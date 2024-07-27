Beltran guarda avanti dopo il caos alle Olimpiadi: "Siamo concentrati sulla prossima partita"

L'attaccante della Fiorentina Beltran ha parlato a TycSports dopo il caos avvenuto contro il Marocco all'esordio alle Olimpiadi

L'Argentina si lecca le ferite dopo il caos vissuto contro il Marocco nell'esordio alle Olimpiadi di Parigi 2024, quando si è vista annullare una rete del pareggio dopo quasi 2 ore per una serie di invasioni di campo da parte dei tifosi avversari. L'attaccante della Fiorentina Lucas Beltrán, presente in Francia agli ordini del ct Javier Mascherano, ha parlato a TycSports del fatto che ora non ci sia il tempo di soffermarsi a rimpiangere quanto accaduto, ma che serva cambiare pagina e pensare all'Iraq. Queste le sue parole:

"Abbiamo cambiato il chip velocemente perché ci sono solo pochi giorni di riposo, quindi non hai tempo per pensare allo scandalo. Ci siamo parlati, abbiamo voltato pagina e siamo concentrati sulla prossima partita. Da lontano ovviamente mi è venuto in mente che fosse una partita in particolare, quella contro il Messico. Ne abbiamo parlato con Julian Alvarez. Vogliamo concentrarci per poter giocare una grande partita domani, migliorare alcune cose, dettagli che non abbiamo curato bene all'esordio. Lo abbiamo fatto nel migliore dei modi in questi giorni per prepararci al prossimo appuntamento". Lo riporta TMW.

CASTING A CENTROCAMPO PER LA FIORENTINA

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-prima-offerta-della-fiorentina-per-tessmann-per-mckennie-nodo-ingaggio/262144/