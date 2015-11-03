Notizie Argentina Fiorentina

Scaloni: "Ennesimo Mondiale senza Italia, che tristezza! Eliminazione dura e ingiusta"
01 aprile 2026 10:27
Batistuta: "Il calcio è cambiato, non esistono più i 9 di una volta: Julian Alvarez è incredibile"
01 febbraio 2026 18:41
Dall'Argentina: "Beltran aspetta un'offerta dall'Europa, non vorrebbe tornare in Sudamerica"
26 luglio 2025 16:38
"In Argentina Beltran giocatore indiscutibile, Valentini uno dei centrali più forti. Fiorentina non venderli"
06 luglio 2025 22:44
Argentina, i convocati di Scaloni: out Beltran e Martinez Quarta. C'è Nico Gonzalez
31 maggio 2025 15:45
Beltran: "Mi rivedo in Alvarez. Io sono un attaccante d’area, ma alla Fiorentina gioco fuori dall’area"
29 marzo 2025 00:19
Nico Gonzalez: "L'atmosfera al Franchi? Fa parte del calcio. Sapevo mi avrebbero insultato"
18 marzo 2025 23:23
De Santis: "Valentini sorprende al Verona, Beltran fatica da centravanti in Europa"
04 marzo 2025 22:59
Scaloni esclude Beltran dalla lista dei convocati dell'Argentina. C'è Nico Gonzalez
03 marzo 2025 14:30
Beltran: "Rifiutata la Nazionale italiana perché mi sento completamente argentino, non ho avuto dubbi"
03 marzo 2025 13:01
Lucas Beltrán suona la carica per superare il momento difficile: "Ora più che mai. Uniti"
20 gennaio 2025 23:24
Beltran snobbato dall’Argentina, lui riflette. Sarà una nuova pedina per l’Italia di Spalletti?
23 novembre 2024 08:39
Nico Gonzalez fa dietrofront e non va in Nazionale. I tifosi della Juventus infuriati perchè ancora infortunato
06 novembre 2024 19:08
Nico Gonzalez fa infuriare i tifosi della Juventus: è infortunato ma va in Nazionale: "Ci prende in giro"
05 novembre 2024 20:25
Mati Moreno, gesto di riconoscenza verso il Belgrano. Donati 200.000 euro alle giovanili
16 ottobre 2024 23:27
Quarta e Beltran fuori dai convocati dell'Aregntina. Rimarranno a Firenze a disposizione di Palladino
02 ottobre 2024 19:35
Il terzino sinistro della Primavera Luis Balbo convocato dal Venezuela per giocare contro Messi
01 ottobre 2024 23:18
Pedullà: "Moreno vicino alla Fiorentina per 5 milioni più bonus o percentuale futura rivendita"
27 agosto 2024 00:31
Di Marzio conferma: "Offerta della Fiorentina da 4 milioni al Belgrano per Matias Moreno"
27 agosto 2024 00:03
Pedullà: "Per la difesa Fiorentina a sorpresa sul centrale del Belgrano Matias Moreno"
26 agosto 2024 23:10
In attesa di conoscere il suo futuro, Nico è stato convocato dall'Argentina, out Quarta e Beltrán
19 agosto 2024 17:52
Beltran scatena la rumba, rissa con schiaffi e sputi al termine della partita con la Francia
03 agosto 2024 00:21
Olimpiadi: La Francia fa fuori l'Argentina, Beltran poco incisivo ma Palladino lo aspetta
02 agosto 2024 23:37
Mascherano conferma Beltran: il giocatore della Fiorentina titolare in Argentina-Iraq alle Olimpiadi
27 luglio 2024 14:30
Beltran guarda avanti dopo il caos alle Olimpiadi: "Siamo concentrati sulla prossima partita"
27 luglio 2024 12:27
Beltran incoraggia l'Argentina dopo il caos con il Marocco: "Lotteremo con chiunque più uniti che mai"
25 luglio 2024 13:08
Inizia l'avventura dell'Argentina alle Olimpiadi: Beltran titolare con Julian Alvarez contro il Marocco
24 luglio 2024 14:26
La richiesta particolare di Nico Gonzalez ai tifosi argentini: "Ho sbagliato tanti gol, ma non insultatemi"
17 luglio 2024 16:09
Nico Gonzalez bicampione, rivinta la Copa America. I tifosi dell'Argentina si ricredono su di lui, commenti positivi
15 luglio 2024 09:28
Repubblica: "Nico e Quarta pronti a ridurre le vacanze per iniziare prima la preparazione con la Fiorentina"
12 luglio 2024 10:45
Di Marzio annucia: "Fissate già per domani in Argentina le visite mediche di Valentini"
11 luglio 2024 23:28
Di Marzio conferma: "Operazione Valentini definita, per lui contratto fino al 2029"
10 luglio 2024 23:52
Se l'Argentina dovesse andare in finale di Copa America, Nico e Quarta tornerebbero a Firenze il 9 agosto
06 luglio 2024 15:00
Argentina, Nico Gonzalez si gioca una maglia da titolare con Di Maria. Probabile panchina per Quarta
04 luglio 2024 17:37
Beltran è stato convocato dall'Argentina Sub23 di Mascherano per le Olimpiadi di Parigi
03 luglio 2024 08:16
A Firenze si cerca il centravanti, l'Argentina alle Olimpiadi affida a Beltran le chiavi dell'attacco
02 luglio 2024 23:02
Di Maria: "Sarà la mia ultima Coppa con l'Argentina. Mi sto godendo queste ultime partite"
30 giugno 2024 15:48
Scaloni dopo il Cile: "Benissimo Nico Gonzalez sulla sinistra. Abbiamo lavorato veramente bene"
26 giugno 2024 16:00
Commisso, tanta voglia di Fiorentina. In tribuna a New York per seguire Nico e Quarta
25 giugno 2024 22:28
Argentina, dubbi di formazione in vista del Cile: Nico Gonzalez potrebbe prendere il posto di Di Maria
24 giugno 2024 16:34
L'Argentina vince all'esordio in Copa America, per Nico Gonzalez e Martinez Quarta 90' seduti in panchina
21 giugno 2024 10:38
Stanotte l'esordio dell'Argentina in Copa America, Nico Gonzalez sarà titolare con Messi e Lautaro
20 giugno 2024 12:07
La gioia di Quarta sui social per la convocazione: "Ora inizia il bello. Felice di rappresentare l'Argentina"
15 giugno 2024 16:52
Nonostante le critiche, Nico Gonzalez giocherà la Copa America. Convocato anche Martinez Quarta
15 giugno 2024 15:18
Nico massacrato di critiche dopo la partita dell'Argentina, i tifosi chiedono a Scaloni di non convocarlo più
15 giugno 2024 11:51
Fiorentina, incognita nazionali: il nuovo corso di Palladino partirà senza di loro
10 giugno 2024 22:09
Bufera Nico Gonzalez, sbaglia il cucchiaio davanti al portiere e ignora Messi tutto solo, il 10 non ci sta
10 giugno 2024 11:10
Quarta potrebbe finire fuori dalla lista Scaloni per la Copa América: ballottaggio tutto viola con Pezzella
09 giugno 2024 17:07
Lille e PSG non daranno giocatori per le olimpiadi. E se lo facesse anche la Fiorentina con Beltran?
05 giugno 2024 21:09
Beltran ed il problema Olimpiadi. Potrebbe non esserci per la Fiorentina fino a settembre
05 giugno 2024 08:55
Trevisani attacca Lautaro: "Al Mondiale ha fatto il portaborracce". Il 'Toro' risponde: "Ho portato anche la coppa"
28 maggio 2024 15:14
De Santis: "Burdisso ruolo determinante, ha creato relazioni importanti con l'Argentina"
23 aprile 2024 22:03
Dal Sudamerica, Burdisso dirà addio alla Fiorentina ma non vuole tornare in Argentina
22 aprile 2024 19:44
Gazzetta: “Idea Fernandez per la Fiorentina. Ha una clausola da 20 milioni ma conterà la sua volontà"
29 marzo 2024 08:18
Nico Gonzalez esulta prima che la palla entri ma non è gol. La sua faccia dopo la beffa con l'Argentina
27 marzo 2024 12:11
Sorride la Fiorentina, Nico in campo solamente 8 minuti con l’Argentina. Venerdì a disposizione
27 marzo 2024 08:18
Sempre più Beltran, fenomeno con l'Argentina U23: due gol facili, sì, ma di pura voglia
24 marzo 2024 11:52
Beltran felice per i gol in nazionale: "La gioia di vestire questa casacca è inspiegabile"
23 marzo 2024 21:05
Beltran show con l'Argentina Under 23, il calciatore della Fiorentina ha firmato una doppietta
23 marzo 2024 10:13
Argentina in emergenza, Nico Gonzalez schierato terzino sinistro per un tempo dal ct Scaloni
23 marzo 2024 09:45
Nico convocato da Scaloni per le amichevoli negli USA, Beltran e Quarta esclusi dalla nazionale
01 marzo 2024 19:56
Bufera Argentina, festino hot dopo la sconfitta contro l'Uruguay. Scaloni alla rottura, Messi furioso
25 novembre 2023 11:26
Rottura nell'Argentina, Scaloni annuncia: "Non so più se voglio restare, voglio pensarci, dato molto"
22 novembre 2023 10:40
Picchiati i tifosi dell'Argentina in Brasile. Messi e compagni si rifiutano di giocare, poi entrano e vincono
22 novembre 2023 08:40
Nico Gonzalez titolare nella sconfitta dell'Argentina contro l'Uruguay. A sinistra nel tridente, uscito al 58'
17 novembre 2023 03:42
Sentite Scaloni: "Nico lo vedo meglio a sinistra, gioca lì da sempre. Contributo simile a Di Maria"
15 novembre 2023 17:36
Beltran escluso dall'Argentina, Scaloni chiama Nico Gonzalez e Martinez Quarta della Fiorentina
11 novembre 2023 10:18
La provocazione: "Beltran non ha ancora giocato con l'Argentina, convochiamolo nell'Italia"
21 ottobre 2023 16:48
L'Argentina è imbattibile con Nico Gonzalez, in 28 partite nemmeno una sconfitta con il viola in campo
19 ottobre 2023 11:37
Quarta: "Ho dimostrato di poter giocare terzino, è una soluzione in più. Lo rifarei senza problemi"
18 ottobre 2023 13:14
È Fiorentina show con l'Argentina. Nico Gonzalez esalta Messi con un grande assist. Quarta terzino destro
18 ottobre 2023 09:52
Scaloni parla di Nico Gonzalez: "Gioca bene anche a sinistra anche se nella Fiorentina gioca a destra"
13 ottobre 2023 21:26
Nico Gonzalez titolare nella vittoria dell'Argentina: 45 tocchi di palla, 84% di passaggi riusciti, 3 tiri
13 ottobre 2023 03:00
Beltran promette: "Mi sto adattando al calcio italiano, nei prossimi mesi vedrete belle cose"
11 ottobre 2023 11:37
Festeggiano gli argentini della Fiorentina: Scaloni convoca in nazionale Quarta, Nico e Beltran
05 ottobre 2023 15:54
Beltran e Nico in campo, si sono allenati. Il centravanti partirà dalla panchina, gioca Nzola. Nico titolare
15 settembre 2023 22:25
Nico Gonzalez gol con l'Argentina contro la Bolivia, il numero 10 della Fiorentina gioca sempre titolare
13 settembre 2023 00:38
Altra tribuna per Beltran con l'Argentina. Nico Gonzalez sempre titolare, unico confermato nel tridente
12 settembre 2023 22:15
Nico Gonzalez e Beltran, gli argentini alle prese con problemi respiratori per la partita in Bolivia. Tubo d'ossigeno
12 settembre 2023 12:56
Nico Gonzalez in campo 62 minuti nella vittoria dell'Argentina, Beltran nemmeno in panchina. Messi gol
08 settembre 2023 04:20
Nico Gonzalez dall'Argentina: "Felice alla Fiorentina. In aereo volevo ammazzare Lautaro per la doppietta"
06 settembre 2023 01:27
I convocati dell'Argentina per le sfide di settembre: presenti Beltran e Nico. Out Quarta
31 agosto 2023 16:40
Fiorentina su Medina del Boca Juniors, il centrocampista smentisce: "Non ho parlato con nessuno"
16 agosto 2023 10:58
Dall'Argentina, la Fiorentina vuole Ignacio Miramon, il nuovo Lobotka. Su di lui Milan e Manchester
17 luglio 2023 20:25
Batistuta denunciato per maltrattamenti ai dipendenti, si difende: "Ecco le 35 case costruite per loro"
06 luglio 2023 15:08
L'Argentina cala il bis alll'Indonesia (2-0). Per Nico Gonzalez 60 minuti in campo
19 giugno 2023 17:29
Nico Gonzalez show con l'Argentina. Titolare nel tridente, segna e fa l'assist per Leo Messi. Il video
29 marzo 2023 09:09
Nico Gonzalez torna in nazionale dopo l'infortunio. Quarta fuori dall'Argentina per scelta tecnica
03 marzo 2023 16:00
Sentite Scaloni: "Nico Gonzalez era titolare nell'Argentina, è stata dura non averlo al Mondiale"
20 febbraio 2023 18:17
Dall'Argentina, Burdisso vuole per la Fiorentina il forte giovane Gomez del Velez, costa 10 milioni
05 gennaio 2023 12:23
Martinez Quarta ha fiducia: "Ho tante aspettative per tutto quello che avverrà nel 2023"
01 gennaio 2023 12:51
Adani rivela: "Nel mio contratto con la Rai c'era scritto che avrei dovuto fare la finale del Mondiale"
26 dicembre 2022 23:00
FIFA contro Salt Bae: "Accesso al campo di gioco non consentito, ci saranno punizioni interne"
22 dicembre 2022 19:21
Viviano difende Martinez: "Il suo gesto una goliardata, anche Ambrosini fece una roba simile"
22 dicembre 2022 14:59
Rossi attacca Salt Bae dopo aver infastidito Messi per la Coppa: "Ma chi ca**o sei? Baciami il cu**"
21 dicembre 2022 11:25
L'eroe mondiale dell'Argentina Montiel è il migliore amico di Quarta. Nel 2020 esultanza in suo onore
20 dicembre 2022 18:16
L'Argentina vince il mondiale, Batistuta non regge l'emozione e scoppia in lacrime in diretta
20 dicembre 2022 12:55
Nico Gonzalez è tornato a Firenze in tempi record dopo i festeggiamenti in Qatar con l'Argentina
19 dicembre 2022 16:45
"Il 2001 Fernandez è campione mentre i giovani della Fiorentina giocano solo le partite del giovedì"
19 dicembre 2022 15:33
I francesi non hanno preso bene la sconfitta contro l'Argentina: Scontri violenti contro la polizia
19 dicembre 2022 14:52
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