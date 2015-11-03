Labaro Viola

Notizie Dodo Fiorentina

Gazzetta: "Dodò? La Fiorentina si aspetta offerte dai 20 ai 30 milioni. Verso l'addio anche Gosens"

20 maggio 2026 10:34

Nazione: “Dodo e Fortini via senza il rinnovo. Paratici farà uno sforzo economico per trattenere il brasiliano?”

20 maggio 2026 08:51

Repubblica: “Dodô e Fortini destinati a partire, Pongracic e Ranieri pilastri della difesa viola"

13 maggio 2026 10:52

Nazione incalza: “Dodò? Senza rinnovo il rischio di un addio a zero sarà altissimo”

13 maggio 2026 09:01

Orlando: “Dodô? Non vedo terzini migliori di lui. Capisco le parole di Commisso dopo la salvezza”

12 maggio 2026 16:41

Niente Mondiali per Dodo, il Brasile non lo ha inserito nella lista dei preconvocati per la manifestazione

11 maggio 2026 18:57

Il Tirreno: "Dodò viene valutato 20 milioni, 15 Fortini. Gosens? Può tornare all'Atalanta"

07 maggio 2026 10:22

Nazione: “Dodô vs Wesley, sfida brasiliana ad alta velocità in Roma-Fiorentina"

04 maggio 2026 10:46

Repubblica: “Gasperini vuole Dodò alla Roma, la pista dell’addio alla Fiorentina può diventare concreta”

04 maggio 2026 08:44

Corriere dello Sport sicuro: "Dodò e Fortini? Sì alle cessioni ma prima il rinnovo"

03 maggio 2026 10:18

Dodò-Fiorentina rinnovo in stallo. Nazione: “Roma su di lui. Gasperini lo allenerebbe volentieri”

01 maggio 2026 09:05

Da Milano: "Allegri vuole il 'Frecciarossa' viola, il Milan interessato a Dodò offre Athekame"

30 aprile 2026 23:18

Il Messaggero riporta: "Il sogno della Roma sulle fasce è Dodo, Gasperini spinge per il brasiliano"

28 aprile 2026 14:55

Nazione su Dodò: “A breve deve scegliere se rinnovare o meno. Firenze lo aspetta volentieri”

28 aprile 2026 09:25

Dodò, priorità rinnovo. Nazione: “L’accordo può arrivare a 2 milioni più bonus. Ma per 20 milioni può partire”

26 aprile 2026 08:08

Corriere dello Sport: "Dodò imprescindibile, secondo solo a Palestra per dribbling"

13 aprile 2026 09:26

La Nazione: "Dodo flop a Londra, ma la Fiorentina non può farne a meno"

11 aprile 2026 15:48

Minotti durissimo: "Vanoli non sa leggere le partite, non è stato in grado di intervenire giovedì"

11 aprile 2026 14:53

Gazzetta: "Rinnovo Dodò? Tutto fermo. La Fiorentina valuterà offerte se arriveranno"

11 aprile 2026 09:27

Corriere Fiorentino duro su Dodò: “Serata horror! Rigore provocato ed errori in serie”

10 aprile 2026 08:58

Fiorentina, tra certezze e dubbi: Mandragora, Dodò e Kean in recupero, Parisi e Solomon da monitorare

08 aprile 2026 10:02

Nazione: “Vanoli recupera Dodò e Mandragora. Parisi e Solomon a rischio forfait”

08 aprile 2026 08:19

Dodo e Mandragora a disposizione contro il Crystal Palace, Parisi e Solomon sono in grande dubbio

07 aprile 2026 20:12

Gazzetta: "Fiorentina al lavoro anche a Pasquetta, cresce l’ottimismo per Dodô titolare"

07 aprile 2026 10:07

Nazione: “Vanoli per il Crystal Palace spera di recuperare almeno Parisi, Dodò e Mandragora”

05 aprile 2026 09:49

Dodó, Solomon, Parisi, Mandragora e Fortini fuori dai convocati perché non hanno recuperato dagli infortuni

03 aprile 2026 19:11

Convocati Fiorentina: Emergenza per Vanoli, mancano Dodò, Fortini, Mandragora, Solomon e Parisi, c'è Kean

03 aprile 2026 19:03

Corriere dello Sport: "Mandragora ha ancora dolore al polpaccio. Anche Dodò e Fortini verso il forfait"

03 aprile 2026 09:06

Nazione: “Dodò resta in dubbio per domani. Ancora forfait per Fortini. Mandragora ancora infortunato”

03 aprile 2026 08:34

Dodò rinnova? Decisione a fine stagione. Per ora nessun accordo. Rapporti ottimi con Paratici

02 aprile 2026 21:28

Dodo dopo il fastidio muscolare avuto sabato è tornato ad allenarsi in gruppo. Presente anche Kean

02 aprile 2026 19:09

Corriere dello Sport svela: "Dodò proverà ad essere tra i convocati. Finora ha saltato solo una gara"

01 aprile 2026 10:05

Nazione: “Mandragora, Fortini e Dodò proveranno ad esserci con il Verona. Rolando il più vicino al rientro”

01 aprile 2026 08:48

Bucchioni: "Kean pensa più all'Italia ed è normale, non ci farei grande polemica per questa scelta"

31 marzo 2026 18:35

Repubblica: "Dodò out, Vanoli valuta diverse opzioni: difesa a 3 improbabile"

31 marzo 2026 11:11

Corriere Fiorentino: “Rinnovo Dodò? Paratici vuole l’accordo, il giocatore vuole dare priorità alla Fiorentina”

31 marzo 2026 10:04

Corriere Fiorentino: “Dodò difficilmente recupererà per sabato ma non è impossibile”

31 marzo 2026 10:00

Scongiurato il rischio di un lungo stop per Dodò. Gazzetta: “Lavora a parte e resta in forse per sabato”

31 marzo 2026 09:35

Dodò out per infortunio. Repubblica: “L’opzione favorita? Comuzzo adattato per sostituirlo”

31 marzo 2026 09:31

Nessuna lesione per Dodò: il terzino seguirà un programma personalizzato nei prossimi giorni

30 marzo 2026 17:12

Nazione svela: “Infortunio? Dodò ha fatto sapere a persone vicine di essere abbastanza fiducioso. Oggi il report”

30 marzo 2026 08:59

Gazzetta: "Problema muscolare forse al flessore per Dodò. Tra oggi e domani esami strumentali"

29 marzo 2026 13:00

Corriere dello Sport svela: "Si ferma Dodò, oggi effettuerà gli accertamenti"

29 marzo 2026 10:06

Nazione: “Infortunio Dodò? Nelle prossime ore gli esami ma è a rischio forfait per Verona”

29 marzo 2026 10:01

Corriere Fiorentino: “Problema muscolare che ha fatto arrabbiare Dodò: uscito toccandosi i flessori”

29 marzo 2026 09:48

Per Dodó solo un fastidio muscolare, non dovrebbe essere nulla di grave ma si aspettano gli esami

28 marzo 2026 19:51

Infortunio muscolare per Dodò durante l’allenamento della Fiorentina. Si è fermato dopo uno scatto

28 marzo 2026 15:59

Gazzetta: “Rinnovi Dodò e Fortini? Tutto rimandato a fine stagione. Buoni i rapporti con Paratici”

28 marzo 2026 09:28

Repubblica: "Rinnovo Dodò? Fumata bianca vicina grazie a Paratici. 2 milioni al giocatore"

27 marzo 2026 10:31

Nazione svela: “Nei prossimi giorni contatti tra la Fiorentina e gli agenti di Dodò e Fortini”

27 marzo 2026 09:51

Trevisani esalta Dodò: "Ha un modo di giocare da PSG, quando lui è a posto la Fiorentina vola"

24 marzo 2026 11:41

Ceccarini: "Il Milan andrà dritto su Kean in estate, potrebbe offrire Ricci o Gimenez più un conguaglio"

23 marzo 2026 22:15

Jeda esalta Dodò: “È un trascinatore della Fiorentina. Ha personalità e adesso è maturato”

22 marzo 2026 12:03

Biasin: "L'Inter domani proverà a tornare al suo livello, ma la Fiorentina in casa è tosta da sfidare"

21 marzo 2026 19:07

Bucciantini: "La fascia con Dodo e Parisi è un fattore per la Fiorentina: hanno resistenza e velocità"

19 marzo 2026 21:25

Sky esalta Dodo: "Terzo per cross effettuati in Serie A e ottavo per dribbling riusciti"

19 marzo 2026 19:03

Bucciantini: "Dopo Cremona la Fiorentina è libera di giocare con i giocatori forti anche la Conference"

19 marzo 2026 18:36

Nazione: “Dodò fa gli straordinari. Ballottaggio Balbo-Parisi. Kean entrerà a gara in corso”

19 marzo 2026 08:59

Nazione: “Rete pazzesca per Dodò, una risposta indiretta ad Ancelotti. Ma niente convocazione in Nazionale”

18 marzo 2026 09:31

Flachi: "I gol di Dodo e Gud mostrano qualità viste raramente, a Cremona la Fiorentina è stata squadra"

17 marzo 2026 21:49

Siparietto Dodò-Parisi, il brasiliano scherza: “Il gol mio più bello, ho saltato 3 avversari”

16 marzo 2026 23:17

Numeri ufficiali della Serie A: Dodô è terzo per numero di dribbling, 92 per il difensore viola

13 marzo 2026 19:58

Malusci: "Gudmundsson porta la maglia a spasso da due anni, non fa mai niente di rilevante in campo"

12 marzo 2026 13:24

Nazione: “Dodò è mancato il guizzo. Gud? L’ultimo gesto tecnico decisivo risale al 18 gennaio”

10 marzo 2026 08:12

Corriere dello Sport: "La Fiorentina non vuole arrivare al mercato con il contratto di Dodò in scadenza"

07 marzo 2026 10:07

Dodò è squalificato per somma di ammonizioni, ma ha preso gialli solo per proteste o battibecchi

28 febbraio 2026 11:57

Corriere dello Sport: "Dodò fuori, chance per Fortini. Rinnovo? Non filtra grande ottimismo"

28 febbraio 2026 10:10

Bucchioni duro su Dodô: “Prestazione indegna, se il giovedì non ha voglia giochi Kouadio”

26 febbraio 2026 22:39

Nazione: “Dodò dal 1’, riposa Ranieri. Gudmundsson giocherà uno spezzone di gara”

26 febbraio 2026 09:46

Costa cara l'ammonizione a Dodò: era in diffida e sarà squalificato per Udinese-Fiorentina

23 febbraio 2026 21:10

Convocati Fiorentina: Anche Kean, Dodo e Gudmundsson restano a casa, oltre a De Gea e Solomon indisponibili

18 febbraio 2026 14:20

Dodò da 6 in pagella. Nazione: “Stagione indecifrabile per il brasiliano. In sofferenza con Rodriguez”

15 febbraio 2026 09:58

Malusci: "Dodò è in grande difficoltà, deve andare in panchina. Comuzzo lo può sostituire a destra"

12 febbraio 2026 15:20

Piccinetti: "La società vuole blindare Dodò? Il terzino non dà garanzie, non puoi costruire una squadra su di lui"

11 febbraio 2026 15:42

Corriere dello Sport: "Rinnovo Dodò? Fiorentina pronta ad offrire 2 milioni fino al 2029 con opzione"

11 febbraio 2026 09:27

Sella critica Dodò: "In fase difensiva è disastroso, un difensore prima di attaccare deve difendere"

10 febbraio 2026 18:03

Dodò peggiore in campo. Nazione: “Sbaglia, lascia in gioco Casadei. Sbanda ancora nel finale”

08 febbraio 2026 09:55

Costacurta duro con Dodô: “Non può dormire così, alla Fiorentina certi errori costano caro”

07 febbraio 2026 23:37

Corriere Fiorentino: "Paratici? Da risolvere anche i rinnovi. Con Fortini il ds dovrà fare il punto"

05 febbraio 2026 09:47

Nazione: “Kean e Dodò titolari contro il Torino. Rugani ci prova, superato l’infortunio. Parisi in panchina”

04 febbraio 2026 09:21

Corriere Fiorentino: “Dodò-Fiorentina, si riapre la pista rinnovo. Nelle ultime ore Paratici ha parlato con i suoi agenti”

01 febbraio 2026 10:46

Paratici farà una proposta di rinnovo a Dodó. Il nuovo dirigente é convinto di farlo restare alla Fiorentina

30 gennaio 2026 13:44

Nazione: “Piccoli out, Kean parte dalla panchina. Dodò e Mandragora saranno titolari”

30 gennaio 2026 09:31

Corriere dello Sport: "Vanoli ritrova Kean per la sfida al Maradona, dubbio Dodo e Mandragora"

30 gennaio 2026 08:11

Doppio forfait in casa Fiorentina in Coppa Italia: lombalgia per Mandragora e contusione alla coscia per Dodo

27 gennaio 2026 20:28

Dodò viaggia ad alta velocità, la Fiorentina sorride: 103 tocchi, 1 assist e 4 passaggi chiave con il Cagliari

26 gennaio 2026 21:07

Dodò il migliore. Nazione: “Spinge con continuità. Non abbassa i giri del motore. Giocatore recuperato”

25 gennaio 2026 09:50

Dodo: "La settimana è stata difficile, in due anni abbiamo perso due persone importanti per Firenze"

24 gennaio 2026 17:56

Corriere dello Sport: "Paratici ha blindato Dodò. Nelle prossime settimane si parlerà di rinnovo con la Fiorentina"

24 gennaio 2026 10:03

Dalla Turchia: "Dodò è in cima ai desideri del Galatasaray per rafforzare la fascia"

23 gennaio 2026 14:06

Ambrosini: “Fagioli, Gosens e Dodò hanno aiutato Vanoli a far svoltare la Fiorentina”

21 gennaio 2026 17:34

Corsa, qualità e imprevedibilità: è tornato il vero Dodò, il treno brasiliano della Fiorentina

19 gennaio 2026 10:56

Nazione esalta Dodò: “Finalmente è tornato: spinta, tenacia e classe. Con Parisi si capiscono”

19 gennaio 2026 09:02

Cecchi su Fagioli: "Un'altra direzione d'orchestra magnifica, questa Fiorentina può pensare di vincere davvero qualcosa"

18 gennaio 2026 17:55

Dodò: "Siamo scesi in campo per Rocco, per Joe e per Davide, hanno fatto tanto per la Fiorentina"

18 gennaio 2026 17:31

Corriere dello Sport: "Dodò non è sul mercato. Allontanata la possibilità di cessione a gennaio"

14 gennaio 2026 11:25

Bucchioni su Dodò: "Non vuole rinnovare, se l'Inter è interessata ci farei un pensierino a darlo via"

13 gennaio 2026 13:56

Dodò su Instagram promette: “Lotterò sempre per questa squadra, la strada è lunga”

12 gennaio 2026 16:24

Fabrizio Romano: "La Fiorentina non libera Dodò in prestito, trattativa con l'Inter chiusa"

10 gennaio 2026 22:39

Valcareggi duro: "Dodò può partire anche subito, è uno che ha tradito quest'anno e non va tenuto"

10 gennaio 2026 17:57

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