Dodò è squalificato per somma di ammonizioni, ma ha preso gialli solo per proteste o battibecchi

Dodò sarà costretto a saltare Udinese-Fiorentina per somma di ammonizioni dopo il giallo rimediato nella sfida salvezza contro il Pisa di lunedì scorso. C’è un dettaglio però in queste ammonizioni che è lo specchio delle difficoltà che sta avendo Dodò a livello mentale in questa stagione. Dei 6 gialli presi in campionato, 5 in Serie A e 1 in Conference, nessuno di questi gli è stato comminato per un fallo di gioco. Ma ne ha presi 4 per proteste, 1 per un battibecco e 1 per simulazione. Il che rende la sua squalifica ancora più ingenua. Anche considerando che Dodò ha una media di 0,5 falli a partita e di conseguenza tra i calciatori di movimento è uno dei calciatori più corretti