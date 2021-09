Polizia in campo sospende Argentina-Brasile, giocatori Premier hanno violato regole Covid

Incredibile quello che è successo durante Argentina-Brasile, partita valevole per le qualificazioni ai mondiali, dove la partita è stata sospesa perchè alcuni giocatori della Premier League non hanno rispettato le norme anti Covid e quindi non potevano essere dell’incontro. La Polizia è entrata in campo. A questo punto non si esclude che tutte le partite della nazionale Argentina vengano rinviate e i due giocatori viola Gonzalez e Martinez Quarta possano far subito rientro in Italia ed essere a disposizione di Italiano per la partita di Bergamo contro l’Atalanta in programma sabato prossimo alle ore 20.45. Ecco il video dell’accaduto

Scene inedite da Brasile-Argentina: la polizia brasiliana fa irruzione sul campo di gioco a dieci minuti dall’inizio della partita per fermare quattro argentini che giocano in Premier League e non hanno rispettato le regole anti-Covid sulla quarantena pic.twitter.com/ReruQyqeqh — Davide Piacenza (@Davide) September 5, 2021

INTANTO A SALERNO METTONO GIA IN VENDITA LA MAGLIA DI RIBERY, E LA SOCIETA DI LOTITO NON LA PRENDE BENE…