2026 14:12

Sarri piega Allegri e fa un favore all'Inter: la Lazio vince 1-0, Milan a -8, corsa scudetto chiusa?

15 marzo 2026 23:05

Infortunio per Mkhitaryan, a rischio per Fiorentina-Inter. I nerazzurri però recuperano Chalanoglu

15 marzo 2026 13:16

Inter e Chivu, polemiche e vittimismo che rischiano di pesare sulla sfida con la Fiorentina

14 marzo 2026 23:27

Lautaro accelera i tempi, a Firenze sarà a disposizione dopo l'infortunio al polpaccio

13 marzo 2026 13:55

Inter, infortunio per Çalhanoğlu: risentimento muscolare. Il turco è in dubbio per Fiorentina-Inter

09 marzo 2026 15:02

Il derby della madonnina si tinge di rossonero, Estupiñán ci mette la firma. Finisce 1-0 a San Siro.

08 marzo 2026 22:46

Inter implacabile: 2-0 al Genoa e allungo in vetta, rossoblu fermi a +3 sulla Fiorentina

28 febbraio 2026 23:20

Dalla notte della riscossa, a quella dell’addio: il Bodo/Glimt elimina l’Inter dalla Champions

24 febbraio 2026 23:21

Viviano: "Chiellini parla, ma in campo faceva molto di peggio e non era proprio pulito"

19 febbraio 2026 13:14

Knutsen (Bodo) attacca l'Inter: "Spero che possa essere una partita leale, i trucchi pagano, ma non servono"

17 febbraio 2026 23:03

Chivu imbarazzante dopo Inter-Juventus. Ha dato lezioni a tutti ma poi si è rivelato peggio degli altri

15 febbraio 2026 13:58

Rocchi: “La Penna ha sbagliato ma c’è stata una simulazione. Cercano in tutti i modi di fregarci”

15 febbraio 2026 12:13

Il Torino lotta ma non riesce a rimontare l'Inter ed esce dalla Coppa Italia, Che Adams ko in dubbio per Firenze

04 febbraio 2026 23:00

Classifica dei debiti della A 24/25: Juve e Inter le più indebitate, Fiorentina esempio virtuoso

03 febbraio 2026 15:44

Petardo ad Audero, Inter a rischio trasferte: l’Osservatorio pensa al clamoroso stop generale

02 febbraio 2026 22:30

Pisa, illusione di gloria: avanti 2-0 sogna l’impresa a S.Siro, poi l’Inter lo travolge

23 gennaio 2026 22:53

Pio Esposito manda il Lecce ko e lancia l'Inter a +6 sul Napoli, salentini quart'ultimi a 17 punti

14 gennaio 2026 22:47

Nazione: “Fiorentina pronta a prendere De Vrij se chiederà la cessione all’Inter”

11 gennaio 2026 09:23

Fabrizio Romano: "La Fiorentina non libera Dodò in prestito, trattativa con l'Inter chiusa"

10 gennaio 2026 22:39

Nazione rivela: "De Vrij in ottica Mondiale potrebbe chiedere la cessione all'Inter. Fiorentina interessata"

10 gennaio 2026 09:58

Nazione: “Dragusin? Complicato. Fiorentina su De Vrij, da capire le intenzioni dell’olandese”

09 gennaio 2026 09:53

Nazione: “L’Inter potrebbe offrire De Vrij come contropartita parziale per arrivare a Dodò”

08 gennaio 2026 09:51

"Napoli ed Inter interessate a Dodò, ma la Fiorentina con Paratici vuole puntare su di lui"

05 gennaio 2026 23:56

Sportitalia riporta: "Dodò è stato proposto all'Inter, ma non ci sono margini concreti nella trattativa"

27 dicembre 2025 11:18

TuttoSport: "Dodò piace all'Inter per sostituire Dumfries, al momento non c'è niente di serio"

22 dicembre 2025 14:18

Supercoppa Italiana: Il Bologna supera l'Inter, per Italiano quinta finale nelle ultime 4 stagioni

19 dicembre 2025 22:58

Ceccarini: "Dodò una pista da non sottovalutare per l'Inter, la Fiorentina potrebbe cambiare molto"

19 dicembre 2025 12:08

Italiano ricorda la Fiorentina: "Con l'Inter in finale andammo in vantaggio, poi loro fecero una grande prestazione"

18 dicembre 2025 14:07

TMW rivela: “La Fiorentina chiede 15 milioni di euro per Dodò, l’Inter lo valuta”

17 dicembre 2025 18:51

Nazione rivela: “Per la difesa a Vanoli potrebbe piacere De Vrij, in scadenza di contratto con l’Inter”

09 dicembre 2025 09:00

Lautaro si riprende l'Inter e manda il Pisa al tappeto con una doppietta: toscani fermi a +4 dalla Fiorentina

30 novembre 2025 16:52

Sucic vince il premio per il gol del mese dell’Inter grazie alla rete segnata…contro la Fiorentina!

16 novembre 2025 15:36

Adani: "Comuzzo non doveva scivolare subito, ha sbagliato completamente la lettura"

31 ottobre 2025 14:28

Scugnizzo Viola: “Fiorentina, basta umiliazioni: Pioli e Pradè via! Diciannovesimi e senza dignità"

30 ottobre 2025 15:33

Galbiati: "La Fiorentina ha bisogno di uno come Ballardini, ci vuole uno specialista a lottare in queste situazioni"

30 ottobre 2025 14:37

Cesari: "Comuzzo fa una follia, è un tentativo di strangolamento ed era un rigore molto evidente"

30 ottobre 2025 14:19

La Curva Nord ha omaggiato Dzeko al termine della gara di ieri: cori e applausi per lui

30 ottobre 2025 13:34

La Nazione: “A Pioli non basta un super De Gea. Fiorentina l’incubo continua”

30 ottobre 2025 09:11

Bucchioni: "Ferrari non sa cosa fare? Allora cambi mestiere, è inadeguato al ruolo che ricopre"

30 ottobre 2025 00:36

Pablo Mari: "Il gruppo non si merita di stare in questa situazione: con il Lecce è una gara importante per tutti"

29 ottobre 2025 23:58

Marelli: "Manca un calcio di rigore chiaro all'Inter per una trattenuta di Comuzzo su Pio Esposito"

29 ottobre 2025 23:52

Chivu: "La Fiorentina si è difesa, giocando in contropiede. Dopo il gol le cose sono diventate più semplici"

29 ottobre 2025 23:48

Sohm: "Abbiamo fatto bene per un'ora, il problema in questo momento è l'ultimo passaggio"

29 ottobre 2025 23:47

Pioli: "Non penso alle dimissioni. Il primo tempo avevamo idee chiare. Spero di essere la soluzione"

29 ottobre 2025 23:35

Pioli: "Ho promesso mari e monti e mai mi sarei immaginato questa situazione, ma ne usciremo"

29 ottobre 2025 23:20

Pradè: "Bella partita nel primo tempo, due prodezze ci hanno condannato. Lecce decisiva"

29 ottobre 2025 23:17

Notte fonda per la Fiorentina, l'Inter vince 3-0. La Viola scivola al 19° posto in classifica

29 ottobre 2025 22:39

PAGELLE FIORENTINA: DE GEA SUPERLATIVO EVITA L'IMBARCATA, KEAN SBAGLIA, VITI CROLLA

29 ottobre 2025 22:38

Disastro Fiorentina anche a San Siro, i tifosi viola cantano imbufaliti: "Ci siamo solo per la maglia"

29 ottobre 2025 22:33

FORMAZIONE FIORENTINA: FUORI RANIERI E PONGRACIC, GIOCANO VITI E COMUZZO. NDOUR E SOHM NEL MEZZO

29 ottobre 2025 19:39

Il ritorno del Cigno: Dzeko a San Siro per sfidare il suo passato, tra rimpianti e rivincita

29 ottobre 2025 17:27

Sabato: "L'Inter deve battere una Fiorentina in queste condizioni. Pioli? Bisogna intervenire"

29 ottobre 2025 16:29

Biasin: "La Fiorentina ha fatto il peggior inizio possibile, era impensabile vederla così in basso"

29 ottobre 2025 14:23

Pioli ha un bilancio disastroso contro l'Inter: solo 7 vittorie ottenute in 30 precedenti!

29 ottobre 2025 13:38

Nazione tuona: "Delusione, sconforto e infrasettimanale. Saranno solo 500 tifosi viola presenti a San Siro"

29 ottobre 2025 13:27

Corriere dello Sport: "In caso di ko contro l'Inter, è il peggior avvio nella storia della Fiorentina"

29 ottobre 2025 09:27

La Gazzetta spiffera: "Kean ama Milano: è la sua città preferita, starebbe pensando ad un futuro li"

29 ottobre 2025 08:29

Minaccia nerazzurra, partita ad alta tensione a San Siro: la Fiorentina non può più sbagliare

29 ottobre 2025 08:12

Pioli cerca risposte a San Siro; contro l'Inter servono coraggio e determinazione per muovere la classifica

29 ottobre 2025 07:59

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