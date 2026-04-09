Gazzetta: “Fiorentina senza Kean a Londra: chance a Piccoli, che si accende in Europa”

La Fiorentina affronterà questa sera il Crystal Palace nell’andata dei quarti di finale di Conference League senza il suo attaccante titolare, Moise Kean.

Al suo posto, Paolo Vanoli dovrebbe affidarsi a Roberto Piccoli, già decisivo nell’ultimo turno contro il Raków, quando entrò dalla panchina proprio al posto di Kean trovando il gol, anche con un pizzico di fortuna, in casa dei polacchi.

Nella giornata di ieri, Vanoli ha evidenziato l’importanza del doppio confronto, sottolineando come il ritorno a Firenze potrà rappresentare un fattore a favore dei viola.

Intanto, l’obiettivo sarà resistere all’impatto di Selhurst Park, uno stadio compatto e con le tribune molto vicine al campo. Una situazione che, però, la Fiorentina sembra aver imparato a gestire negli ultimi mesi, periodo in cui la squadra è riuscita ad allontanarsi dalla zona retrocessione, come riportato dalla Gazzetta dello Sport.