Notizie Inter Fiorentina

Lazio di Sarri inconsistente, si arrende all’Inter: nerazzurri padroni della finale di Coppa Italia
13 maggio 2026 23:00
Da Milano rilanciano: "Martinez piace alla Fiorentina, potrebbe essere il nuovo portiere viola"
06 maggio 2026 14:10
Corona: "Marotta è la persona più disonesta del calcio, gli interisti sono i più corrotti che ci sono"
04 maggio 2026 14:36
Inter campione d’Italia: vittoria per 2-0 contro il Parma, a S.Siro esplode la festa
03 maggio 2026 22:56
Marotta spegne ogni voce: “Inchiesta Rocchi? Siamo tranquillissimi, agito sempre con correttezza”
03 maggio 2026 21:09
Nainggolan senza freni: si mette sopra tutti e incorona solo pochi rivali: “Io meglio degli altri”
01 maggio 2026 23:02
Milan, tutto in una notte: perde a Napoli, scende al 3°posto e dà addio al sogno scudetto
06 aprile 2026 22:58
Marotta duro: "Italia? Noi dal 2006, al netto dell'Europeo vinto, non siamo stati competitivi"
06 aprile 2026 09:54
Marotta difende Bastoni: "Vergognoso il linciaggio su di lui. È un patrimonio del calcio italiano"
06 aprile 2026 09:54
Inter formato scudetto, Roma travolta a San Siro 5-2: notte da incubo per Gasperini
05 aprile 2026 23:01
Chivu rivela: "Bastoni? Ci ha messo la faccia. L'ho lasciato con le stampelle, 3 giorni dopo in Nazionale"
04 aprile 2026 16:51
Crocifisso per una simulazione, capro espiatorio del fallimento azzurro: Bastoni va al Barcellona
03 aprile 2026 23:05
Amoruso: "Vanoli criticato anche con l'Inter, ma partita preparata benissimo, all'Inter concesso poco"
24 marzo 2026 22:46
Tonolini a Open Var: "Il tocco di mano di Pongracic non è punibile, il contatto avviene in posizione naturale"
24 marzo 2026 15:42
Bucchioni: "Fiorentina da applausi per l'atteggiamento, ha giocato meglio dell'Inter; è un punto d'oro"
23 marzo 2026 21:57
Gosens positivo nel day-after di Fiorentina-Inter: "Passo dopo passo. Grande Fiorentina ieri!"
23 marzo 2026 20:51
Marotta: "Mano di Pongračić? Non vogliamo cercare scuse, ma chiediamo uniformità nelle decisioni"
23 marzo 2026 15:19
Scugnizzo Viola: "Una Viola che lotta, gioca e cresce, ma guai a togliere Fagioli"
23 marzo 2026 15:01
Kolarov: "La Fiorentina non è l'ultima arrivata. Oggi va dato i meriti alla squadra di Vanoli"
22 marzo 2026 23:55
Ndour risponde a Pio Esposito, Fiorentina-Inter finisce 1-1. Viola a +2 su Cremonese e Lecce
22 marzo 2026 22:41
PAGELLE FIORENTINA: NDOUR MIGLIORE IN CAMPO, KEAN SPRECA TUTTO, RANIERI UN SOLO ERRORE
22 marzo 2026 22:40
Marinozzi: "La Fiorentina ha il passato che pesa, con il cambio di allenatore e modulo ha svoltato"
22 marzo 2026 20:40
Paratici: "La salvezza è il percorso che ci aspetta quest'anno: nessuna paura ma consapevolezza"
22 marzo 2026 20:26
Bucchioni: "La Fiorentina deve ringhiare oggi perché l'Inter avrà pressione, pesa il forfait di Mandragora"
22 marzo 2026 20:01
Mandragora in tribuna contro l'Inter, risentimento al polpaccio per il centrocampista viola
22 marzo 2026 19:55
FORMAZIONE FIORENTINA: MANDRAGORA IN TRIBUNA, KEAN CENTRAVANTI, PARISI ESTERNO ALTO
22 marzo 2026 19:50
Pazzini: "Inter consapevole dell'importanza del match: la Fiorentina è in crescita, è un avversario ostico"
22 marzo 2026 18:16
Nazione: “L’Inter l’estate scorsa aveva cercato di tentare De Gea”
22 marzo 2026 09:51
Nazione: “Franchi da record! Circa 22 mila spettatori per Fiorentina-Inter”
22 marzo 2026 09:44
Notte cruciale per la classifica: Fiorentina a caccia di punti salvezza, Inter pressione scudetto
21 marzo 2026 21:49
Graziani: "La Fiorentina deve giocare con grinta, se pensi di giocare in difesa contro l'Inter perdi"
21 marzo 2026 19:51
Biasin: "L'Inter domani proverà a tornare al suo livello, ma la Fiorentina in casa è tosta da sfidare"
21 marzo 2026 19:07
Valenti: "Firenze campo tosto per l'Inter. Vorrei molti calciatori della Viola, Fagioli è un grande talento"
21 marzo 2026 14:48
Orlando: "La Fiorentina creerà sicuramente problemi all'Inter. Se i nerazzurri non stanno bene rischiano"
20 marzo 2026 19:16
Alvino: “Fiorentina-Inter finirà 0-4, Firenze una passeggiata per i nerazzurri. Andate a scommettere!”
20 marzo 2026 15:38
Fiorentina-Inter sarà arbitrata da Colombo: 6 partite con i viola e 0 vittorie. Con l'Inter invece 6 su 8
19 marzo 2026 12:34
Mutu: "Ho sempre creduto nella salvezza della Fiorentina. Kean mi aspettavo più maturità da parte sua
18 marzo 2026 18:40
Sky Sport rivela: “Lautaro ancora lavoro differenziato. Recuperati Çalhanoğlu e Bastoni, assente Mkhitaryan“
18 marzo 2026 16:41
Bocci: "Parisi il miglior esterno della Fiorentina, deve sempre giocare. Non voglio illudermi, ancora non è finita"
17 marzo 2026 18:47
Chivu squalificato per una partita, salterà Fiorentina-Inter: al suo posto in panchina ci sarà Kolarov
17 marzo 2026 18:05
Inter, problema muscolare per Mkhitaryan: il giocatore è a rischio per la gara con la Fiorentina
16 marzo 2026 14:12
Sarri piega Allegri e fa un favore all'Inter: la Lazio vince 1-0, Milan a -8, corsa scudetto chiusa?
15 marzo 2026 23:05
Infortunio per Mkhitaryan, a rischio per Fiorentina-Inter. I nerazzurri però recuperano Chalanoglu
15 marzo 2026 13:16
Inter e Chivu, polemiche e vittimismo che rischiano di pesare sulla sfida con la Fiorentina
14 marzo 2026 23:27
Lautaro accelera i tempi, a Firenze sarà a disposizione dopo l'infortunio al polpaccio
13 marzo 2026 13:55
Inter, infortunio per Çalhanoğlu: risentimento muscolare. Il turco è in dubbio per Fiorentina-Inter
09 marzo 2026 15:02
Il derby della madonnina si tinge di rossonero, Estupiñán ci mette la firma. Finisce 1-0 a San Siro.
08 marzo 2026 22:46
Inter implacabile: 2-0 al Genoa e allungo in vetta, rossoblu fermi a +3 sulla Fiorentina
28 febbraio 2026 23:20
Dalla notte della riscossa, a quella dell’addio: il Bodo/Glimt elimina l’Inter dalla Champions
24 febbraio 2026 23:21
Viviano: "Chiellini parla, ma in campo faceva molto di peggio e non era proprio pulito"
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Knutsen (Bodo) attacca l'Inter: "Spero che possa essere una partita leale, i trucchi pagano, ma non servono"
17 febbraio 2026 23:03
Chivu imbarazzante dopo Inter-Juventus. Ha dato lezioni a tutti ma poi si è rivelato peggio degli altri
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Rocchi: “La Penna ha sbagliato ma c’è stata una simulazione. Cercano in tutti i modi di fregarci”
15 febbraio 2026 12:13
Il Torino lotta ma non riesce a rimontare l'Inter ed esce dalla Coppa Italia, Che Adams ko in dubbio per Firenze
04 febbraio 2026 23:00
Classifica dei debiti della A 24/25: Juve e Inter le più indebitate, Fiorentina esempio virtuoso
03 febbraio 2026 15:44
Petardo ad Audero, Inter a rischio trasferte: l’Osservatorio pensa al clamoroso stop generale
02 febbraio 2026 22:30
Pisa, illusione di gloria: avanti 2-0 sogna l’impresa a S.Siro, poi l’Inter lo travolge
23 gennaio 2026 22:53
Pio Esposito manda il Lecce ko e lancia l'Inter a +6 sul Napoli, salentini quart'ultimi a 17 punti
14 gennaio 2026 22:47
Nazione: “Fiorentina pronta a prendere De Vrij se chiederà la cessione all’Inter”
11 gennaio 2026 09:23
Fabrizio Romano: "La Fiorentina non libera Dodò in prestito, trattativa con l'Inter chiusa"
10 gennaio 2026 22:39
Nazione rivela: "De Vrij in ottica Mondiale potrebbe chiedere la cessione all'Inter. Fiorentina interessata"
10 gennaio 2026 09:58
Nazione: “Dragusin? Complicato. Fiorentina su De Vrij, da capire le intenzioni dell’olandese”
09 gennaio 2026 09:53
Nazione: “L’Inter potrebbe offrire De Vrij come contropartita parziale per arrivare a Dodò”
08 gennaio 2026 09:51
"Napoli ed Inter interessate a Dodò, ma la Fiorentina con Paratici vuole puntare su di lui"
05 gennaio 2026 23:56
Sportitalia riporta: "Dodò è stato proposto all'Inter, ma non ci sono margini concreti nella trattativa"
27 dicembre 2025 11:18
TuttoSport: "Dodò piace all'Inter per sostituire Dumfries, al momento non c'è niente di serio"
22 dicembre 2025 14:18
Supercoppa Italiana: Il Bologna supera l'Inter, per Italiano quinta finale nelle ultime 4 stagioni
19 dicembre 2025 22:58
Ceccarini: "Dodò una pista da non sottovalutare per l'Inter, la Fiorentina potrebbe cambiare molto"
19 dicembre 2025 12:08
Italiano ricorda la Fiorentina: "Con l'Inter in finale andammo in vantaggio, poi loro fecero una grande prestazione"
18 dicembre 2025 14:07
TMW rivela: “La Fiorentina chiede 15 milioni di euro per Dodò, l’Inter lo valuta”
17 dicembre 2025 18:51
Nazione rivela: “Per la difesa a Vanoli potrebbe piacere De Vrij, in scadenza di contratto con l’Inter”
09 dicembre 2025 09:00
Lautaro si riprende l'Inter e manda il Pisa al tappeto con una doppietta: toscani fermi a +4 dalla Fiorentina
30 novembre 2025 16:52
Sucic vince il premio per il gol del mese dell’Inter grazie alla rete segnata…contro la Fiorentina!
16 novembre 2025 15:36
Adani: "Comuzzo non doveva scivolare subito, ha sbagliato completamente la lettura"
31 ottobre 2025 14:28
Scugnizzo Viola: “Fiorentina, basta umiliazioni: Pioli e Pradè via! Diciannovesimi e senza dignità"
30 ottobre 2025 15:33
Galbiati: "La Fiorentina ha bisogno di uno come Ballardini, ci vuole uno specialista a lottare in queste situazioni"
30 ottobre 2025 14:37
Cesari: "Comuzzo fa una follia, è un tentativo di strangolamento ed era un rigore molto evidente"
30 ottobre 2025 14:19
La Curva Nord ha omaggiato Dzeko al termine della gara di ieri: cori e applausi per lui
30 ottobre 2025 13:34
La Nazione: “A Pioli non basta un super De Gea. Fiorentina l’incubo continua”
30 ottobre 2025 09:11
Bucchioni: "Ferrari non sa cosa fare? Allora cambi mestiere, è inadeguato al ruolo che ricopre"
30 ottobre 2025 00:36
Pablo Mari: "Il gruppo non si merita di stare in questa situazione: con il Lecce è una gara importante per tutti"
29 ottobre 2025 23:58
Marelli: "Manca un calcio di rigore chiaro all'Inter per una trattenuta di Comuzzo su Pio Esposito"
29 ottobre 2025 23:52
Chivu: "La Fiorentina si è difesa, giocando in contropiede. Dopo il gol le cose sono diventate più semplici"
29 ottobre 2025 23:48
Sohm: "Abbiamo fatto bene per un'ora, il problema in questo momento è l'ultimo passaggio"
29 ottobre 2025 23:47
Pioli: "Non penso alle dimissioni. Il primo tempo avevamo idee chiare. Spero di essere la soluzione"
29 ottobre 2025 23:35
Pioli: "Ho promesso mari e monti e mai mi sarei immaginato questa situazione, ma ne usciremo"
29 ottobre 2025 23:20
Pradè: "Bella partita nel primo tempo, due prodezze ci hanno condannato. Lecce decisiva"
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Notte fonda per la Fiorentina, l'Inter vince 3-0. La Viola scivola al 19° posto in classifica
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PAGELLE FIORENTINA: DE GEA SUPERLATIVO EVITA L'IMBARCATA, KEAN SBAGLIA, VITI CROLLA
29 ottobre 2025 22:38
Disastro Fiorentina anche a San Siro, i tifosi viola cantano imbufaliti: "Ci siamo solo per la maglia"
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FORMAZIONE FIORENTINA: FUORI RANIERI E PONGRACIC, GIOCANO VITI E COMUZZO. NDOUR E SOHM NEL MEZZO
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Il ritorno del Cigno: Dzeko a San Siro per sfidare il suo passato, tra rimpianti e rivincita
29 ottobre 2025 17:27
Sabato: "L'Inter deve battere una Fiorentina in queste condizioni. Pioli? Bisogna intervenire"
29 ottobre 2025 16:29
Biasin: "La Fiorentina ha fatto il peggior inizio possibile, era impensabile vederla così in basso"
29 ottobre 2025 14:23
Pioli ha un bilancio disastroso contro l'Inter: solo 7 vittorie ottenute in 30 precedenti!
29 ottobre 2025 13:38
Nazione tuona: "Delusione, sconforto e infrasettimanale. Saranno solo 500 tifosi viola presenti a San Siro"
29 ottobre 2025 13:27
Corriere dello Sport: "In caso di ko contro l'Inter, è il peggior avvio nella storia della Fiorentina"
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La Gazzetta spiffera: "Kean ama Milano: è la sua città preferita, starebbe pensando ad un futuro li"
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Minaccia nerazzurra, partita ad alta tensione a San Siro: la Fiorentina non può più sbagliare
29 ottobre 2025 08:12
Pioli cerca risposte a San Siro; contro l'Inter servono coraggio e determinazione per muovere la classifica
29 ottobre 2025 07:59
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