Piccoli è infortunato. Corriere Fiorentino svela: “Ha un risentimento all’adduttore, gioca sotto infiltrazioni”

Lo staff medico viola ha scelto ancora la via del silenzio

Un destino, quello dell’ex Juventus, che potrebbe incidere anche su quello di Piccoli. A proposito. Il centravanti di scorta della Fiorentina è finito nel mirino dei tifosi per le ultime prestazioni ma nessuno sapeva (anche perché per l’ennesima volta lo staff medico ha scelto il silenzio) che pure lui è alle prese con un infortunio (risentimento all’adduttore) ma che, vista proprio l’assenza di Kean, si è messo comunque a disposizione giocando (rieccoci) sotto infiltrazioni.

Certo, ciò non giustifica un’annata al di sotto delle aspettative, fatta di 7 reti totali (una ogni 379’) e di soli 3 centri in serie A dove la media scende ad un gol ogni 485’ (ironia del caso, praticamente identica a quella dell’epurato Nzola che tra Pisa e Sassuolo ha segnato 4 gol in 1.337 minuti giocati, ovvero (1 ogni 334). E poi le tante occasioni fallite (12) e gli 0 gol di testa dopo averne fatti 6 (su 12) l’anno scorso. Segno, forse, che sulle sue difficoltà ha inciso anche un gioco che non ne esalta le qualità. Sia come sia, fa effetto essere partiti con tre centravanti (Kean, Piccoli, Dzeko) che dovevano essere il fiore all’occhiello di questa squadra per ritrovarsi, oggi, con un gruppo che si sta salvando nonostante lo scarsissimo contributo dei suoi centravanti. Lo scrive il Corriere Fiorentino.