Dal Brasile sicuri: "Il Gremio sta cedendo Viery alla Fiorentina, affare da oltre 17 milioni"

Dal Brasile rilanciano l'affondo viola per il centrale del Grêmio: operazione record per il club di Porto Alegre. Ecco chi è il talento mancino che avrebbe convinto Paratici

La Fiorentina accelera per Viery e dal Brasile rimbalza un'indiscrezione destinata a fare rumore. Secondo le ultime informazioni provenienti dall'ambiente del Grêmio, il club viola sarebbe pronto a mettere sul tavolo un'operazione superiore ai 17 milioni di euro per assicurarsi il promettente difensore centrale classe 2005. Una cifra che, qualora venisse confermata, rappresenterebbe la più importante cessione mai realizzata da un club del Rio Grande do Sul per un difensore.

Le trattative tra le parti sarebbero entrate in una fase molto avanzata dopo i primi contatti delle scorse settimane. La Fiorentina vede in Viery uno dei profili ideali per ringiovanire e rafforzare il reparto arretrato, mentre il Grêmio valuta la possibilità di realizzare una plusvalenza record con uno dei suoi gioielli più preziosi. Negli ultimi mesi il club brasiliano aveva già respinto offerte inferiori, fissando una valutazione molto elevata per il cartellino del giocatore.

Ma chi è Viery? Nato a Ubá il 2 gennaio 2005, Viery Fernandes Santos Lopes è un difensore centrale mancino alto 1,87 metri, cresciuto interamente nel settore giovanile del Grêmio prima del definitivo salto in prima squadra. Dotato di una struttura fisica importante, abbina forza nei duelli aerei, buona velocità sul lungo e qualità nell'impostazione dal basso, caratteristiche che lo hanno reso uno dei giovani difensori più seguiti del panorama brasiliano. Può giocare sia da centrale puro sia sul centrosinistra di una difesa a tre.

A soli 21 anni è già considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio brasiliano nel suo ruolo e l'interesse di diversi club europei ne ha fatto lievitare rapidamente il valore. La Fiorentina, però, sembra aver deciso di anticipare la concorrenza e di puntare con decisione sul talento del Grêmio. Se l'operazione dovesse andare in porto alle cifre riportate in Brasile, Viery diventerebbe uno degli acquisti più onerosi della recente storia viola e un nuovo investimento per il futuro della difesa gigliata.