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Notizie Argentina Fiorentina

Scaloni: "Ennesimo Mondiale senza Italia, che tristezza! Eliminazione dura e ingiusta"

01 aprile 2026 10:27

Batistuta: "Il calcio è cambiato, non esistono più i 9 di una volta: Julian Alvarez è incredibile"

01 febbraio 2026 18:41

Dall'Argentina: "Beltran aspetta un'offerta dall'Europa, non vorrebbe tornare in Sudamerica"

26 luglio 2025 16:38

"In Argentina Beltran giocatore indiscutibile, Valentini uno dei centrali più forti. Fiorentina non venderli"

06 luglio 2025 22:44

Argentina, i convocati di Scaloni: out Beltran e Martinez Quarta. C'è Nico Gonzalez

31 maggio 2025 15:45

Beltran: "Mi rivedo in Alvarez. Io sono un attaccante d’area, ma alla Fiorentina gioco fuori dall’area"

29 marzo 2025 00:19

Nico Gonzalez: "L'atmosfera al Franchi? Fa parte del calcio. Sapevo mi avrebbero insultato"

18 marzo 2025 23:23

De Santis: "Valentini sorprende al Verona, Beltran fatica da centravanti in Europa"

04 marzo 2025 22:59

Scaloni esclude Beltran dalla lista dei convocati dell'Argentina. C'è Nico Gonzalez

03 marzo 2025 14:30

Beltran: "Rifiutata la Nazionale italiana perché mi sento completamente argentino, non ho avuto dubbi"

03 marzo 2025 13:01

Lucas Beltrán suona la carica per superare il momento difficile: "Ora più che mai. Uniti"

20 gennaio 2025 23:24

Beltran snobbato dall’Argentina, lui riflette. Sarà una nuova pedina per l’Italia di Spalletti?

23 novembre 2024 08:39

Nico Gonzalez fa dietrofront e non va in Nazionale. I tifosi della Juventus infuriati perchè ancora infortunato

06 novembre 2024 19:08

Nico Gonzalez fa infuriare i tifosi della Juventus: è infortunato ma va in Nazionale: "Ci prende in giro"

05 novembre 2024 20:25

Mati Moreno, gesto di riconoscenza verso il Belgrano. Donati 200.000 euro alle giovanili

16 ottobre 2024 23:27

Quarta e Beltran fuori dai convocati dell'Aregntina. Rimarranno a Firenze a disposizione di Palladino

02 ottobre 2024 19:35

Il terzino sinistro della Primavera Luis Balbo convocato dal Venezuela per giocare contro Messi

01 ottobre 2024 23:18

Pedullà: "Moreno vicino alla Fiorentina per 5 milioni più bonus o percentuale futura rivendita"

27 agosto 2024 00:31

Di Marzio conferma: "Offerta della Fiorentina da 4 milioni al Belgrano per Matias Moreno"

27 agosto 2024 00:03

Pedullà: "Per la difesa Fiorentina a sorpresa sul centrale del Belgrano Matias Moreno"

26 agosto 2024 23:10

In attesa di conoscere il suo futuro, Nico è stato convocato dall'Argentina, out Quarta e Beltrán

19 agosto 2024 17:52

Beltran scatena la rumba, rissa con schiaffi e sputi al termine della partita con la Francia

03 agosto 2024 00:21

Olimpiadi: La Francia fa fuori l'Argentina, Beltran poco incisivo ma Palladino lo aspetta

02 agosto 2024 23:37

Mascherano conferma Beltran: il giocatore della Fiorentina titolare in Argentina-Iraq alle Olimpiadi

27 luglio 2024 14:30

Beltran guarda avanti dopo il caos alle Olimpiadi: "Siamo concentrati sulla prossima partita"

27 luglio 2024 12:27

Beltran incoraggia l'Argentina dopo il caos con il Marocco: "Lotteremo con chiunque più uniti che mai"

25 luglio 2024 13:08

Inizia l'avventura dell'Argentina alle Olimpiadi: Beltran titolare con Julian Alvarez contro il Marocco

24 luglio 2024 14:26

La richiesta particolare di Nico Gonzalez ai tifosi argentini: "Ho sbagliato tanti gol, ma non insultatemi"

17 luglio 2024 16:09

Nico Gonzalez bicampione, rivinta la Copa America. I tifosi dell'Argentina si ricredono su di lui, commenti positivi

15 luglio 2024 09:28

Repubblica: "Nico e Quarta pronti a ridurre le vacanze per iniziare prima la preparazione con la Fiorentina"

12 luglio 2024 10:45

Di Marzio annucia: "Fissate già per domani in Argentina le visite mediche di Valentini"

11 luglio 2024 23:28

Di Marzio conferma: "Operazione Valentini definita, per lui contratto fino al 2029"

10 luglio 2024 23:52

Se l'Argentina dovesse andare in finale di Copa America, Nico e Quarta tornerebbero a Firenze il 9 agosto

06 luglio 2024 15:00

Argentina, Nico Gonzalez si gioca una maglia da titolare con Di Maria. Probabile panchina per Quarta

04 luglio 2024 17:37

Beltran è stato convocato dall'Argentina Sub23 di Mascherano per le Olimpiadi di Parigi

03 luglio 2024 08:16

A Firenze si cerca il centravanti, l'Argentina alle Olimpiadi affida a Beltran le chiavi dell'attacco

02 luglio 2024 23:02

Di Maria: "Sarà la mia ultima Coppa con l'Argentina. Mi sto godendo queste ultime partite"

30 giugno 2024 15:48

Scaloni dopo il Cile: "Benissimo Nico Gonzalez sulla sinistra. Abbiamo lavorato veramente bene"

26 giugno 2024 16:00

Commisso, tanta voglia di Fiorentina. In tribuna a New York per seguire Nico e Quarta

25 giugno 2024 22:28

Argentina, dubbi di formazione in vista del Cile: Nico Gonzalez potrebbe prendere il posto di Di Maria

24 giugno 2024 16:34

L'Argentina vince all'esordio in Copa America, per Nico Gonzalez e Martinez Quarta 90' seduti in panchina

21 giugno 2024 10:38

Stanotte l'esordio dell'Argentina in Copa America, Nico Gonzalez sarà titolare con Messi e Lautaro

20 giugno 2024 12:07

La gioia di Quarta sui social per la convocazione: "Ora inizia il bello. Felice di rappresentare l'Argentina"

15 giugno 2024 16:52

Nonostante le critiche, Nico Gonzalez giocherà la Copa America. Convocato anche Martinez Quarta

15 giugno 2024 15:18

Nico massacrato di critiche dopo la partita dell'Argentina, i tifosi chiedono a Scaloni di non convocarlo più

15 giugno 2024 11:51

Fiorentina, incognita nazionali: il nuovo corso di Palladino partirà senza di loro

10 giugno 2024 22:09

Bufera Nico Gonzalez, sbaglia il cucchiaio davanti al portiere e ignora Messi tutto solo, il 10 non ci sta

10 giugno 2024 11:10

Quarta potrebbe finire fuori dalla lista Scaloni per la Copa América: ballottaggio tutto viola con Pezzella

09 giugno 2024 17:07

Lille e PSG non daranno giocatori per le olimpiadi. E se lo facesse anche la Fiorentina con Beltran?

05 giugno 2024 21:09

Beltran ed il problema Olimpiadi. Potrebbe non esserci per la Fiorentina fino a settembre 

05 giugno 2024 08:55

Trevisani attacca Lautaro: "Al Mondiale ha fatto il portaborracce". Il 'Toro' risponde: "Ho portato anche la coppa"

28 maggio 2024 15:14

De Santis: "Burdisso ruolo determinante, ha creato relazioni importanti con l'Argentina"

23 aprile 2024 22:03

Dal Sudamerica, Burdisso dirà addio alla Fiorentina ma non vuole tornare in Argentina

22 aprile 2024 19:44

Gazzetta: “Idea Fernandez per la Fiorentina. Ha una clausola da 20 milioni ma conterà la sua volontà"

29 marzo 2024 08:18

Nico Gonzalez esulta prima che la palla entri ma non è gol. La sua faccia dopo la beffa con l'Argentina

27 marzo 2024 12:11

Sorride la Fiorentina, Nico in campo solamente 8 minuti con l’Argentina. Venerdì a disposizione

27 marzo 2024 08:18

Sempre più Beltran, fenomeno con l'Argentina U23: due gol facili, sì, ma di pura voglia

24 marzo 2024 11:52

Beltran felice per i gol in nazionale: "La gioia di vestire questa casacca è inspiegabile"

23 marzo 2024 21:05

Beltran show con l'Argentina Under 23, il calciatore della Fiorentina ha firmato una doppietta

23 marzo 2024 10:13

Argentina in emergenza, Nico Gonzalez schierato terzino sinistro per un tempo dal ct Scaloni

23 marzo 2024 09:45

Nico convocato da Scaloni per le amichevoli negli USA, Beltran e Quarta esclusi dalla nazionale

01 marzo 2024 19:56

Bufera Argentina, festino hot dopo la sconfitta contro l'Uruguay. Scaloni alla rottura, Messi furioso

25 novembre 2023 11:26

Rottura nell'Argentina, Scaloni annuncia: "Non so più se voglio restare, voglio pensarci, dato molto"

22 novembre 2023 10:40

Picchiati i tifosi dell'Argentina in Brasile. Messi e compagni si rifiutano di giocare, poi entrano e vincono

22 novembre 2023 08:40

Nico Gonzalez titolare nella sconfitta dell'Argentina contro l'Uruguay. A sinistra nel tridente, uscito al 58'

17 novembre 2023 03:42

Sentite Scaloni: "Nico lo vedo meglio a sinistra, gioca lì da sempre. Contributo simile a Di Maria"

15 novembre 2023 17:36

Beltran escluso dall'Argentina, Scaloni chiama Nico Gonzalez e Martinez Quarta della Fiorentina

11 novembre 2023 10:18

La provocazione: "Beltran non ha ancora giocato con l'Argentina, convochiamolo nell'Italia"

21 ottobre 2023 16:48

L'Argentina è imbattibile con Nico Gonzalez, in 28 partite nemmeno una sconfitta con il viola in campo

19 ottobre 2023 11:37

Quarta: "Ho dimostrato di poter giocare terzino, è una soluzione in più. Lo rifarei senza problemi"

18 ottobre 2023 13:14

È Fiorentina show con l'Argentina. Nico Gonzalez esalta Messi con un grande assist. Quarta terzino destro

18 ottobre 2023 09:52

Scaloni parla di Nico Gonzalez: "Gioca bene anche a sinistra anche se nella Fiorentina gioca a destra"

13 ottobre 2023 21:26

Nico Gonzalez titolare nella vittoria dell'Argentina: 45 tocchi di palla, 84% di passaggi riusciti, 3 tiri

13 ottobre 2023 03:00

Beltran promette: "Mi sto adattando al calcio italiano, nei prossimi mesi vedrete belle cose"

11 ottobre 2023 11:37

Festeggiano gli argentini della Fiorentina: Scaloni convoca in nazionale Quarta, Nico e Beltran

05 ottobre 2023 15:54

Beltran e Nico in campo, si sono allenati. Il centravanti partirà dalla panchina, gioca Nzola. Nico titolare

15 settembre 2023 22:25

Nico Gonzalez gol con l'Argentina contro la Bolivia, il numero 10 della Fiorentina gioca sempre titolare

13 settembre 2023 00:38

Altra tribuna per Beltran con l'Argentina. Nico Gonzalez sempre titolare, unico confermato nel tridente

12 settembre 2023 22:15

Nico Gonzalez e Beltran, gli argentini alle prese con problemi respiratori per la partita in Bolivia. Tubo d'ossigeno

12 settembre 2023 12:56

Nico Gonzalez in campo 62 minuti nella vittoria dell'Argentina, Beltran nemmeno in panchina. Messi gol

08 settembre 2023 04:20

Nico Gonzalez dall'Argentina: "Felice alla Fiorentina. In aereo volevo ammazzare Lautaro per la doppietta"

06 settembre 2023 01:27

I convocati dell'Argentina per le sfide di settembre: presenti Beltran e Nico. Out Quarta

31 agosto 2023 16:40

Fiorentina su Medina del Boca Juniors, il centrocampista smentisce: "Non ho parlato con nessuno"

16 agosto 2023 10:58

Dall'Argentina, la Fiorentina vuole Ignacio Miramon, il nuovo Lobotka. Su di lui Milan e Manchester

17 luglio 2023 20:25

Batistuta denunciato per maltrattamenti ai dipendenti, si difende: "Ecco le 35 case costruite per loro"

06 luglio 2023 15:08

L'Argentina cala il bis alll'Indonesia (2-0). Per Nico Gonzalez 60 minuti in campo

19 giugno 2023 17:29

Nico Gonzalez show con l'Argentina. Titolare nel tridente, segna e fa l'assist per Leo Messi. Il video

29 marzo 2023 09:09

Nico Gonzalez torna in nazionale dopo l'infortunio. Quarta fuori dall'Argentina per scelta tecnica

03 marzo 2023 16:00

Sentite Scaloni: "Nico Gonzalez era titolare nell'Argentina, è stata dura non averlo al Mondiale"

20 febbraio 2023 18:17

Dall'Argentina, Burdisso vuole per la Fiorentina il forte giovane Gomez del Velez, costa 10 milioni

05 gennaio 2023 12:23

Martinez Quarta ha fiducia: "Ho tante aspettative per tutto quello che avverrà nel 2023"

01 gennaio 2023 12:51

Adani rivela: "Nel mio contratto con la Rai c'era scritto che avrei dovuto fare la finale del Mondiale"

26 dicembre 2022 23:00

FIFA contro Salt Bae: "Accesso al campo di gioco non consentito, ci saranno punizioni interne"

22 dicembre 2022 19:21

Viviano difende Martinez: "Il suo gesto una goliardata, anche Ambrosini fece una roba simile"

22 dicembre 2022 14:59

Rossi attacca Salt Bae dopo aver infastidito Messi per la Coppa: "Ma chi ca**o sei? Baciami il cu**"

21 dicembre 2022 11:25

L'eroe mondiale dell'Argentina Montiel è il migliore amico di Quarta. Nel 2020 esultanza in suo onore

20 dicembre 2022 18:16

L'Argentina vince il mondiale, Batistuta non regge l'emozione e scoppia in lacrime in diretta

20 dicembre 2022 12:55

Nico Gonzalez è tornato a Firenze in tempi record dopo i festeggiamenti in Qatar con l'Argentina

19 dicembre 2022 16:45

"Il 2001 Fernandez è campione mentre i giovani della Fiorentina giocano solo le partite del giovedì"

19 dicembre 2022 15:33

I francesi non hanno preso bene la sconfitta contro l'Argentina: Scontri violenti contro la polizia

19 dicembre 2022 14:52

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