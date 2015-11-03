Labaro Viola

Notizie Bucchioni Fiorentina

Bucchioni: "Paratici ha parlato da direttore convinto di restare, deve essere libero di agire per Firenze"

17 maggio 2026 15:10

Bucchioni duro su Commisso: "Se ringrazi questa gente dopo la salvezza, allora non hai capito proprio nulla"

10 maggio 2026 17:55

Bucchioni: "Confermare Vanoli sarebbe un grave errore, questa Fiorentina è un disastro senza appello"

05 maggio 2026 19:16

Bucchioni: "Paratici ha sbagliato tutto il mercato, neanche lui è riuscito a dare una svolta alla Fiorentina"

05 maggio 2026 19:10

Bucchioni: "Paratici, che facciamo con Vanoli? torniamo al rinnovo per gratitudine stile Iachini?"

04 maggio 2026 23:52

Bucchioni: "A Vanoli è mancato il coraggio, in Europa i giovani giocano titolari già a 18 anni"

03 maggio 2026 13:22

Bucchioni: "Grosso è il favorito per la panchina della Fiorentina, ma non dovrà restare mai solo"

23 aprile 2026 14:08

Bucchioni: "Kean è un caso, o la tibia ti fa male sempre o sei guarito, non puoi giocare solo quando ti va"

21 aprile 2026 18:13

Bucchioni duro con Vanoli: "In 6 mesi non ha dato niente, la Fiorentina non ha un gioco e fa sempre prestazioni orribili"

21 aprile 2026 14:44

Bucchioni: “Questa è la Fiorentina che volete? Se deve stare nel limbo, va bene tenere Vanoli”

20 aprile 2026 23:30

Bucchioni: “Milan pronto al nuovo numero 9. Kean è in fondo alla lista di Allegri. Occhio a Vlahovic “

20 aprile 2026 16:11

Bucchioni netto: "Stagione della Fiorentina è fallimentare, Vanoli ha gestito malissimo la Conference ed ha le sue colpe"

17 aprile 2026 14:25

Bucchioni:”Buon lavoro alla Fiorentina ma non cose straordinarie. Contro Lazio e Verona squadra inguardabile”

15 aprile 2026 17:29

Bucchioni duro: “Nessuno si vanti di questa salvezza. Anno da cancellare completamente”

13 aprile 2026 23:55

Bucchioni: "Mi aspettavo un segnale da Kean, evidentemente i denti non si stringono più"

13 aprile 2026 20:03

Bucchioni: "Fiorentina in balia di una squadra modesta. Non basterebbe un miracolo"

10 aprile 2026 00:05

Bucchioni attacca Kean: "Doveva stringere i denti e partire, quest'atteggiamento è sbagliato"

08 aprile 2026 19:04

Bucchioni: "Vanoli non va confermato, la partita di Verona dimostra che mancano personalità e identità"

07 aprile 2026 15:20

Bucchioni: “Italiano primo candidato per la panchina del Napoli a giugno. Conte Ct della Nazionale?”

06 aprile 2026 19:10

Bucchioni svela: "Ci sarà un Conte-bis in Nazionale. De Laurentiis non sarà un ostacolo"

06 aprile 2026 09:42

Bucchioni: “Mi fa sorridere chi parla della conferma di Vanoli. Bastava un allenatore normale per fare meglio”

04 aprile 2026 20:35

Bucchioni: "Abbiamo pochissime scelte di formazione oggi, ma la presenza di Kean è la notizia migliore che si possa avere"

04 aprile 2026 17:15

Bucchioni: "Kean deve giocare domani, guadagna 5 milioni e non può restare in panchina"

03 aprile 2026 14:23

Bucchioni: "Kean pensa più all'Italia ed è normale, non ci farei grande polemica per questa scelta"

31 marzo 2026 18:35

Bucchioni: “Kean non è nella lista degli attaccanti di Allegri per giugno. Richiesti Retegui o Castro”

30 marzo 2026 14:38

Bucchioni esalta Kean: "Talento da Pallone d’Oro, ma va costruita la squadra giusta attorno a lui”

27 marzo 2026 14:13

Bucchioni: "Fiorentina da applausi per l'atteggiamento, ha giocato meglio dell'Inter; è un punto d'oro"

23 marzo 2026 21:57

Bucchioni: "Oggi la Fiorentina ha giocato meglio dell'Inter. Prima della partita avrei firmato per un punto"

22 marzo 2026 23:40

Bucchioni: "La Fiorentina deve ringhiare oggi perché l'Inter avrà pressione, pesa il forfait di Mandragora"

22 marzo 2026 20:01

Bucchioni: “Fiorentina non ancora salva, ma penso già al futuro. In Conference i migliori”

16 marzo 2026 23:37

Bucchioni: "Firenze non merita tutto questo. Joseph Commisso venda la Fiorentina, in 7 anni solo delusioni"

10 marzo 2026 15:47

Bucchioni: "Kean pensa alla Nazionale, la sua priorità è andare al Mondiale e non la Fiorentina"

10 marzo 2026 13:59

Bucchioni attacca: "Vanoli è inesperto e ha paura, bisognava esonerarlo già da qualche settimana"

10 marzo 2026 13:23

Bucchioni: "Viola in caduta, l'effetto Paratici è svanito. Le prestazioni fanno paura più della classifica"

09 marzo 2026 15:40

Bucchioni: "Abbiamo sopravvalutato anche Paratici. Il Tottenham che rischia la B l'ha costruito lui"

08 marzo 2026 18:34

Bucchioni: "Kean ha un sostituto ma c'è differenza con Piccoli, vorrei un Gudmundsson all'altezza"

08 marzo 2026 14:06

Bucchioni attacca Paratici: "Era meglio restare al campo piuttosto che fare le passerelle a Sanremo"

03 marzo 2026 14:22

Bucchioni: "De Gea non è più il leader di prima, sembra pensi ad altro e non esce mai"

03 marzo 2026 13:40

Bucchioni durissimo: "Vanoli ha sbagliato tutto sia in campo che fuori, penserei all'esonero"

03 marzo 2026 13:23

Bucchioni durissimo: "Tornare alla difesa a tre una follia, questi vogliono andare in B"

03 marzo 2026 00:03

Bucchioni duro su Dodô: “Prestazione indegna, se il giovedì non ha voglia giochi Kouadio”

26 febbraio 2026 22:39

Bucchioni: "La Fiorentina gioca meglio senza Gudmundsson, al momento non è un titolare di questa squadra"

24 febbraio 2026 13:27

Bucchioni: "Tre punti fondamentali, la Fiorentina rivede la luce; la salvezza sarà sofferta ma arriverà"

23 febbraio 2026 21:45

Bucchioni su Ranieri: "Gli sembrava di voler risolvere la crisi da solo. Calo di prestazioni, poi ha capito i suoi errori".

20 febbraio 2026 19:28

Bucchioni: "Stasera è stata la serata perfetta, playoff archiviato e hai risparmiato titolari per il Pisa"

20 febbraio 2026 00:10

Bucchioni tuona: "Ogni settimana ci sono simulazioni vergognose, bisogna usare la prova tv per punirli tutti"

17 febbraio 2026 13:34

Bucchioni: "Dobbiamo tutti pensare solo a salvarci. De Zerbi a Firenze verrebbe trattato come Italiano"

12 febbraio 2026 19:03

Bucchioni duro su Vanoli: “Non ha dato un’impronta alla squadra nè ha mai preso in mano il gruppo”

10 febbraio 2026 15:14

Bucchioni: "Non mi preoccupa l'assenza di Gosens, importante il ritorno di Kean anche se non segna"

07 febbraio 2026 19:51

Bucchioni: "Paratici perfetto in conferenza, ma il mercato di Gennaio non mi è piaciuto"

05 febbraio 2026 23:10

Bucchioni: "Deluso dal mercato di Paratici, non ha preso nessun giocatore per la salvezza"

03 febbraio 2026 13:19

Bucchioni: “Acquisti non pronti. Napoli in difficoltà fisica e mentale, la Fiorentina deve sfruttare l’occasione”

29 gennaio 2026 18:52

Bucchioni: "Formazione ragionevole, le 16 partite che mancano alla Fiorentina saranno complicatissime"

27 gennaio 2026 20:22

Bucchioni: "Vanoli non deve fare turnover, la gara di oggi ammette solo la vittoria per uscire dalla zona brutta"

24 gennaio 2026 16:40

Bucchioni durissimo su Dzeko: "Operazione sbagliata, questo ormai corre come un amatore"

22 gennaio 2026 18:21

Bucchioni: "Credo che Commisso avrà pensato al futuro della Fiorentina, non mi aspetto una cessione immediata"

20 gennaio 2026 13:34

Bucchioni: "Fiorentina in campo con gli insegnamenti di Rocco, combattere e crescere"

18 gennaio 2026 17:36

Bucchioni: "Mi aspetto una grande prova, la Fiorentina deve metterei in campo il cuore per Rocco Commisso"

18 gennaio 2026 14:09

Bucchioni attacca: "La Fiorentina era stata costruita male, non si può fare una rosa senza esterni"

16 gennaio 2026 14:11

Bucchioni: "Paratici già operativo da un mese, ha salvato una società che ormai era allo sbando"

15 gennaio 2026 16:13

Bucchioni su Dodò: "Non vuole rinnovare, se l'Inter è interessata ci farei un pensierino a darlo via"

13 gennaio 2026 13:56

Bucchioni: “Tre partite senza sconfitte evidenziano la crescita della Fiorentina e le chance di salvezza”

12 gennaio 2026 11:50

Bucchioni: "Vanoli, con Lazio e Milan cambi difensivi messaggio negativo alla squadra"

11 gennaio 2026 19:13

Bucchioni: "Vanoli fa bene a confermare la formazione di Roma, firmerei per un pareggio"

11 gennaio 2026 14:12

Bucchioni: "Brescianini? chi si lamenta forse si aspettava Modric..ma è un buon acquisto"

11 gennaio 2026 00:05

Bucchioni: "La notizia di Paratici ha fatto cambiare l'atteggiamento dei calciatori, è la guida che serviva"

08 gennaio 2026 13:26

Bucchioni: "Vittoria vitale per la salvezza. L'intensità è mancata ma abbiamo visto il gioco"

05 gennaio 2026 15:39

Bucchioni: "Giusto far giocare Piccoli, Kean messo fuori per rispetto del gruppo. Oggi bisogna vincere"

04 gennaio 2026 14:41

Bucchioni duro: "Le dichiarazioni di Ferrari sono imbarazzanti, non si parla mai di calcio in questa società"

03 gennaio 2026 17:03

Bucchioni: "È la peggior annata della storia Viola, l’assenza di Commisso è determinante”

31 dicembre 2025 14:10

Bucchioni: "Ferrari spera che la Fiorentina si salvi per dare la colpa della stagione all'ambiente"

30 dicembre 2025 22:53

Bucchioni: "Ma Kean è in campo o fa finta? La Fiorentina lo paga cinque milioni l’anno"

27 dicembre 2025 15:50

Bucchioni provoca: "Paratici non è una scelta di Commisso. Dietro c'è qualcuno che lo ha scelto e vuole rilanciare la Viola"

23 dicembre 2025 15:24

Bucchioni: "Risarcite i tifosi dopo 15 partite inguardabili. La Fiesole ha giustamente girato le spalle alla squadra"

23 dicembre 2025 15:09

Bucchioni: “Vanoli non ha ancora capito dove si trova, lavora in un mondo tutto suo”

21 dicembre 2025 17:32

Bucchioni: "Adesso mi prendo anche Paratici, a patto che gli vengano dati pieni poteri e responsabilità"

20 dicembre 2025 17:52

Bucchioni: "Una follia calcistica senza senso. Commisso abbandoni e il resto della dirigenza lo segua"

19 dicembre 2025 15:42

Bucchioni: "Vanoli sbaglia sempre tutto. Non sa cosa fare, persa un’altra settimana"

19 dicembre 2025 00:03

Bucchioni: "Commisso è troppo lontano, non si può gestire la Fiorentina via chiamata"

18 dicembre 2025 14:23

Bucchioni: "La Fiorentina è in mano a gente inadeguata, Ferrari non è un uomo di calcio"

16 dicembre 2025 13:24

Bucchioni: "Senza Barone è mancato un manager forte, così la Fiorentina è un'auto senza pilota"

16 dicembre 2025 11:35

Bucchioni incalza: "Troppi Schettino in società. Li caccerei tutti, Ferrari sarebbe il primo"

14 dicembre 2025 18:37

Bucchioni: “Contro il Verona è come una finale di Champions: servono gli stessi 20 minuti finali"

12 dicembre 2025 19:03

Bucchioni: "Stasera Vanoli ha avuto coraggio finalmente, ha cambiato modulo e la squadra ha fatto meglio"

11 dicembre 2025 21:31

Bucchioni: "Esiste una fazione dentro la Fiorentina che non sopporta Kean, l'aumento lo ha fatto risultare antipatico"

09 dicembre 2025 14:25

Bucchioni: "Vanoli ha scelto di non decidere, non è una figura capace di trainare lo spogliatoio"

09 dicembre 2025 13:21

Bucchioni: "Alla Fiorentina gli allenatori sono uomini soli. Il gruppo non esiste, manca un progetto"

08 dicembre 2025 11:08

Bucchioni attacca: "Vanoli non ha avuto il coraggio di portare nessuno cambiamento, non c'è sintonia"

06 dicembre 2025 18:59

Bucchioni: "Vanoli non sta dando niente di diverso, la squadra gioca come con Pioli"

02 dicembre 2025 13:39

Bucchioni: "Dzeko non può permettersi di attaccare il pubblico, la partita di ieri è stata vergognosa"

28 novembre 2025 13:24

Bucchioni: “La Conference diventi un’opportunità assoluta, sbaglia chi dice di pensare solo al campionato”

26 novembre 2025 18:46

Bucchioni: "Vanoli ha messo una squadra coraggiosa, le due punte sono una decisione rischiosa per l'equilibrio"

22 novembre 2025 17:17

Bucchioni: "La Fiorentina deve salvarsi: le possibilità sono tante vedendo il valore la rosa"

20 novembre 2025 21:14

Bucchioni: "Vanoli è arrivato ora, perdere contro la Juve non sarebbe una tragedia"

19 novembre 2025 22:54

Bucchioni: “Vanoli punterà sulla difesa, fin qui disastrosa. Contro la Juventus occasione per dare di più”

17 novembre 2025 16:19

Bucchioni: "Vanoli si è preso una bella gatta da pelare, questa società non gestisce ma subisce le situazioni"

14 novembre 2025 21:07

Bucchioni: "Questa squadra non è libera di testa, bisogna cominciare a far punti per salvare la baracca"

11 novembre 2025 13:19

Bucchioni: "11 partite fotocopia. Che differenza avete visto con la gestione precedente?"

09 novembre 2025 18:08

Bucchioni duro: "Tutto porta alla vendita della Fiorentina. D'Aversa sarebbe stata una scelta folle"

08 novembre 2025 21:33

Bucchioni: "Mi aspettavo una reazione caratteriale ma si è visto poco o niente: la Fiorentina è impaurita"

06 novembre 2025 21:40

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