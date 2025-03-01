Dodo nella lista dei preconvocati del Brasile in vista delle gare contro Colombia e Argentina

La Seleção brasiliana ha reso nota la lista dei preconvocati per le partite contro Colombia (20 marzo) e Argentina (25 marzo), valide per le qualificazioni ai Mondiali. Tra i giocatori scelti dal comm...

La Seleção brasiliana ha reso nota la lista dei preconvocati per le partite contro Colombia (20 marzo) e Argentina (25 marzo), valide per le qualificazioni ai Mondiali. Tra i giocatori scelti dal commissario tecnico Dorival Junior figura anche il terzino della Fiorentina, Dodo, che potrebbe sfruttare questa opportunità per entrare nel giro della nazionale, grazie alle sue ottime prestazioni con la maglia viola. La lista ufficiale dei convocati sarà pubblicata il 7 marzo.