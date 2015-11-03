Labaro Viola

Notizie Piccoli Fiorentina

Gazzetta massacra Piccoli: "Non è considerato pronto per fare il titolare nella Fiorentina"

20 maggio 2026 10:29

Gazzetta: “Se Kean resta alla Fiorentina, Piccoli finirà fra gli esuberi, per lui si aprirà ad una cessione”

19 maggio 2026 09:35

Corriere dello Sport: "Piccoli? Permanenza non scontata, Paratici riflette se ascoltare offerte o meno"

17 maggio 2026 10:15

Nazione: “Piccoli torna dal 1’, per lui la parità di oggi quasi un’ultima chiamata alle armi”

17 maggio 2026 09:35

Nazione sicura: “Piccoli titolare, si gioca la conferma per l’anno prossimo”

15 maggio 2026 09:53

Dal Viola Park, Kean si allena ancora a parte. Resta un piccolo spiraglio per una sua convocazione

14 maggio 2026 20:39

27 milioni per Piccoli. Nazione: “O via in prestito o resta in rosa per giocarsi una nuova chance”

13 maggio 2026 09:02

Corriere dello Sport rivela: "Fiorentina non convinta di puntare su Piccoli per il futuro"

10 maggio 2026 09:26

Vanoli sorride. Nazione: “Piccoli sta bene, disponibile a scendere in campo dal 1’”

09 maggio 2026 09:42

35 milioni per Fazzini e Piccoli. Corriere dello Sport: "Dubbi sul loro futuro alla Fiorentina"

08 maggio 2026 08:58

Nazione: “Piccoli, Fortini e Balbo potrebbero rientrare in gruppo tra oggi e domani. Convocati per il Genoa?”

08 maggio 2026 08:32

Corriere dello Sport: "Piccoli ancora alle prese con l'infortunio: anche ieri si è allenato a parte"

07 maggio 2026 09:57

Gazzetta sicura: “Piccoli può restare alla Fiorentina ma non farà il titolare”

07 maggio 2026 09:04

Fazzini+Piccoli sono costati 35 milioni. Corriere dello Sport: "Puntarci o cederli per limitare i danni?"

06 maggio 2026 14:12

CorSport: "Fiorentina verso la rifondazione tra limiti della rosa e nodi di mercato decisivi per il futuro"

06 maggio 2026 10:10

Piccoli ancora out. Corriere Fiorentino: “Si attende il rientro in gruppo nei prossimi giorni”

04 maggio 2026 08:48

Gazzetta: “Piccoli a rischio forfait. Pronto Gudmundsson falso nueve. Braschi? Forse a gara in corso”

03 maggio 2026 09:44

Serie A, i gol degli italiani dove sono? TMW: “Solo 210 reti, è il campionato a 20 squadre con meno gol di sempre”

02 maggio 2026 09:27

Nazione: “Gosens recuperato, filtra ottimismo per Piccoli. Kean? Sta accelerando ma difficilmente sarà disponibile”

30 aprile 2026 08:55

Nazione svela: “Piccoli spera di essere disponibile contro la Roma”

28 aprile 2026 09:04

Cecchi: "Ci mancava l'attaccante, ma non è che con Piccoli la Fiorentina giocasse alla grande"

26 aprile 2026 14:47

Radio Bruno rivela: "Piccoli in forte dubbio per domani, l'attaccante non dovrebbe partire titolare"

25 aprile 2026 15:05

Corriere dello Sport: "Piccoli non è al top fisicamente ma stringerà i denti per esserci"

24 aprile 2026 10:41

Piccoli è infortunato. Corriere Fiorentino svela: “Ha un risentimento all’adduttore, gioca sotto infiltrazioni”

23 aprile 2026 09:28

Piccoli è costato 28 milioni. Nazione: “O resta come riserva o via in prestito con diritto di riscatto”

22 aprile 2026 09:33

"Diamo tempo a Piccoli, anche Toni non faceva mai gol, alcuni giocatori vanno aspettati"

21 aprile 2026 22:27

Bucchioni: "Kean è un caso, o la tibia ti fa male sempre o sei guarito, non puoi giocare solo quando ti va"

21 aprile 2026 18:13

Corriere dello Sport: "Piccoli molto più di un vice Kean: 40 presenze in questa stagione"

20 aprile 2026 11:59

25 milioni per Piccoli. Nazione: “Paratici dovrà fare una scelta: tenerlo o cederlo”

20 aprile 2026 08:30

Di Francesco: "L'assenza di Kean non indebolisce la Fiorentina, hanno Piccoli che è altrettanto forte"

19 aprile 2026 14:57

Repubblica svela: "Piccoli? Prestito o permanenza come vice. Cessione? Difficile visto l'investimento fatto"

19 aprile 2026 09:29

Gazzetta: “Piccoli? Permanenza non in discussione. Più di un Vice Kean? Fatica a convincere il club”

16 aprile 2026 09:39

Piccoli il peggiore. Nazione: “Non riesce quasi mai a prendere il tempo e a tenere alta la squadra”

14 aprile 2026 09:02

Gazzetta: "Sfida alla Lazio: Piccoli chiamato a replicare il colpo di Bologna"

13 aprile 2026 10:23

Piccoli, il giocatore più costoso della storia della Fiorentina bocciato oltre i numeri

10 aprile 2026 22:51

Corriere dello Sport duro: "Piccoli il manifesto di un crash-test fallito dalla Fiorentina"

10 aprile 2026 09:09

Bucchioni: "Fiorentina in balia di una squadra modesta. Non basterebbe un miracolo"

10 aprile 2026 00:05

Gazzetta: "Fiorentina senza Kean a Londra: chance a Piccoli, che si accende in Europa"

09 aprile 2026 09:50

Nazione punge Piccoli: “Stagione difficile per mister 27 milioni: nelle chance avute ha concluso pochissimo”

03 aprile 2026 08:38

Nazione sicura: “Staffetta Piccoli-Kean? Potrebbe diventare una sorta di abitudine, da qui a fine stagione”

03 aprile 2026 08:37

Nazione: “Vanoli fa sei cambi contro l’Inter. Sarà staffetta tra Piccoli e Kean, Gud torna dal 1’”

21 marzo 2026 09:31

Galbiati: "Contro l'Inter deve giocare Piccoli. Kean deve crescere, non può fare quelle scenate"

20 marzo 2026 15:56

Sella: "Piccoli ha grandi qualità, farà molto bene a Firenze. Il gol di Cremona gli darà autostima"

19 marzo 2026 16:28

Probabile formazione Fiorentina: "Piccoli titolare, a sinistra Balbo. Riposano Fagioli, Parisi e Ranieri"

19 marzo 2026 12:17

Nazione su Piccoli: “Pare essersi scrollato di dosso titubanze, paure e milioni pagati. Serve una riprova”

19 marzo 2026 09:05

Nazione elogia Piccoli: “Il gol realizzato manifesto della punta moderna. 7° centro stagionale”

18 marzo 2026 09:26

Corriere Fiorentino elogia Piccoli: “Cinico e pragmatico, un segnale. I 25 milioni una spada di Damocle”

17 marzo 2026 09:58

Amoruso: "Focus sulla salvezza, stasera vietato sbagliare. Piccoli dà l'anima e combatte ma pesano i 27 milioni"

16 marzo 2026 18:42

TuttoSport: "Kean torna in panchina, averlo a disposizione anche solo per uno spezzone da fiducia"

16 marzo 2026 09:53

Gazzetta: “Kean in panchina, Piccoli dal 1’. Giovedì uscito avvilito per non aver segnato”

16 marzo 2026 09:00

Monti: "Piccoli e Gudmundsson devono giocare in attacco, se vengono in difesa vanno picchiati"

14 marzo 2026 14:32

Nazione non ha dubbi: “La sfortuna si accanisce su Piccoli, traversa. Chiude la sua ennesima serata no”

13 marzo 2026 09:07

Gazzetta sicura: “Sarebbe necessario fare di tutto per recuperare Kean. Piccoli proprio non va”

13 marzo 2026 09:02

Pruzzo: "Kean lo cederei subito, ha fatto bene solo un anno in carriera e ha poca voglia"

12 marzo 2026 13:59

Malusci: "Gudmundsson porta la maglia a spasso da due anni, non fa mai niente di rilevante in campo"

12 marzo 2026 13:24

Corriere Fiorentino svela: “Piccoli partirà titolare poi staffetta con Braschi o con Gudmundsson”

12 marzo 2026 09:17

Nazione sicura: “Maxi rotazione? No, mini. Piccoli, Parisi e Balbo dal 1’. Fortini a destra”

12 marzo 2026 09:06

Gazzetta rivela: “Piccoli vuole togliersi il peso dei 25 milioni spesi dalla Fiorentina. Può riuscirci solo con i gol”

12 marzo 2026 08:58

Graziani distrugge Piccoli: "In campo non dà niente, è una delusione enorme perché ha già la pancia piena"

11 marzo 2026 14:08

Chiarugi: “La Conference può dare morale per il campionato, Piccoli, Gud e Kean ci possono salvare”

11 marzo 2026 10:10

Piccoli deludente. Nazione: “Convive da mesi con l’etichetta dei 27 milioni spesi. Attenuante? Suda per la maglia”

10 marzo 2026 08:11

Corriere Fiorentino punge Piccoli: “Ripensare ai 25 milioni spesi fa rabbrividire”

09 marzo 2026 10:11

Corriere Fiorentino: “Piccoli-Gud? Che delusione! Ancora una volta il 10 si è involuto sulla propria fascia”

09 marzo 2026 10:07

CorSport: "Piccoli simbolo della crisi viola: pochi pericoli e un’altra occasione sprecata"

09 marzo 2026 09:59

Corriere dello Sport: "Piccoli vuole dimostrare di valere i 25 milioni che la Fiorentina ha speso per lui"

08 marzo 2026 10:32

Il dubbio Kean apre ancora la porta a Piccoli: Firenze vuole i gol per cambiare idea su di lui

07 marzo 2026 21:54

Nazione: “Gudmundsson deve alzare in fretta i giri del motore. Piccoli chiamato a sostituire Kean”

07 marzo 2026 09:49

Bocci: "A questo punto non possiamo mandare via Vanoli, non c'è tempo per prenderne un altro"

06 marzo 2026 14:00

Gazzetta: “Vanoli cambierà otto giocatori anche oggi, altra chance per Piccoli"

26 febbraio 2026 09:33

Piccoli: "Siamo qui per vincere la Conference non per onorarla. Ho avuto difficoltà ad ambientarmi"

25 febbraio 2026 12:51

Bocci: "La salvezza Viola passa dai gol di Kean. Piccoli aiuta la squadra ma tra i due non c'è paragone"

21 febbraio 2026 15:34

Gazzetta: “Piccoli sta guadagnando più spazio. La Fiorentina adesso è meno Kean-dipendente”

21 febbraio 2026 09:30

Nazione: “Turnover micidiale in Conference. Piccoli, Fabbian e Fortini dal 1’”

17 febbraio 2026 09:30

Amoruso sorride: "Finalmente ho visto Piccoli che nei minuti finali porta la palla alla bandierina"

16 febbraio 2026 00:10

Caputo: “La Fiorentina è ancora in tempo per rimediare la situazione. Kean sabato mi è piaciuto”

09 febbraio 2026 15:36

Fiorentina, troppi gol sbagliati: i numeri condannano. Kean primo in classifica con 15 chance sprecate

01 febbraio 2026 11:14

Nazione: “Piccoli titolare, Kean entrerà nel secondo tempo. C’è Parisi. Brescianini avanti su Ndour”

31 gennaio 2026 09:28

Nazione: “Piccoli out, Kean parte dalla panchina. Dodò e Mandragora saranno titolari”

30 gennaio 2026 09:31

Baiano sicuro: "Piccoli è in crescita e in forma, ma tra lui e Kean scelgo Moise tutta la vita"

28 gennaio 2026 16:36

Piccoli è uscito per un risentimento all'adduttore della coscia destra, condizioni da valutare

27 gennaio 2026 23:52

Flachi: "La Viola paga l'inesperienza negli scontri salvezza. Piccoli? O cresce o serve un altro attaccante"

27 gennaio 2026 17:52

Pruzzo su Piccoli: "Ha limiti importanti, è un buon attaccante ma non all'altezza della Fiorentina"

27 gennaio 2026 17:31

Nazione: “Piccoli ha bisogno di riposare. Contro il Como ipotesi falso nueve”

26 gennaio 2026 09:53

Banchelli netto: "Preferisco giocare con Kean infortunato che con questo Piccoli sopravvalutato dal prezzo"

22 gennaio 2026 19:04

Radio Bruno: "La caviglia continua a tormentare Kean, probabile forfait col Cagliari: si scalda Piccoli"

21 gennaio 2026 21:29

Scugnizzo Viola: "Derby vinto, presidente onorato. E ora basta alibi: questa Fiorentina può e deve risalire"

19 gennaio 2026 11:15

Piccoli: "Mi mancava segnare, nel primo tempo potevamo sfruttare meglio delle ripartenze"

18 gennaio 2026 18:13

La Fiorentina trionfa per Rocco! Vince 2-1 contro il Bologna al Dall'Ara. In gol Mandragora e Piccoli

18 gennaio 2026 17:06

Nazione: "Fiorentina a caccia del colpaccio, Bologna vale la salvezza. Oggi tocca a Piccoli"

18 gennaio 2026 10:38

Lucarelli difende Piccoli: “Va aspettato, può diventare un ottimo giocatore”

16 gennaio 2026 19:14

Carobbi duro: “Piccoli non è neanche l’ombra di Kean. Baldanzi? Lo aspetto a braccia aperte”

09 gennaio 2026 16:12

Nazione sottolinea: “Piccoli è di nuovo in ballottaggio con un Kean a mezzo servizio”

09 gennaio 2026 09:48

Galbiati controcorrente: “Piccoli più utile di Kean. Comuzzo? Si è vista la sua inesperienza”

08 gennaio 2026 17:21

Rigore tolto alla Fiorentina, De Marco ad Open Var difende La Penna e spiazza tutti: “Decisione giusta”

05 gennaio 2026 22:43

Bucchioni: "Giusto far giocare Piccoli, Kean messo fuori per rispetto del gruppo. Oggi bisogna vincere"

04 gennaio 2026 14:41

Probabile formazione Fiorentina: Gosens torna titolare, Piccoli al posto di Kean. Solomon in panchina

04 gennaio 2026 12:19

Nazione: “Salvo sorprese, chance per Piccoli dal 1’ al fianco di Gud. Fin qui rendimento sotto le aspettative”

03 gennaio 2026 09:44

Piccinetti: "Manca altruismo. Kean non si allena? Giocherà Piccoli, quest'anno Moise cammina in campo"

31 dicembre 2025 14:51

Piccoli resta alla Fiorentina. Gazzetta: “Non può giocare in un terzo club, ha una presenza con il Cagliari”

31 dicembre 2025 09:35

Piccoli piace alla Lazio. Gazzetta: “Può lasciare la Fiorentina in prestito senza riscatto obbligatorio”

30 dicembre 2025 09:02

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