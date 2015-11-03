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Notizie Brasile Fiorentina

Niente Mondiali per Dodo, il Brasile non lo ha inserito nella lista dei preconvocati per la manifestazione

11 maggio 2026 18:57

Dodò escluso dai convocati del Brasile: Ancelotti gli preferisce Wesley e Carlos Augusto

01 ottobre 2025 21:47

Sentite Arthur: “Voglio tornare in Nazionale, per questo ho scelto il Gremio. Voglio tornare ai miei livelli”

25 settembre 2025 16:30

Felipe Melo: "Oggi non lascerei mai Firenze per la Juve, la gente mi amava ed io amavo i fiorentini"

12 marzo 2025 23:08

Dodo escluso dalla lista dei convocati del Brasile per le prossime sfide contro Colombia e Argentina

06 marzo 2025 17:16

Dodo nella lista dei preconvocati del Brasile in vista delle gare contro Colombia e Argentina

01 marzo 2025 14:35

Ferrara: “Da Edmundo a Pedro, il Brasile vale sempre una scommessa. I tifosi sognano un funambolo del gol”

11 gennaio 2025 10:07

Dodò è tornato a Firenze e si è allenato con la squadra al Viola Park. E' a disposizione per Como

21 novembre 2024 19:16

Dodò è stato convocato dal Brasile, ma è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti di partita

20 novembre 2024 09:39

Dodò e la gioia del Brasile, ma al Viola Park in che condizioni arriverà? 

18 novembre 2024 10:35

Dodò: "Sognavo da tempo la Nazionale. Io e mia moglie ci siamo chiesti se fosse vero. Fiorentina contenta"

16 novembre 2024 19:08

L'arrivo di Dodò nel ritiro del Brasile. Sorrisi ed abbracci con lo staff, Vinicius Junior e compagni

16 novembre 2024 18:42

Ex ds Shakhtar: "Non mi stupisce la convocazione di Dodo. È uno dei migliori terzini destri in Europa"

16 novembre 2024 16:27

"Quem è Dodo?", in Brasile la convocazione del laterale viola accolta con scetticismo

16 novembre 2024 00:02

Dodò non è stato convocato dal Brasile. Il terzino della Fiorentina era tra i pre-convocati

01 novembre 2024 19:30

Felicità Dodò, è nei pre-convocati del Brasile. È stato già comunicato alla Fiorentina venerdì

30 ottobre 2024 13:13

Dodo: "Sto molto bene, l'obiettivo è vincere un trofeo con la Fiorentina e giocare nella Seleção"

19 ottobre 2024 00:12

Felipe Melo altra follia, minaccia un 15enne perché tifa Botafogo e viene denunciato dalla madre

26 settembre 2024 22:33

TMW, la stella brasiliana Rayan Vitor preferisce la Fiorentina a Barça e City per merito di Edmundo

23 agosto 2024 22:11

Vi ricordate di Pedro? Al brasiliano ex Fiorentina in patria gli dedicano una canzone, amato al Flamengo

03 maggio 2024 17:38

F.Melo: "Dani Alves? ho una figlia di 15 anni, ci fosse stata lei di mezzo non sarei qui"

27 marzo 2024 22:01

Arthur: "Prima della Fiorentina andavo dallo psicologo e facevo cose che non erano sane per me"

19 dicembre 2023 18:40

Rottura nell'Argentina, Scaloni annuncia: "Non so più se voglio restare, voglio pensarci, dato molto"

22 novembre 2023 10:40

Picchiati i tifosi dell'Argentina in Brasile. Messi e compagni si rifiutano di giocare, poi entrano e vincono

22 novembre 2023 08:40

Arthur: "Non sono mai stato bene fisicamente come oggi alla Fiorentina. Voglio tornare in nazionale"

15 ottobre 2023 21:33

Igor è stato l'unico giocatore a non salire sul pullman della squadra dopo il ritorno a Firenze da Praga

09 giugno 2023 23:36

Un tifoso fa videochiamare Dodò a Careca dopo la partita di Salerno. Complimenti al terzino viola

05 maggio 2023 12:12

Cabral si racconta: "In Brasile un Re. Senza Basilea avrei toppato a Firenze. Italiano un martello"

11 aprile 2023 12:07

Dal Brasile scrivono: "Il Flamengo aveva chiesto Dodò in prestito, la Fiorentina lo valutò 20 milioni"

22 marzo 2023 15:02

Dal Brasile, la Fiorentina ha osservato Allan Aniz, terzino destro brasiliano classe 2003 in scadenza

16 gennaio 2023 16:21

94 milioni di eredità da Pelè alla sua famiglia, tutti grazie agli sponsor. Nel 1974 finì sul lastrico

30 dicembre 2022 13:31

Lutto nel mondo del calcio, è morto Pelè. Uno dei più grandi giocatori di sempre, ci lascia a 82 anni

29 dicembre 2022 20:10

Pelé, ore delicate: la famiglia è in ospedale al suo capezzale

25 dicembre 2022 09:29

Chiamasi "Sindrome Pedro", giocatori che fanno male alla Fiorentina ma esplodono fuori Firenze

21 dicembre 2022 15:14

Amrabat incontra Ronaldo, parole al miele: "Sono molto felice per quello che stai facendo"

11 dicembre 2022 14:15

Dal Brasile scrivono: "La Fiorentina sta seguendo Luan Patrick, difensore centrale classe 2002"

06 dicembre 2022 15:38

Adriano va a vedere la partita del Brasile a casa da amici, torna dalla moglie 2 giorni dopo. Lo lascia

04 dicembre 2022 19:01

Brutta notizia dal Brasile, sospesa la chemioterapia per Pelè, il corpo non risponde più alle cure

03 dicembre 2022 16:48

Pedro sbaglia un gol, il telecronista: "Qui più quello della Fiorentina che quello del Flamengo"

02 dicembre 2022 22:03

Pelé in ospedale, parlano i medici: "Non è in terapia intensiva. Condizioni cliniche stabili"

01 dicembre 2022 00:12

Il Ct del Brasile Tite attacca Milenkovic dopo lo scontro con Neymar: "C'è chi gioca solo per far male"

27 novembre 2022 16:27

Romulo: "Fiorentina una delle squadre più seguite in Brasile, potrei tornare a giocare in Italia a gennaio"

25 novembre 2022 18:35

Milenkovic è diventato il ragazzo più odiato del Brasile, il suo fallo a Neymar gli fa finire il mondiale

25 novembre 2022 00:36

Milenkovic subito titolare contro il Brasile, panchina per Jovic. La Serbia non si affida a Vlahovic in attacco

24 novembre 2022 19:42

Igor organizza una partita di beneficenza in Brasile: "I bambini devono credere nei propri sogni"

20 novembre 2022 20:58

Dani Alves con un'entrata killer rischia di far perdere il mondiale a Pedro nell'allenamento del Brasile

16 novembre 2022 22:20

CT Brasile critica: "Pedro male alla Fiorentina? Io lo seguivo dal 2018 e sapevo le sue doti"

14 novembre 2022 13:06

In arrivo la beffa sulla Fiorentina dalla Lazio? Tare vuole portare Pedro alla corte di Sarri

11 novembre 2022 18:49

La fake news su Pedro alla Fiorentina. Mai contestato dai tifosi, fu bocciato da Montella e dalla società

08 novembre 2022 23:53

Il declino di Gerson in pochi mesi: fuori dai piani del Marsiglia e dai convocati del Brasile per il Mondiale

08 novembre 2022 18:31

Pedro che rivincita, relegato dalla Fiorentina in primavera, va al mondiale che Cabral guarderà in TV

08 novembre 2022 12:21

Adani ironizza: "Pedro al mondiale con il Brasile, era a Firenze, mandato a casa perchè definito scarso"

08 novembre 2022 00:01

Pedro vola al Mondiale in Qatar con il suo Brasile: l'ex Fiorentina preferito a Firmino e Gabigol

07 novembre 2022 19:06

Il discorso da brividi di Messi prima della finale, cita anche Quarta: "Non ha ancora visto sua figlia"

02 novembre 2022 21:56

I convocati del Brasile, Dodò non viene preso in considerazione da Tite. Al suo posto Danilo della Juve

09 settembre 2022 19:33

Di Marzio: "Flamengo forte su Pulgar. L'uscita del cileno potrebbe favorire l'entrata di Dodô"

16 luglio 2022 01:08

L'obiettivo di Igor: "Voglio la convocazione con il Brasile. Spero di riuscirci nella prossima stagione"

26 maggio 2022 20:04

Dal Brasile sicuri: Per adesso l'Italia non fa bene a Cabral, e lui soffre l'astinenza dal gol

11 maggio 2022 16:47

La nuova vita di Adriano, ha detto basta a cibo spazzatura e alcool. Si allena e lavora per Adidas

12 marzo 2022 19:19

Cabral: "Ho scelto la Fiorentina anche per andare ai mondiali col Brasile. Lotterò per essere titolare"

17 febbraio 2022 13:08

Il Manchester City si compra un club brasiliano, obiettivo far crescere e scovare giovani talenti

09 febbraio 2022 21:18

Cabral festeggia il suo arrivo alla Fiorentina e anche Ronaldo il fenomeno commenta su Instagram

03 febbraio 2022 12:16

Dal Brasile, la Fiorentina vuole il centravanti Yuri Alberto, società viola contatta club e giocatore

22 gennaio 2022 13:14

A sorpresa dal Brasile: "Joao Lucas rescinde col Flamengo per andare subito alla Fiorentina"

23 dicembre 2021 15:28

Il testo segreto di Socrates: "Ho accettato la Fiorentina per scoprire cose nuove, mi fu negato"

04 dicembre 2021 12:35

Che paura per Martinez Quarta, aereo Argentina non può scendere per vento di 75 km/h

16 novembre 2021 16:49

Hulk festeggia, sarà di nuovo papà, ha messo incinta la nipote. Ex moglie ancora sconvolta

19 settembre 2021 18:09

Il Calcio trema ancora: Pelè ricoverato in terapia intensiva, condizioni stabili

18 settembre 2021 11:15

Polizia in campo sospende Argentina-Brasile, giocatori Premier hanno violato regole Covid

06 settembre 2021 00:14

La Fiorentina voleva Gabriel Menino, nuova stella brasiliana, ma prezzo troppo alto, 10 milioni

03 settembre 2021 13:48

Copa America, l'Argentina vola in finale: male Pezzella, sfiora il gol Gonzalez. Out Quarta

07 luglio 2021 13:18

Finisce la Copa America di Pulgar: Cile sconfitto 1-0 dal Brasile di Paquetà

03 luglio 2021 09:42

Mondiale '82, l'arbitro di Italia-Brasile: "Sbagliai ad annullare il gol di Antognoni, mi fidai del guardalinee"

11 dicembre 2020 11:33

Flamengo sul baratro economico, non ha soldi per riscatto. Pedro può tornare alla Fiorentina

02 dicembre 2020 18:29

Dal Brasile, la Fiorentina vuole il nuovo Felipe Melo, Ramon Cesar ha una clausola di 8 milioni di euro

19 novembre 2020 19:03

Dal Brasile, il Flamengo non ha soldi per riscattare Pedro, la Fiorentina dice no alle rate. Le ultime

16 novembre 2020 20:09

Tegola per l'attaccante Pedro. Salta la sfida del Brasile contro l'Uruguay

15 novembre 2020 14:57

Dal Brasile, il Flamengo vuole riscattare Pedro, la Fiorentina chiede soldi subito, no alle rate

14 novembre 2020 17:17

La Fiorentina non ha recompra per Pedro. Torna a Firenze solo senza riscatto

13 novembre 2020 23:24

Ct Brasile Tite: "Pedro è un grande giocatore, mi piace tanto. Sarà molto importante per la nazionale"

12 novembre 2020 20:03

Marca, Pedro si prende la nove della nazionale brasiliana. Fiorentina che errore, solo 59' per lui

11 novembre 2020 12:59

Dal Brasile, il Flamengo vuole Pedro a titolo definitivo ma con un pagamento a rate. La Fiorentina invece...

08 novembre 2020 15:23

Pedro è stato convocato in Nazionale brasiliana al posto di Neymar

06 novembre 2020 17:37

Pedro incanta il Brasile e fa volare il Flamengo: altra doppietta messa a segno nella notte

14 ottobre 2020 11:52

Calciomercato.com, Thiago Silva preso dalla Fiorentina a parametro zero. I dettagli

19 agosto 2020 23:27

Il Besiktas vuole Pedro, la Fiorentina chiede 11 milioni di euro per la cessione. La situazione

02 luglio 2020 17:52

Il Lione ci ha provato con Thiago Silva, ma il brasiliano ha chiesto un mensile da 1 milioni e mezzo

21 giugno 2020 15:19

TMW, per Thiago Silva è lotta tra Everton e Fiorentina, la società viola offre 5 milioni di ingaggio all'anno

19 giugno 2020 17:30

Gazzetta conferma, Thiago Silvia ha chiesto alla Fiorentina triennale da 10 milioni all'anno, ecco l'offerta viola

19 giugno 2020 08:53

Dunga: "Cara Fiorentina, Pedro è fortissimo. Ci vuole pazienza se no diventerà un rimpianto come Coutinho"

06 aprile 2020 09:19

Dalbert avverte il Brasile: "In Italia il Coronavirus sottovalutato. Solo ora gente allarmata.."

22 marzo 2020 17:28

Effetto domino in casa Juventus: Douglas Costa è volato in Brasile dopo l'esito negativo al Coronavirus

21 marzo 2020 19:10

Terzo gol in quattro partite, Pedro segna ancora con la maglia del Flamengo. Rete in finale

20 febbraio 2020 15:42

Pedro show in Brasile, il ds del Flamengo: "Non so perché in Italia non ha dimostrato il potenziale"

12 febbraio 2020 12:01

Pedro entra e segna con la maglia del Flamengo. Ma era davvero un fallimento tecnico?

09 febbraio 2020 10:11

Gazzetta, Pedro torna in Brasile ma la Fiorentina si tiene il controriscatto. Prade crede sia un top player

10 gennaio 2020 08:26

Non sono arrivate offerte cash per Pedro, solo prestiti dal Brasile. No della Fiorentina, le ultime

08 gennaio 2020 20:45

Pedro bocciato da Montella, la Fiorentina vuole mandarlo in prestito in Brasile, lui andrebbe solo in Italia

18 dicembre 2019 15:50

Gilberto potrebbe restare in Brasile, il terzino è seguito dal Gremio

12 dicembre 2019 00:28

(FOTO) Pedro su Instagram: "Orgoglioso di rappresentare il mio paese. Dio è sempre buono"

19 novembre 2019 20:19

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