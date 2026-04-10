Corriere dello Sport duro: “Piccoli il manifesto di un crash-test fallito dalla Fiorentina”

Er a la serata che poteva dare un senso alla stagione della Fiorentina ma anche a quella di Roberto Piccoli, uno che gioca da inizio anno con il cartellino del prezzo speso dai viola ad agosto (25 milioni bonus esclusi). Invece dopo quanto accaduto nel sud di Londra, in quella che potrebbe essere l’ultima trasferta europea viola per tanto tempo se la squadra non si darà una scossa al ritorno, i giudizi già negativi sull’annata, di squadra e dei singoli, diventano ancor più scuri. Così come, tornando ai singoli e al numero novantuno, diventa ancor più paradossale l’operazione fatta in estate per prelevarlo dal Cagliari.

Piccoli rimane in campo per 90′ più recupero, lotta, si sbatte ma passa un’intera partita nella centrifuga rossoblù del Crystal Palace e nel taschino di Maxence Lacroix, uno che ha appena debuttato in nazionale francese (e si vede, chapeau). Lo spessore diverso si nota soprattutto sotto il piano fisico: è una Fiorentina con la lingua di fuori sin dal fischio d’inizio, in imbarazzo atletico di fronte a una squadra di triatleti forgiata dal ritmo della Premier, e così anche un centravanti fisico, per come lo si intende in Italia, uno che in Serie A si fa spazio a sportellate, nel contesto britannico viene travolto e diventa un peso piuma. Solo in un’occasione riesce ad andare via nel corpo a corpo con Lacroix, che poi lo rimonta.

È lui il volto della serata nera dei viola, il manifesto di un crash-test fallito, un altro bagno di umiltà per il movimento italiano (si affrontavano la quattordicesima della Premier contro la quindicesima della Serie A, ma non sembrava). Certo, poi non è stato aiutato da nessun compagno (tutti sconfitti dai duelli personali con i diretti avversari, con menzione speciale per Robin Gosens, apparso più di tutti in deficit motorio nei confronti delle Eagles sin da subito) e spesso si è ritrovato da solo, in mezzo alla morsa dei tre centrali di casa.