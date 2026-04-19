Labaro Viola

Repubblica svela: "Piccoli? Prestito o permanenza come vice. Cessione? Difficile visto l'investimento fatto"

I numeri raccontano di 39 presenze e 7 gol

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 aprile 2026 09:29
Repubblica svela: "Piccoli? Prestito o permanenza come vice. Cessione? Difficile visto l'investimento fatto" - Firenze, Stadio Franchi, 22.03.2026, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 22.03.2026, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Acf Fiorentina
Piccoli
Condividi

Il rendimento di Roberto Piccoli merita una valutazione approfondita nella stagione della Fiorentina. L'attaccante, dopo l'esperienza al Lecce che aveva rappresentato una tappa importante per la sua crescita, è arrivato a Firenze con aspettative elevate, anche alla luce dellinvestimento significativo fatto dal club. Tuttavia, pur avendo trovato spazio con continuità, non è riuscito a imporsi in modo decisivo.

I numeri raccontano di 39 presenze e 7 gol complessivi, distribuiti tra campionato e coppe. Piccoli ha segnato contro squadre come Genoa, Bologna e Cremonese in Serie A, e contro avversari europei come Sigma Olomouc, Jagiellonia e Rakow, oltre a una rete in Coppa Italia. Tuttavia, quando il livello degli avversari si è alzato, ha spesso faticato a incidere, evidenziando limiti in termini di continuità e impatto nelle partite più importanti.

Per questo motivo, il suo futuro resta incerto: la società dovrà decidere se mantenerlo come alternativa a un titolare o optare per un prestito per favorirne la crescita. Una cessione appare invece meno probabile, considerando l'elevato investimento fatto per portarlo a Firenze. Anche nel suo caso, le ultime partite della stagione saranno utili per orientare le scelte in vista della prossima rifondazione. Lo riporta Repubblica.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok