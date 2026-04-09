Bucchioni: “Fiorentina in balia di una squadra modesta. Non basterebbe un miracolo”

Ai microfoni di Radio Bruno Toscana nell’immediato dopo gara di Crystal Palace-Fiorentina ha detto la sua il giornalista ed opinionista Enzo Bucchioni:

“Stasera speravamo di salvare la stagione ma la Fiorentina è questa. un gruppo di giocatori che non si sa se sono impauriti o scarsi. Oltretutto il Palace è parso una squadra normalissima. Siamo rimasti in balia di una squadra modesta. Neanche un miracolo servirebbe a questa squadra. le assenze poi non devono essere un alibi. La Fiorentina semplicemente non ha giocato”

“Ma quel genio che ha messo in lista Uefa Fabbian e non Brescianini? l’ex Bologna non sa cosa fare in campo, a Bologna da sottopunta faceva bene. Esageriamo spesso con gli elogi anche su Fagioli, di fronte a squadre con altro ritmo fa fatica. Il messia Paratici inoltre cosa ha fatto da quando è arrivato? aspettiamo naturalmente ma le premesse non mi sembrano entusiasmanti”

“25 milioni di Piccoli lo ribadiamo non hanno senso. Se prendi uno di Serie C almeno si sbatte e stoppa un pallone. Lui l’unico pallone giocabile di testa l’ha preso col naso. In ogni caso bisogna fare rapidamente 5 punti per la salvezza poi è necessario cambiare“.