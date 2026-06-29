Bucchioni: "Zeballos può essere il nuovo colpo viola, offerti 10 milioni e possibile addio di Dodô"

L'esterno destro non ha intenzione di rinnovare il contratto

Nel suo editoriale su TMW, Enzo Bucchioni si concentra sul possibile secondo colpo sudamericano della Fiorentina: l’argentino Zeballos.

“La Fiorentina, come noto, ha già chiuso per il difensore Viery, atteso in Italia domani per le visite mediche. Dal Boca Juniors potrebbe invece arrivare l’esterno destro Zeballos, 24 anni, che non ha intenzione di rinnovare il contratto. Il giocatore ha una clausola rescissoria da 18 milioni di euro, ma considerando che il 31 dicembre si libererà a parametro zero, Paratici avrebbe messo sul tavolo un’offerta da 10 milioni netti. In caso di esito positivo della trattativa, si aprirebbero le porte alla cessione di Dodô”.