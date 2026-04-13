13 Aprile 2026 · Ultimo aggiornamento: 13:29

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Gazzetta: “Sfida alla Lazio: Piccoli chiamato a replicare il colpo di Bologna”

Piccoli (Fonte Foto: ACF Fiorentina)

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Gazzetta: “Sfida alla Lazio: Piccoli chiamato a replicare il colpo di Bologna”

Redazione

13 Aprile · 10:23

Aggiornamento: 13 Aprile 2026 · 10:23

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Moise Kean salterà la sfida contro la Lazio, e al suo posto toccherà a Piccoli guidare l’attacco. Servirà una prestazione di grande carattere per superare l’emergenza e prolungare la serie positiva in campionato, che conta quattro risultati utili consecutivi (due vittorie e due pareggi), mantenendo anche l’ottimo rendimento degli ultimi due mesi e mezzo: quattro successi nelle ultime otto giornate, dopo i soli tre ottenuti nelle precedenti 23, con una media punti salita da 0,74 a 1,88 a partita.

Il peso dell’attacco ricadrà interamente su Roberto Piccoli, fermo a tre gol in campionato e con l’ingombrante etichetta dei 25 milioni. Da lui ci si aspetta una rete decisiva, come quella segnata al Bologna quasi tre mesi fa. A riportarlo è la Gazzetta dello Sport.

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