29 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:06

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Corriere dello Sport svela: “Si ferma Dodò, oggi effettuerà gli accertamenti”

Firenze, Stadio Franchi, 26.10.2025, Fiorentina-Bologna, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Corriere dello Sport svela: “Si ferma Dodò, oggi effettuerà gli accertamenti”

Redazione

29 Marzo · 10:06

Aggiornamento: 29 Marzo 2026 · 10:06

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Nota dolente l'infortunio del brasiliano

Un piacevole pomeriggio di primavera all’insegna delle temperature miti e della coesione, è quello che è andato in scena ieri al Viola Park le cui porte sono state aperte ai tifosi per l’ultima seduta settimanale della Fiorentina. Sono accorsi in duemila per incoraggiare i giocatori in un momento decisivo della stagione. Una sola nota dolente: l’infortunio di Dodo, che su uno scatto durante la partitella finale si è fermato per un guaio muscolare nella zona del flessore. Sarà tutto più chiaro sulle sue condizioni dopo gli accertamenti che verranno fatti nella giornata di oggi. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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