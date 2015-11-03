Notizie Brasile Fiorentina

Niente Mondiali per Dodo, il Brasile non lo ha inserito nella lista dei preconvocati per la manifestazione
11 maggio 2026 18:57
Dodò escluso dai convocati del Brasile: Ancelotti gli preferisce Wesley e Carlos Augusto
01 ottobre 2025 21:47
Sentite Arthur: “Voglio tornare in Nazionale, per questo ho scelto il Gremio. Voglio tornare ai miei livelli”
25 settembre 2025 16:30
Felipe Melo: "Oggi non lascerei mai Firenze per la Juve, la gente mi amava ed io amavo i fiorentini"
12 marzo 2025 23:08
Dodo escluso dalla lista dei convocati del Brasile per le prossime sfide contro Colombia e Argentina
06 marzo 2025 17:16
Dodo nella lista dei preconvocati del Brasile in vista delle gare contro Colombia e Argentina
01 marzo 2025 14:35
Ferrara: “Da Edmundo a Pedro, il Brasile vale sempre una scommessa. I tifosi sognano un funambolo del gol”
11 gennaio 2025 10:07
Dodò è tornato a Firenze e si è allenato con la squadra al Viola Park. E' a disposizione per Como
21 novembre 2024 19:16
Dodò è stato convocato dal Brasile, ma è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti di partita
20 novembre 2024 09:39
Dodò e la gioia del Brasile, ma al Viola Park in che condizioni arriverà?
18 novembre 2024 10:35
Dodò: "Sognavo da tempo la Nazionale. Io e mia moglie ci siamo chiesti se fosse vero. Fiorentina contenta"
16 novembre 2024 19:08
L'arrivo di Dodò nel ritiro del Brasile. Sorrisi ed abbracci con lo staff, Vinicius Junior e compagni
16 novembre 2024 18:42
Ex ds Shakhtar: "Non mi stupisce la convocazione di Dodo. È uno dei migliori terzini destri in Europa"
16 novembre 2024 16:27
"Quem è Dodo?", in Brasile la convocazione del laterale viola accolta con scetticismo
16 novembre 2024 00:02
Dodò non è stato convocato dal Brasile. Il terzino della Fiorentina era tra i pre-convocati
01 novembre 2024 19:30
Felicità Dodò, è nei pre-convocati del Brasile. È stato già comunicato alla Fiorentina venerdì
30 ottobre 2024 13:13
Dodo: "Sto molto bene, l'obiettivo è vincere un trofeo con la Fiorentina e giocare nella Seleção"
19 ottobre 2024 00:12
Felipe Melo altra follia, minaccia un 15enne perché tifa Botafogo e viene denunciato dalla madre
26 settembre 2024 22:33
TMW, la stella brasiliana Rayan Vitor preferisce la Fiorentina a Barça e City per merito di Edmundo
23 agosto 2024 22:11
Vi ricordate di Pedro? Al brasiliano ex Fiorentina in patria gli dedicano una canzone, amato al Flamengo
03 maggio 2024 17:38
F.Melo: "Dani Alves? ho una figlia di 15 anni, ci fosse stata lei di mezzo non sarei qui"
27 marzo 2024 22:01
Arthur: "Prima della Fiorentina andavo dallo psicologo e facevo cose che non erano sane per me"
19 dicembre 2023 18:40
Rottura nell'Argentina, Scaloni annuncia: "Non so più se voglio restare, voglio pensarci, dato molto"
22 novembre 2023 10:40
Picchiati i tifosi dell'Argentina in Brasile. Messi e compagni si rifiutano di giocare, poi entrano e vincono
22 novembre 2023 08:40
Arthur: "Non sono mai stato bene fisicamente come oggi alla Fiorentina. Voglio tornare in nazionale"
15 ottobre 2023 21:33
Igor è stato l'unico giocatore a non salire sul pullman della squadra dopo il ritorno a Firenze da Praga
09 giugno 2023 23:36
Un tifoso fa videochiamare Dodò a Careca dopo la partita di Salerno. Complimenti al terzino viola
05 maggio 2023 12:12
Cabral si racconta: "In Brasile un Re. Senza Basilea avrei toppato a Firenze. Italiano un martello"
11 aprile 2023 12:07
Dal Brasile scrivono: "Il Flamengo aveva chiesto Dodò in prestito, la Fiorentina lo valutò 20 milioni"
22 marzo 2023 15:02
Dal Brasile, la Fiorentina ha osservato Allan Aniz, terzino destro brasiliano classe 2003 in scadenza
16 gennaio 2023 16:21
94 milioni di eredità da Pelè alla sua famiglia, tutti grazie agli sponsor. Nel 1974 finì sul lastrico
30 dicembre 2022 13:31
Lutto nel mondo del calcio, è morto Pelè. Uno dei più grandi giocatori di sempre, ci lascia a 82 anni
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Pelé, ore delicate: la famiglia è in ospedale al suo capezzale
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Chiamasi "Sindrome Pedro", giocatori che fanno male alla Fiorentina ma esplodono fuori Firenze
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Amrabat incontra Ronaldo, parole al miele: "Sono molto felice per quello che stai facendo"
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Dal Brasile scrivono: "La Fiorentina sta seguendo Luan Patrick, difensore centrale classe 2002"
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Adriano va a vedere la partita del Brasile a casa da amici, torna dalla moglie 2 giorni dopo. Lo lascia
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Brutta notizia dal Brasile, sospesa la chemioterapia per Pelè, il corpo non risponde più alle cure
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Pedro sbaglia un gol, il telecronista: "Qui più quello della Fiorentina che quello del Flamengo"
02 dicembre 2022 22:03
Pelé in ospedale, parlano i medici: "Non è in terapia intensiva. Condizioni cliniche stabili"
01 dicembre 2022 00:12
Il Ct del Brasile Tite attacca Milenkovic dopo lo scontro con Neymar: "C'è chi gioca solo per far male"
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Romulo: "Fiorentina una delle squadre più seguite in Brasile, potrei tornare a giocare in Italia a gennaio"
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Milenkovic è diventato il ragazzo più odiato del Brasile, il suo fallo a Neymar gli fa finire il mondiale
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Milenkovic subito titolare contro il Brasile, panchina per Jovic. La Serbia non si affida a Vlahovic in attacco
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Igor organizza una partita di beneficenza in Brasile: "I bambini devono credere nei propri sogni"
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Dani Alves con un'entrata killer rischia di far perdere il mondiale a Pedro nell'allenamento del Brasile
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CT Brasile critica: "Pedro male alla Fiorentina? Io lo seguivo dal 2018 e sapevo le sue doti"
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In arrivo la beffa sulla Fiorentina dalla Lazio? Tare vuole portare Pedro alla corte di Sarri
11 novembre 2022 18:49
La fake news su Pedro alla Fiorentina. Mai contestato dai tifosi, fu bocciato da Montella e dalla società
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Il declino di Gerson in pochi mesi: fuori dai piani del Marsiglia e dai convocati del Brasile per il Mondiale
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Pedro che rivincita, relegato dalla Fiorentina in primavera, va al mondiale che Cabral guarderà in TV
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Adani ironizza: "Pedro al mondiale con il Brasile, era a Firenze, mandato a casa perchè definito scarso"
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Pedro vola al Mondiale in Qatar con il suo Brasile: l'ex Fiorentina preferito a Firmino e Gabigol
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Il discorso da brividi di Messi prima della finale, cita anche Quarta: "Non ha ancora visto sua figlia"
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Di Marzio: "Flamengo forte su Pulgar. L'uscita del cileno potrebbe favorire l'entrata di Dodô"
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L'obiettivo di Igor: "Voglio la convocazione con il Brasile. Spero di riuscirci nella prossima stagione"
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Dal Brasile sicuri: Per adesso l'Italia non fa bene a Cabral, e lui soffre l'astinenza dal gol
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La nuova vita di Adriano, ha detto basta a cibo spazzatura e alcool. Si allena e lavora per Adidas
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Cabral: "Ho scelto la Fiorentina anche per andare ai mondiali col Brasile. Lotterò per essere titolare"
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Il Manchester City si compra un club brasiliano, obiettivo far crescere e scovare giovani talenti
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