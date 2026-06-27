Vlahovic scarica Italiano. Tmw: "No al Besiktas. Aspetta un top club, resta aperta l'ipotesi Juventus"

Il futuro dell'ex numero 9 della Fiorentina è ancora in bilico

Dusan Vlahovic non è intenzionato a trasferirsi al Besiktas. Secondo quanto riportato da TMW, nonostante Vincenzo Italiano lo abbia indicato come primo obiettivo per l'attacco del club turco, l'ex centravanti della Fiorentina non prenderebbe in considerazione, almeno per il momento, un trasferimento in Turchia. L'allenatore del Besiktas avrebbe voluto ricomporre la coppia che aveva fatto bene a Firenze, dove Vlahovic realizzò 17 gol in mezza stagione prima del trasferimento alla Juventus per 75 milioni di euro più 11 di bonus.

La priorità del serbo resta quella di trovare una squadra di primo livello in uno dei cinque principali campionati europei: Italia, Inghilterra, Spagna, Germania o Francia. Secondo TMW, non è da escludere neppure una permanenza alla Juventus. L'apertura del giocatore ci sarebbe, ma il club bianconero dovrebbe migliorare sensibilmente la proposta presentata da Damien Comolli. Sul tavolo pesano infatti le richieste economiche dell'attaccante: uno stipendio da circa 8 milioni di euro a stagione, un bonus alla firma di circa 15 milioni e le commissioni destinate al padre-agente Milos Vlahovic.