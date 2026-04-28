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Nazione svela: “Piccoli spera di essere disponibile contro la Roma”

Resta il grande rebus attaccanti

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 aprile 2026 09:04
Nazione svela: “Piccoli spera di essere disponibile contro la Roma” - Firenze, Stadio Franchi, 24.01.2026, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 24.01.2026, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Piccoli
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E poi c'è il grande rebus degli attaccanti, con Piccoli che senz'altro nutre qualche speranza di esserci dopo il problema muscolare acutizzatosi a Lecce. Per quanto riguarda Kean restano a far fede le parole dello stesso Vanoli. Doppie sedute di lavoro personalizzato al Viola Park per averlo a disposizione nelle ultime partite. Lo scrive La Nazione.

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