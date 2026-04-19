Repubblica svela: "Piccoli? Prestito o permanenza come vice. Cessione? Difficile visto l'investimento fatto"

I numeri raccontano di 39 presenze e 7 gol

Il rendimento di Roberto Piccoli merita una valutazione approfondita nella stagione della Fiorentina. L'attaccante, dopo l'esperienza al Lecce che aveva rappresentato una tappa importante per la sua crescita, è arrivato a Firenze con aspettative elevate, anche alla luce dellinvestimento significativo fatto dal club. Tuttavia, pur avendo trovato spazio con continuità, non è riuscito a imporsi in modo decisivo.

I numeri raccontano di 39 presenze e 7 gol complessivi, distribuiti tra campionato e coppe. Piccoli ha segnato contro squadre come Genoa, Bologna e Cremonese in Serie A, e contro avversari europei come Sigma Olomouc, Jagiellonia e Rakow, oltre a una rete in Coppa Italia. Tuttavia, quando il livello degli avversari si è alzato, ha spesso faticato a incidere, evidenziando limiti in termini di continuità e impatto nelle partite più importanti.

Per questo motivo, il suo futuro resta incerto: la società dovrà decidere se mantenerlo come alternativa a un titolare o optare per un prestito per favorirne la crescita. Una cessione appare invece meno probabile, considerando l'elevato investimento fatto per portarlo a Firenze. Anche nel suo caso, le ultime partite della stagione saranno utili per orientare le scelte in vista della prossima rifondazione. Lo riporta Repubblica.