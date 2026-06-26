Follia del Como: 60 milioni per Nico Paz, il talento argentino diventa il colpo simbolo del progetto
Il club di Fàbregas investe una cifra da big per trattenere il classe 2004. Il Real Madrid si tutela con una recompra da 80 milioni.
Il Como continua a stupire e mette a segno un'operazione che fino a poco tempo fa sarebbe sembrata impensabile. La società lariana investirà infatti 60 milioni di euro per acquistare a titolo definitivo Nico Paz, assecondando anche la volontà del talento argentino di restare alla corte di Cesc Fàbregas.
Un investimento enorme, soprattutto se si pensa che appena tre anni fa il Como militava ancora in Serie B. Oggi, invece, il club è in grado di spendere una cifra da top club europeo pur di trattenere uno dei giovani più promettenti del panorama internazionale.
Il Real Madrid, però, non perde completamente il controllo del giocatore: nell'accordo è stata inserita una clausola di recompra da 80 milioni di euro, che consentirà ai blancos di riportare Nico Paz a Madrid qualora decidessero di esercitarla in futuro. Un dettaglio che testimonia quanto il club spagnolo continui a credere nelle qualità del classe 2004, nonostante il maxi investimento del Como.