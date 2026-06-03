Juventus-Vlahovic: è addio. Chiesti 8 milioni+bonus, la Juve non ci sta. Via da Torino a parametro zero

Non c'è intesa fra Juventus e Dusan Vlahovic, si separano le strade del club bianconero e del numero 9

Si è svolto questa mattina l'incontro tra la Juventus e l'entourage di Dusan Vlahovic, ma il vertice non ha portato all'intesa per il rinnovo del contratto. Le parti restano distanti e l'attaccante serbo lascerà il club bianconero alla scadenza dell'accordo, fissata per giugno.

Secondo quanto riportato da tuttoilmercatoweb, Vlahovic avrebbe chiesto un ingaggio da circa 8 milioni di euro più bonus, una cifra ritenuta troppo elevata dalla Juventus, soprattutto alla luce della mancata qualificazione alla prossima Champions League e della necessità di ridurre il monte stipendi.