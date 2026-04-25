Radio Bruno rivela: "Piccoli in forte dubbio per domani, l'attaccante non dovrebbe partire titolare"

Il bomber ex Lecce e Cagliari ha qualche problema fisico che ne limita l'impiego domani probabilmente

Secondo quanto riportato dal Pentasport, la marcia d’avvicinamento della Fiorentina alla sfida interna contro il Sassuolo è segnata da una nuova ondata di criticità che costringerà Paolo Vanoli a rivedere drasticamente i propri piani. A meno di 24 ore dal match, il tecnico viola si ritrova a dover gestire un'emergenza offensiva che lascia poco spazio di manovra.

Il peso dell'attacco, già orfano del lungodegente Moise Kean per il noto infortunio alla tibia, rischia di perdere anche l'unico riferimento rimasto: Roberto Piccoli. L'attaccante del 2001, pur essendosi sacrificato nelle ultime settimane giocando con l'ausilio di infiltrazioni, ha accusato nuovi problemi fisici che rendono la sua presenza dal primo minuto fortemente incerta. Sebbene Piccoli dovrebbe figurare nell'elenco dei convocati, le sue condizioni precarie stanno spingendo l'allenatore verso una soluzione alternativa.

La mossa a sorpresa di Vanoli potrebbe essere l'impiego di Albert Gudmundsson nel ruolo di "falso nove". Si tratterebbe di un ritorno al passato per l'islandese, che aveva già interpretato questa posizione ai tempi del Genoa, offrendo una variante tattica inedita per l'attuale gestione gigliata. Gudmundsson appare al momento in netto vantaggio nelle gerarchie per guidare il reparto. Il quadro delle defezioni è completato dalle assenze certe di Fortini, Gosens e Parisi, che non prenderanno parte alla sfida, riducendo ulteriormente le opzioni sulle corsie esterne.