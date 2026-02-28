28 Febbraio 2026 · Ultimo aggiornamento: 14:29

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Dodò è squalificato per somma di ammonizioni, ma ha preso gialli solo per proteste o battibecchi

Firenze, Stadio Franchi, 07.02.2026, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

News

Dodò è squalificato per somma di ammonizioni, ma ha preso gialli solo per proteste o battibecchi

Andrea Pagni

28 Febbraio · 11:57

Aggiornamento: 28 Febbraio 2026 · 11:57

TAG:

ACF Fiorentinadodo

Condividi:

di

Dodò sarà costretto a saltare Udinese-Fiorentina per somma di ammonizioni dopo il giallo rimediato nella sfida salvezza contro il Pisa di lunedì scorso. C’è un dettaglio però in queste ammonizioni che è lo specchio delle difficoltà che sta avendo Dodò a livello mentale in questa stagione. Dei 6 gialli presi in campionato, 5 in Serie A e 1 in Conference, nessuno di questi gli è stato comminato per un fallo di gioco. Ma ne ha presi 4 per proteste, 1 per un battibecco e 1 per simulazione. Il che rende la sua squalifica ancora più ingenua. Anche considerando che Dodò ha una media di 0,5 falli a partita e di conseguenza tra i calciatori di movimento è uno dei calciatori più corretti

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio