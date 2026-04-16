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Gazzetta: “Piccoli? Permanenza non in discussione. Più di un Vice Kean? Fatica a convincere il club”

Anche oggi al centro dell'attacco ci sarà Piccoli

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 aprile 2026 09:39
Gazzetta: “Piccoli? Permanenza non in discussione. Più di un Vice Kean? Fatica a convincere il club” - Firenze, Stadio Franchi, 22.03.2026, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 22.03.2026, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Al centro dell'attacco ci sarà di nuovo Roberto Piccoli, miglior marcatore della squadra in Europa con 3 centri insieme a Albert Gudmundsson e Cher Ndour. Per il ragazzo arrivato dal Cagliari con l'etichetta di mister 25 milioni sarà un'opportunità per mettersi in vetrina e assicurarsi il futuro.

Non perché la sua permanenza sia in discussione, essendo arrivato solo un'estate fa, ma perché in mezzo a una stagione vissuta in altalena sta faticando a convincere il club di poter essere più di un'alternativa a Kean. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

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