Notizie Piccoli Fiorentina

Gazzetta massacra Piccoli: "Non è considerato pronto per fare il titolare nella Fiorentina"
20 maggio 2026 10:29
Gazzetta: “Se Kean resta alla Fiorentina, Piccoli finirà fra gli esuberi, per lui si aprirà ad una cessione”
19 maggio 2026 09:35
Corriere dello Sport: "Piccoli? Permanenza non scontata, Paratici riflette se ascoltare offerte o meno"
17 maggio 2026 10:15
Nazione: “Piccoli torna dal 1’, per lui la parità di oggi quasi un’ultima chiamata alle armi”
17 maggio 2026 09:35
Nazione sicura: “Piccoli titolare, si gioca la conferma per l’anno prossimo”
15 maggio 2026 09:53
Dal Viola Park, Kean si allena ancora a parte. Resta un piccolo spiraglio per una sua convocazione
14 maggio 2026 20:39
27 milioni per Piccoli. Nazione: “O via in prestito o resta in rosa per giocarsi una nuova chance”
13 maggio 2026 09:02
Corriere dello Sport rivela: "Fiorentina non convinta di puntare su Piccoli per il futuro"
10 maggio 2026 09:26
Vanoli sorride. Nazione: “Piccoli sta bene, disponibile a scendere in campo dal 1’”
09 maggio 2026 09:42
35 milioni per Fazzini e Piccoli. Corriere dello Sport: "Dubbi sul loro futuro alla Fiorentina"
08 maggio 2026 08:58
Nazione: “Piccoli, Fortini e Balbo potrebbero rientrare in gruppo tra oggi e domani. Convocati per il Genoa?”
08 maggio 2026 08:32
Corriere dello Sport: "Piccoli ancora alle prese con l'infortunio: anche ieri si è allenato a parte"
07 maggio 2026 09:57
Gazzetta sicura: “Piccoli può restare alla Fiorentina ma non farà il titolare”
07 maggio 2026 09:04
Fazzini+Piccoli sono costati 35 milioni. Corriere dello Sport: "Puntarci o cederli per limitare i danni?"
06 maggio 2026 14:12
CorSport: "Fiorentina verso la rifondazione tra limiti della rosa e nodi di mercato decisivi per il futuro"
06 maggio 2026 10:10
Piccoli ancora out. Corriere Fiorentino: “Si attende il rientro in gruppo nei prossimi giorni”
04 maggio 2026 08:48
Gazzetta: “Piccoli a rischio forfait. Pronto Gudmundsson falso nueve. Braschi? Forse a gara in corso”
03 maggio 2026 09:44
Serie A, i gol degli italiani dove sono? TMW: “Solo 210 reti, è il campionato a 20 squadre con meno gol di sempre”
02 maggio 2026 09:27
Nazione: “Gosens recuperato, filtra ottimismo per Piccoli. Kean? Sta accelerando ma difficilmente sarà disponibile”
30 aprile 2026 08:55
Nazione svela: “Piccoli spera di essere disponibile contro la Roma”
28 aprile 2026 09:04
Cecchi: "Ci mancava l'attaccante, ma non è che con Piccoli la Fiorentina giocasse alla grande"
26 aprile 2026 14:47
Radio Bruno rivela: "Piccoli in forte dubbio per domani, l'attaccante non dovrebbe partire titolare"
25 aprile 2026 15:05
Corriere dello Sport: "Piccoli non è al top fisicamente ma stringerà i denti per esserci"
24 aprile 2026 10:41
Piccoli è infortunato. Corriere Fiorentino svela: “Ha un risentimento all’adduttore, gioca sotto infiltrazioni”
23 aprile 2026 09:28
Piccoli è costato 28 milioni. Nazione: “O resta come riserva o via in prestito con diritto di riscatto”
22 aprile 2026 09:33
"Diamo tempo a Piccoli, anche Toni non faceva mai gol, alcuni giocatori vanno aspettati"
21 aprile 2026 22:27
Bucchioni: "Kean è un caso, o la tibia ti fa male sempre o sei guarito, non puoi giocare solo quando ti va"
21 aprile 2026 18:13
Corriere dello Sport: "Piccoli molto più di un vice Kean: 40 presenze in questa stagione"
20 aprile 2026 11:59
25 milioni per Piccoli. Nazione: “Paratici dovrà fare una scelta: tenerlo o cederlo”
20 aprile 2026 08:30
Di Francesco: "L'assenza di Kean non indebolisce la Fiorentina, hanno Piccoli che è altrettanto forte"
19 aprile 2026 14:57
Repubblica svela: "Piccoli? Prestito o permanenza come vice. Cessione? Difficile visto l'investimento fatto"
19 aprile 2026 09:29
Gazzetta: “Piccoli? Permanenza non in discussione. Più di un Vice Kean? Fatica a convincere il club”
16 aprile 2026 09:39
Piccoli il peggiore. Nazione: “Non riesce quasi mai a prendere il tempo e a tenere alta la squadra”
14 aprile 2026 09:02
Gazzetta: "Sfida alla Lazio: Piccoli chiamato a replicare il colpo di Bologna"
13 aprile 2026 10:23
Piccoli, il giocatore più costoso della storia della Fiorentina bocciato oltre i numeri
10 aprile 2026 22:51
Corriere dello Sport duro: "Piccoli il manifesto di un crash-test fallito dalla Fiorentina"
10 aprile 2026 09:09
Bucchioni: "Fiorentina in balia di una squadra modesta. Non basterebbe un miracolo"
10 aprile 2026 00:05
Gazzetta: "Fiorentina senza Kean a Londra: chance a Piccoli, che si accende in Europa"
09 aprile 2026 09:50
Nazione punge Piccoli: “Stagione difficile per mister 27 milioni: nelle chance avute ha concluso pochissimo”
03 aprile 2026 08:38
Nazione sicura: “Staffetta Piccoli-Kean? Potrebbe diventare una sorta di abitudine, da qui a fine stagione”
03 aprile 2026 08:37
Nazione: “Vanoli fa sei cambi contro l’Inter. Sarà staffetta tra Piccoli e Kean, Gud torna dal 1’”
21 marzo 2026 09:31
Galbiati: "Contro l'Inter deve giocare Piccoli. Kean deve crescere, non può fare quelle scenate"
20 marzo 2026 15:56
Sella: "Piccoli ha grandi qualità, farà molto bene a Firenze. Il gol di Cremona gli darà autostima"
19 marzo 2026 16:28
Probabile formazione Fiorentina: "Piccoli titolare, a sinistra Balbo. Riposano Fagioli, Parisi e Ranieri"
19 marzo 2026 12:17
Nazione su Piccoli: “Pare essersi scrollato di dosso titubanze, paure e milioni pagati. Serve una riprova”
19 marzo 2026 09:05
Nazione elogia Piccoli: “Il gol realizzato manifesto della punta moderna. 7° centro stagionale”
18 marzo 2026 09:26
Corriere Fiorentino elogia Piccoli: “Cinico e pragmatico, un segnale. I 25 milioni una spada di Damocle”
17 marzo 2026 09:58
Amoruso: "Focus sulla salvezza, stasera vietato sbagliare. Piccoli dà l'anima e combatte ma pesano i 27 milioni"
16 marzo 2026 18:42
TuttoSport: "Kean torna in panchina, averlo a disposizione anche solo per uno spezzone da fiducia"
16 marzo 2026 09:53
Gazzetta: “Kean in panchina, Piccoli dal 1’. Giovedì uscito avvilito per non aver segnato”
16 marzo 2026 09:00
Monti: "Piccoli e Gudmundsson devono giocare in attacco, se vengono in difesa vanno picchiati"
14 marzo 2026 14:32
Nazione non ha dubbi: “La sfortuna si accanisce su Piccoli, traversa. Chiude la sua ennesima serata no”
13 marzo 2026 09:07
Gazzetta sicura: “Sarebbe necessario fare di tutto per recuperare Kean. Piccoli proprio non va”
13 marzo 2026 09:02
Pruzzo: "Kean lo cederei subito, ha fatto bene solo un anno in carriera e ha poca voglia"
12 marzo 2026 13:59
Malusci: "Gudmundsson porta la maglia a spasso da due anni, non fa mai niente di rilevante in campo"
12 marzo 2026 13:24
Corriere Fiorentino svela: “Piccoli partirà titolare poi staffetta con Braschi o con Gudmundsson”
12 marzo 2026 09:17
Nazione sicura: “Maxi rotazione? No, mini. Piccoli, Parisi e Balbo dal 1’. Fortini a destra”
12 marzo 2026 09:06
Gazzetta rivela: “Piccoli vuole togliersi il peso dei 25 milioni spesi dalla Fiorentina. Può riuscirci solo con i gol”
12 marzo 2026 08:58
Graziani distrugge Piccoli: "In campo non dà niente, è una delusione enorme perché ha già la pancia piena"
11 marzo 2026 14:08
Chiarugi: “La Conference può dare morale per il campionato, Piccoli, Gud e Kean ci possono salvare”
11 marzo 2026 10:10
Piccoli deludente. Nazione: “Convive da mesi con l’etichetta dei 27 milioni spesi. Attenuante? Suda per la maglia”
10 marzo 2026 08:11
Corriere Fiorentino punge Piccoli: “Ripensare ai 25 milioni spesi fa rabbrividire”
09 marzo 2026 10:11
Corriere Fiorentino: “Piccoli-Gud? Che delusione! Ancora una volta il 10 si è involuto sulla propria fascia”
09 marzo 2026 10:07
CorSport: "Piccoli simbolo della crisi viola: pochi pericoli e un’altra occasione sprecata"
09 marzo 2026 09:59
Corriere dello Sport: "Piccoli vuole dimostrare di valere i 25 milioni che la Fiorentina ha speso per lui"
08 marzo 2026 10:32
Il dubbio Kean apre ancora la porta a Piccoli: Firenze vuole i gol per cambiare idea su di lui
07 marzo 2026 21:54
Nazione: “Gudmundsson deve alzare in fretta i giri del motore. Piccoli chiamato a sostituire Kean”
07 marzo 2026 09:49
Bocci: "A questo punto non possiamo mandare via Vanoli, non c'è tempo per prenderne un altro"
06 marzo 2026 14:00
Gazzetta: “Vanoli cambierà otto giocatori anche oggi, altra chance per Piccoli"
26 febbraio 2026 09:33
Piccoli: "Siamo qui per vincere la Conference non per onorarla. Ho avuto difficoltà ad ambientarmi"
25 febbraio 2026 12:51
Bocci: "La salvezza Viola passa dai gol di Kean. Piccoli aiuta la squadra ma tra i due non c'è paragone"
21 febbraio 2026 15:34
Gazzetta: “Piccoli sta guadagnando più spazio. La Fiorentina adesso è meno Kean-dipendente”
21 febbraio 2026 09:30
Nazione: “Turnover micidiale in Conference. Piccoli, Fabbian e Fortini dal 1’”
17 febbraio 2026 09:30
Amoruso sorride: "Finalmente ho visto Piccoli che nei minuti finali porta la palla alla bandierina"
16 febbraio 2026 00:10
Caputo: “La Fiorentina è ancora in tempo per rimediare la situazione. Kean sabato mi è piaciuto”
09 febbraio 2026 15:36
Fiorentina, troppi gol sbagliati: i numeri condannano. Kean primo in classifica con 15 chance sprecate
01 febbraio 2026 11:14
Nazione: “Piccoli titolare, Kean entrerà nel secondo tempo. C’è Parisi. Brescianini avanti su Ndour”
31 gennaio 2026 09:28
Nazione: “Piccoli out, Kean parte dalla panchina. Dodò e Mandragora saranno titolari”
30 gennaio 2026 09:31
Baiano sicuro: "Piccoli è in crescita e in forma, ma tra lui e Kean scelgo Moise tutta la vita"
28 gennaio 2026 16:36
Piccoli è uscito per un risentimento all'adduttore della coscia destra, condizioni da valutare
27 gennaio 2026 23:52
Flachi: "La Viola paga l'inesperienza negli scontri salvezza. Piccoli? O cresce o serve un altro attaccante"
27 gennaio 2026 17:52
Pruzzo su Piccoli: "Ha limiti importanti, è un buon attaccante ma non all'altezza della Fiorentina"
27 gennaio 2026 17:31
Nazione: “Piccoli ha bisogno di riposare. Contro il Como ipotesi falso nueve”
26 gennaio 2026 09:53
Banchelli netto: "Preferisco giocare con Kean infortunato che con questo Piccoli sopravvalutato dal prezzo"
22 gennaio 2026 19:04
Radio Bruno: "La caviglia continua a tormentare Kean, probabile forfait col Cagliari: si scalda Piccoli"
21 gennaio 2026 21:29
Scugnizzo Viola: "Derby vinto, presidente onorato. E ora basta alibi: questa Fiorentina può e deve risalire"
19 gennaio 2026 11:15
Piccoli: "Mi mancava segnare, nel primo tempo potevamo sfruttare meglio delle ripartenze"
18 gennaio 2026 18:13
La Fiorentina trionfa per Rocco! Vince 2-1 contro il Bologna al Dall'Ara. In gol Mandragora e Piccoli
18 gennaio 2026 17:06
Nazione: "Fiorentina a caccia del colpaccio, Bologna vale la salvezza. Oggi tocca a Piccoli"
18 gennaio 2026 10:38
Lucarelli difende Piccoli: “Va aspettato, può diventare un ottimo giocatore”
16 gennaio 2026 19:14
Carobbi duro: “Piccoli non è neanche l’ombra di Kean. Baldanzi? Lo aspetto a braccia aperte”
09 gennaio 2026 16:12
Nazione sottolinea: “Piccoli è di nuovo in ballottaggio con un Kean a mezzo servizio”
09 gennaio 2026 09:48
Galbiati controcorrente: “Piccoli più utile di Kean. Comuzzo? Si è vista la sua inesperienza”
08 gennaio 2026 17:21
Rigore tolto alla Fiorentina, De Marco ad Open Var difende La Penna e spiazza tutti: “Decisione giusta”
05 gennaio 2026 22:43
Bucchioni: "Giusto far giocare Piccoli, Kean messo fuori per rispetto del gruppo. Oggi bisogna vincere"
04 gennaio 2026 14:41
Probabile formazione Fiorentina: Gosens torna titolare, Piccoli al posto di Kean. Solomon in panchina
04 gennaio 2026 12:19
Nazione: “Salvo sorprese, chance per Piccoli dal 1’ al fianco di Gud. Fin qui rendimento sotto le aspettative”
03 gennaio 2026 09:44
Piccinetti: "Manca altruismo. Kean non si allena? Giocherà Piccoli, quest'anno Moise cammina in campo"
31 dicembre 2025 14:51
Piccoli resta alla Fiorentina. Gazzetta: “Non può giocare in un terzo club, ha una presenza con il Cagliari”
31 dicembre 2025 09:35
Piccoli piace alla Lazio. Gazzetta: “Può lasciare la Fiorentina in prestito senza riscatto obbligatorio”
30 dicembre 2025 09:02
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