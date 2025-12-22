22 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 14:28

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Firenze, Stadio Franchi, 22.11.2025, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

TuttoSport: “Dodò piace all’Inter per sostituire Dumfries, al momento non c’è niente di serio”

Mirko Carmignani

22 Dicembre · 14:18

TAG:

#FiorentinadodoInter

di

Il terzino viola piace molto all'Inter per sostituire l'olandese Dumfries che si è fatto male recentemente

Secondo quanto riportato da TuttoSport, l’esterno brasiliano viola Dodò potrebbe lasciare Firenze già a gennaio con l’Inter interessata ad acquisire un giocatore al posto di Dumfries nella sua posizione. I profili attenzionati sono tre con Palestra del Cagliari in pole valutato 40 milioni dall’Atalanta, proprietaria del cartellino e che vorrebbe tenerlo in prestito in Sardegna fino all’estate per fargli finire da titolare la stagione, il secondo nome è Belghali del Verona che ora è in Coppa d’Africa e che potrebbe saltare tutto il mese di gennaio per la competizione.

In conclusione, c’è anche il nome di Dodò, come già detto, che potrebbe essere uno dei giocatori pronti ad essere sacrificati in inverno per finanziare il nuovo mercato, ma per ora non sono arrivate proposte alla Fiorentina e tutto rimane una suggestione.”

