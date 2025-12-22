TuttoSport: “Dodò piace all’Inter per sostituire Dumfries, al momento non c’è niente di serio”

Secondo quanto riportato da TuttoSport, l’esterno brasiliano viola Dodò potrebbe lasciare Firenze già a gennaio con l’Inter interessata ad acquisire un giocatore al posto di Dumfries nella sua posizione. I profili attenzionati sono tre con Palestra del Cagliari in pole valutato 40 milioni dall’Atalanta, proprietaria del cartellino e che vorrebbe tenerlo in prestito in Sardegna fino all’estate per fargli finire da titolare la stagione, il secondo nome è Belghali del Verona che ora è in Coppa d’Africa e che potrebbe saltare tutto il mese di gennaio per la competizione.

In conclusione, c’è anche il nome di Dodò, come già detto, che potrebbe essere uno dei giocatori pronti ad essere sacrificati in inverno per finanziare il nuovo mercato, ma per ora non sono arrivate proposte alla Fiorentina e tutto rimane una suggestione.”